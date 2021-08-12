Новости о коронавирусе 12 августа: откуда на самом деле пошел COVID-19, антитела у детей
Источник:24 канал
Разведка США почти завершила расследование происхождения коронавируса. У детей со временем падает уровень антител к коронавирусу. В Украине продолжает расти заболеваемость COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 12 августа.
Новые данные о коронавирусе в Украине 12 августа
Статистика заболеваемости в Украине
Источник: Минздрав
В Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 1247 человек, среди них 77 детей и 41 медработник. В течение суток в больницы госпитализировали 588 человек с выраженными симптомами COVID-19, которые нуждались в медицинском контроле. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 24 пациента. В то же время 1 039 человек сообщили о выздоровлении.
К теме На Ровненщине 80% пациентов с COVID-19 инфицированы штаммом ДельтаЗа все время пандемии в Украине заразились коронавирусом 2 262 601 человек. По состоянию на 12 августа выздоровели 2 194 791 человек. Впрочем, от осложнений болезни умерли 53 173 жители страны.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 205 случаев;
- Винницкая область – 48 случаев;
- Волынская область – 16 случаев;
- Днепропетровская область – 53 случая;
- Донецкая область – 75 случаев;
- Житомирская область – 41 случай;
- Закарпатская область – 18 случаев;
- Запорожская область – 57 случаев;
- Ивано-Франковская область – 39 случаев;
- Киевская область – 40 случаев;
- Кировоградская область – 5 случаев;
- Луганская область – 45 случаев;
- Львовская область – 61 случай;
- Николаевская область – 37 случаев;
- Одесская область – 77 случаев;
- Полтавская область – 34 случая;
- Ровненская область – 31 случай;
- Сумская область – 34 случая;
- Тернопольская область – 52 случая;
- Харьковская область – 93 случая;
- Херсонская область – 35 случаев;
- Хмельницкая область – 56 случаев;
- Черкасская область – 18 случаев;
- Черновицкая область – 41 случай;
- Черниговская область – 36 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала
Медики готовятся объявить голодовку
Источник: "Эхо Червонограда"
Медработники Сосновской городской больницы готовы объявить голодовку, если им не выплатят зарплату. Долг перед работниками медучреждения составляет 3 миллиона гривен.
В Одесской области община, которая провакцинирует людей больше всего людей, получит 20 миллионов
Источник: ТСН
В Одесской области обещают вознаградить общину, которая провакцинирует наибольшее количество лиц. Премия составляет 20 миллионов гривен. Кроме этого, будут еще 2 и 3 призовые места с соответствующими суммами.
Как будет работать новая электронная система в транспорте Киева
Источник: "Громадське радіо"
Во время возможного локдауна в Киеве будут действовать пропуска в транспорт. Но это будет не отдельная карточка, как было раньше. Разрешение на проезд будут предоставлять на транспортную карточку, которую уже приобрели жители столицы.
Вариант Дельта в Житомирской области
Источник: Житомирский областной лабораторный центр
На Житомирщине подтвердили первые 20 случаев штамма коронавируса Дельта. В результате инфицирования один человек умер. Известно, что двое заболевших прибыли в область из России и Турции.
Минздрав рекомендовал сократить интервал между дозами CoronaVac
Источник: МОЗ
Министерство здравоохранения рекомендует сократить до 14 дней интервал между двумя дозами вакцины CoronaVac/Sinovac. Это нужно сделать из-за стремительного распространения коронавируса штамма Дельта.
Новые данные о коронавирусе в мире 12 августа
Статистика заболеваемости
Источник: Университет Хопкинса
С начала пандемии недуг обнаружили более чем у 204,8 миллиона человек по всему миру. Болезнь унесла жизни почти 4,3 миллиона инфицированных.
Больше всего переболевших коронавирусом зафиксировали в США – недуг диагностировали у более 36 миллионов человек, по меньшей мере 618 тысяч умерли.
Вакцинация учителей в мире
Источник: "Новая украинская школа"
В большинстве стран вакцинация против коронавируса не обязательна. Однако во Франции, Италии, Греции, США и других странах решили обязать прививаться от COVID-19 отдельные категории граждан, в том числе медиков и социальных работников.
Больше здесь Обязывают ли учителей других стран вакцинироваться от COVID-19
В Испании вспышка коронавируса из-за музыкальных фестивалей
Источник: DJmag
В Испании сообщили о росте заболеваемости COVID-19 в Каталонии, который напрямую связывают с проведением 3 крупных музыкальных фестивалей. Местные органы здравоохранения считают, что это случилось из-за массового нарушения правил безопасности на концертах.
Людям с ослабленной иммунной системой требуется 3 дозы вакцины
Источник: Live Sciеnce
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) решило разрешить вводить третью (бустерную) дозу вакцины людям с ослабленной иммунной системой.Справка. Бустерная доза – это когда человек получил две дозы стандартной прививки и через минимум 5 месяцев получает еще одну дополнительную усиливающую.
В Лондоне антивакцинаторы штурмовали старое здание BBC
Источник: The Guardian
В Лондоне противники вакцинации решили взять штурмом офис BBC. Люди недовольны тем, как новостная служба освещает темы пандемии и вакцинации. Однако протестующие перепутали здания. Противники вакцинации попытались взять штурмом старое здание BBC, из которого новостная служба переехала еще в 2013 году.
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Исследования коронавируса
Разведка США почти завершила расследование происхождения коронавируса
Источник: CNN
Американская разведка объявила о двух наиболее вероятных теориях происхождения коронавируса. Единого вывода о происхождении болезни все еще нет. Разведка США все еще склоняется к 2 теориям:
- вирус возник в лаборатории Уханьского института вирусологии;
- вирус естественным образом перешел к людям от животных.
Как долго у детей сохраняются антитела к коронавирусу
Источник: Mignews
Команда врачей из Израильского медицинского центра "Шаарей Цедек" провела масштабное исследование, которое показало, что у детей со временем падает уровень антител к коронавирусу. Уровень антител у детей начинает снижаться через 4 месяца после начала заболевания.