Новости о коронавирусе в Украине 12 декабря

Заболеваемость COVID-19 в Украине значительно снизилась

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 11 декабря, в Украине обнаружили 5275 новых больных COVID-19. В больницы госпитализировали 2566 человек со средним или тяжелым течением болезни. К сожалению, еще 238 пациентов скончались. Вместе с тем выздоровели 11 626 инфицированных.

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Охват тестирования населения

Темпы тестирования в стране немного снизились, поскольку за прошедшие сутки в Украине провели всего 44 861 исследование на наличие COVID-19, в частности:

  • методом ПЦР – 19 632,
  • методом ИФА – 4 350,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 20 879.

Сколько новых больных обнаружили в регионах:

  • Киев – 461;
  • Винницкая область – 206;
  • Волынская область – 314;
  • Днепропетровская область – 376;
  • Донецкая область – 214;
  • Житомирская область – 248;
  • Закарпатская область – 146;
  • Запорожская область – 210;
  • Ивано-Франковская область – 231;
  • Киевская область – 259;
  • Кировоградская область – 155;
  • Луганская область – 15;
  • Львовская область – 275;
  • Николаевская область – 239;
  • Одесская область – 311;
  • Полтавская область – 296;
  • Ровненская область – 101;
  • Сумская область – 158;
  • Тернопольская область – 179;
  • Харьковская область – 174;
  • Херсонская область – 49;
  • Хмельницкая область – 240;
  • Черкасская область – 178;
  • Черновицкая область – 103;
  • Черниговская область – 137.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая картина заболеваемости в стране

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 559 092 случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2. 3 195 913 пациентов уже поправились. В то же время умерли, к сожалению, 91 027 больных.


Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения. Worldometers | Инфографика 24 канала

Традиционно для выходных: в Украине упали темпы COVID-вакцинации

Источник: Минздрав

Традиционно в выходные дни вакцинируется меньшее количество людей. Так, в субботу 11 декабря прививки от COVID-19 получили всего 83 256 жителей страны. 27 143 из них получили первую дозу препарата. Заключительную, вторую дозу, получили 56 113 человек.

Ефективність різних вакцин проти коронавірусу
Эффективность вакцин от коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 каналу

Еще одна область вошла в оранжевую зону карантина

Источник: Минздрав

12 декабря эпидемическая ситуация ухудшилась еще в одном регионе Украины. Теперь в оранжевую зону карантина входят 2 области: Донецкая и Закарпатская. В желтой зоне 13 регионов, а в красной – 10.


Статистика заболеваемости в регионах / Инфографика Минздрав

Показатели заболеваемости и госпитализаций

Оптимальный уровень заболеваемости COVID-19 в Украине должен составлять 75 на 100 тысяч населения. По состоянию на 12 декабря она составляет 360 на 100 тысяч населения. Самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Волынской и Полтавской областях – 608 и 599 на 100 тысяч населения соответственно.

Уровень госпитализаций по стране довольно низкий и составляет 41,7 при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения. В настоящее время показатель госпитализаций превышен только в Закарпатской области.

Нові правила адаптивного карантину

Минздрав утвердил новые правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 12 декабря

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 12 декабря в мире выявили более 269 миллионов больных коронавирусом и более 5,2 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 49,8 миллиона. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Франция Россия и Турция.

В Германии считают, что пандемия COVID-19 продлится еще 4 года

Источник: Bild

Человечеству не удастся полностью победить коронавирус в ближайшие четыре года. По крайней мере, в этом убежден глава Минздрава Германии Карл Лаутербах. Он считает, что этому будут мешать новые штаммы SARS-CoV-2.

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Исследование коронавируса

Почему младенцы легче болеют COVID-19, чем взрослые

Источник: Science Immunology

Младенцы как никто склонны к респираторным инфекциям. Но новое исследование показывает, что иммунная система новорожденных сильнее, чем думает большинство людей. Юная иммунная система реагирует гораздо быстрее на все патогены и на более низких уровнях инфекции, а взрослой иммунной системе требуется немного времени для определения патогена. И пока иммунная система готовится к атаке, вирус размножается в организме.