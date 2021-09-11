Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: МОЗ
В течение суток 10 сентября коронавирус диагностировали у 3 869 человек. Среди них – 387 детей и 76 медицинских работников. За минувшие сутки госпитализировали 1102 человека. К сожалению недуг унес 69 жизней. Выздоровели 1738 людей.
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Отметим, что днем ранее количество новых больных COVID-19 в Украине было 3 615 – на более чем две сотни меньше.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- город Киев – 370 случаев;
- Винницкая область – 77 случаев;
- Волынская область – 89 случаев;
- Днепропетровская область – 278 случаев;
- Донецкая область – 188 случаев;
- Житомирская область – 162 случая;
- Закарпатская область – 38 случаев;
- Запорожская область – 186 случаев;
- Ивано-Франковская область – 118 случаев;
- Киевская область – 149 случаев;
- Кировоградская область – 22 случая;
- Луганская область – 131 случай;
- Львовская область – 379 случаев;
- Николаевская область – 49 случаев;
- Одесская область – 215 случаев;
- Полтавская область – 82 случая;
- Ровненская область – 110 случаев;
- Сумская область – 91 случай;
- Тернопольская область – 135 случаев;
- Харьковская область – 341 случай;
- Херсонская область – 67 случаев;
- Хмельницкая область – 119 случаев;
- Черкасская область – 124 случая;
- Черновицкая область – 251 случай;
- Черниговская область – 98 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Новый рекорд прививок от COVID-19
Источник: МОЗ
В Украине за минувшие сутки сделали 183 527 прививок от коронавируса. Это новый рекорд прививок, которые сделали за сутки. Так, за минувшие сутки одну дозу вакцины получили 71 388 человек. Полностью привиты – 112 139 человек.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Две области Украины имеют превышенные показатели COVID-госпитализаций
Источник: МОЗ
По состоянию на утро, 11 сентября все области Украины находятся в зеленой зоне адаптивного карантина. Однако в Волынской области показатель динамики уровня госпитализации превышен 2 дня подряд. Сегодня он составляет 53,4%. Кроме того, во Львовской области около двух недель наблюдается высокая динамика госпитализаций больных COVID-19. Сейчас этот показатель на уровне 64,7%.
Вакцинация учителей
Источник: 24 канал
Сейчас у педагогов есть выбор, прививаться ли от COVID-19. Позиции учителей разных школ отличаются. Есть учебные заведения, где вакцинированы все, а есть и те, где инъекции пока остерегаются.
Подробнее здесь Вакцинация учителей: какие темпы в школах разных регионов Украины
Новости о коронавирусе в мире 11 сентября
Статистика заболеваемости
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 10 сентября в мире официально сообщили о более 223,9 миллиона случаев инфицирования SARS-CoV-2, более 4,6 миллиона больных коронавирусом, к сожалению, умерли.
Больше всего инфицированных обнаружили в США – более 40 миллионов с начала пандемии. Всего COVID-19 унес жизни более 659 тысяч американцев.
Коронавирус у хасидов
Источник: The Jerusalem Post
За минувшие сутки, 10 сентября, у 156 израильтян обнаружили коронавирус. Они вернулись с празднования в Умани Рош га-Шана. Еще примерно 2 тысяч израильтян вынуждены задержаться в Украине. У всех положительные тесты на коронавирус. Больным положено соблюдать режим самоизоляции. В Израиль вернуться они смогут только после выздоровления.
Исследование коронавируса
Психическое здоровье детей из-за дистанционки
Источник: Jama Network
Ученые провели исследование влияния карантина на ментальное здоровье детей. Выяснилось, что дети, обучающиеся дистанционно из-за COVID-19, переживают больше психологических трудностей. В частности, онлайн-обучение хуже влияет на ментальное здоровье старших учеников, представителей расовых/этнических меньшинств и детей из малообеспеченных семей.
Pfizer: Вакцина против COVID-19 для детей может быть готова через несколько недель
Источник: Kurier
В ближайшее время Pfizer планирует представить вакцину от коронавируса для детей. Препарат будет отличаться только дозировкой.
Вакцинация детей в мире: кратко
- От 6 сентября Куба стала первой страной в мире, где вакцинировали детей в возрасте от 2 лет от COVID-19.
- В Словакии вакцинация теперь доступна для всех школьников в возрасте от 5 лет.
- В Украине пока этого делать не спешат. Стоит отметить, что в мире еще нет необходимых исследований.
Невакцинированные в 11 раз чаще умирают от коронавируса, – CDC
Источник: The Hill
Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявил результаты нового исследования. Они обнаружили, что привитые лица в 11 раз чаще умирают от COVID-19, чем полностью вакцинированніе.
Больше здесь Невакцинированные в 11 раз чаще умирают от коронавируса, – CDC
Повторная вакцинация от коронавируса
Источник: Минздрав Израиля
Новые данные показывают, что повторная вакцинация вполне обоснована. Она действительно в несколько раз повышает защищенность от недуга. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Израиля. Оказалось, что вероятность попасть на больничную койку для ревакцинированных ниже, чем для просто вакцинированного в 7,67 раза.