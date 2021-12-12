Оранжевая зона расширилась, сколько продлится пандемия: новости о коронавирусе 12 декабря

Заболеваемость COVID-19 в Украине значительно снизилась. Но темпы вакцинации тоже. Еще одна область вошла в оранжевую зону карантина. В Германии считают, что пандемия COVID-19 продлится еще 4 года. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 12 декабря.

Новости о коронавирусе в Украине 12 декабря

Заболеваемость COVID-19 в Украине значительно снизилась

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 11 декабря, в Украине обнаружили 5275 новых больных COVID-19. В больницы госпитализировали 2566 человек со средним или тяжелым течением болезни. К сожалению, еще 238 пациентов скончались. Вместе с тем выздоровели 11 626 инфицированных.

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Охват тестирования населения

Темпы тестирования в стране немного снизились, поскольку за прошедшие сутки в Украине провели всего 44 861 исследование на наличие COVID-19, в частности:

методом ПЦР – 19 632,

методом ИФА – 4 350,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 20 879.

Сколько новых больных обнаружили в регионах:

Киев – 461;

Винницкая область – 206;

Волынская область – 314;

Днепропетровская область – 376;

Донецкая область – 214;

Житомирская область – 248;

Закарпатская область – 146;

Запорожская область – 210;

Ивано-Франковская область – 231;

Киевская область – 259;

Кировоградская область – 155;

Луганская область – 15;

Львовская область – 275;

Николаевская область – 239;

Одесская область – 311;

Полтавская область – 296;

Ровненская область – 101;

Сумская область – 158;

Тернопольская область – 179;

Харьковская область – 174;

Херсонская область – 49;

Хмельницкая область – 240;

Черкасская область – 178;

Черновицкая область – 103;

Черниговская область – 137.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая картина заболеваемости в стране

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 559 092 случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2. 3 195 913 пациентов уже поправились. В то же время умерли, к сожалению, 91 027 больных.



Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения. Worldometers | Инфографика 24 канала

Традиционно для выходных: в Украине упали темпы COVID-вакцинации

Источник: Минздрав

Традиционно в выходные дни вакцинируется меньшее количество людей. Так, в субботу 11 декабря прививки от COVID-19 получили всего 83 256 жителей страны. 27 143 из них получили первую дозу препарата. Заключительную, вторую дозу, получили 56 113 человек.

С начала вакцинальной кампании от коронавируса вакцинировались 14 114 894 человек. 14 114 892 из них получили по меньшей мере одну дозу вакцины. В то же время полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 420 911 человек. В целом и первой, и второй дозами в стране провели 26 535 803 COVID-прививки.



Эффективность вакцин от коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 каналу

Еще одна область вошла в оранжевую зону карантина

Источник: Минздрав

12 декабря эпидемическая ситуация ухудшилась еще в одном регионе Украины. Теперь в оранжевую зону карантина входят 2 области: Донецкая и Закарпатская. В желтой зоне 13 регионов, а в красной – 10.



Статистика заболеваемости в регионах / Инфографика Минздрав

Показатели заболеваемости и госпитализаций

Оптимальный уровень заболеваемости COVID-19 в Украине должен составлять 75 на 100 тысяч населения. По состоянию на 12 декабря она составляет 360 на 100 тысяч населения. Самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Волынской и Полтавской областях – 608 и 599 на 100 тысяч населения соответственно.

Уровень госпитализаций по стране довольно низкий и составляет 41,7 при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения. В настоящее время показатель госпитализаций превышен только в Закарпатской области.

Минздрав утвердил новые правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 12 декабря

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 12 декабря в мире выявили более 269 миллионов больных коронавирусом и более 5,2 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 49,8 миллиона. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Франция Россия и Турция.

В Германии считают, что пандемия COVID-19 продлится еще 4 года

Источник: Bild

Человечеству не удастся полностью победить коронавирус в ближайшие четыре года. По крайней мере, в этом убежден глава Минздрава Германии Карл Лаутербах. Он считает, что этому будут мешать новые штаммы SARS-CoV-2.

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Почему младенцы легче болеют COVID-19, чем взрослые

Источник: Science Immunology

Младенцы как никто склонны к респираторным инфекциям. Но новое исследование показывает, что иммунная система новорожденных сильнее, чем думает большинство людей. Юная иммунная система реагирует гораздо быстрее на все патогены и на более низких уровнях инфекции, а взрослой иммунной системе требуется немного времени для определения патогена. И пока иммунная система готовится к атаке, вирус размножается в организме.