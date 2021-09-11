Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: МОЗ

В течение суток 10 сентября коронавирус диагностировали у 3 869 человек. Среди них – 387 детей и 76 медицинских работников. За минувшие сутки госпитализировали 1102 человека. К сожалению недуг унес 69 жизней. Выздоровели 1738 людей.

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Отметим, что днем ранее количество новых больных COVID-19 в Украине было 3 615 – на более чем две сотни меньше.

Внимание! Всего за все время пандемии в Украине подтвердили 2 314 423 случаи инфицирования коронавирусом. По состоянию на 11 сентября 2 220 611 больных выздоровели. Жертвами коронавирусной болезни стали 54 320 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

город Киев – 370 случаев;

Винницкая область – 77 случаев;

Волынская область – 89 случаев;

Днепропетровская область – 278 случаев;

Донецкая область – 188 случаев;

Житомирская область – 162 случая;

Закарпатская область – 38 случаев;

Запорожская область – 186 случаев;

Ивано-Франковская область – 118 случаев;

Киевская область – 149 случаев;

Кировоградская область – 22 случая;

Луганская область – 131 случай;

Львовская область – 379 случаев;

Николаевская область – 49 случаев;

Одесская область – 215 случаев;

Полтавская область – 82 случая;

Ровненская область – 110 случаев;

Сумская область – 91 случай;

Тернопольская область – 135 случаев;

Харьковская область – 341 случай;

Херсонская область – 67 случаев;

Хмельницкая область – 119 случаев;

Черкасская область – 124 случая;

Черновицкая область – 251 случай;

Черниговская область – 98 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Новый рекорд прививок от COVID-19

Источник: МОЗ

В Украине за минувшие сутки сделали 183 527 прививок от коронавируса. Это новый рекорд прививок, которые сделали за сутки. Так, за минувшие сутки одну дозу вакцины получили 71 388 человек. Полностью привиты – 112 139 человек.

Внимание! Всего от начала вакцинальной кампании привили 5 860 642 человека, из них получили одну дозу – 5 860 640 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 730 712 человек. Всего провели 10 591 352 прививки.