Новости о коронавирусе в Украине 12 июля

Распространение COVID-19 в Украине

Источник: МОЗ

За минувшие сутки в Украине выявили 174 больных коронавирусом. Среди них 16 детей и один медработник. В больницы госпитализировали 266 человек, еще 7 пациентов умерли. В то же время выздоровели – 236 больных.

Днем ранее Новости о коронавирусе 11 июля: проблемы с сердцем после вакцинации, новая эффективность CoronaVac

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 9 606 человек,

методом ИФА – 1 714 человек,

экспресс-тестами – 5 365 человек.

С начала пандемии COVID-19 в Украине обнаружили 2 241 217 инфицированных коронавирусом. По состоянию на 12 июля от болезни вылечили 2 177 529 человек. Но ушли из жизни, к сожалению, 52 604 больных.

Суточный прирост инфицированных в регионах

г. Киев – 63 случая;

Винницкая область – 7 случаев;

Волынская область – 1 случай;

Днепропетровская область – 26 случаев;

Донецкая область – 1 случай;

Житомирская область – 5 случаев;

Закарпатская область – 0 случаев;

Запорожская область – 3 случая;

Ивано-Франковская область – 3 случая;

Киевская область – 13 случаев;

Кировоградская область – 2 случая;

Луганская область – 1 случай;

Львовская область – 4 случая;

Николаевская область – 7 случаев;

Одесская область – 10 случаев;

Полтавская область – 1 случай;

Ровненская область – 1 случай;

Сумская область – 5 случаев;

Тернопольская область – 6 случаев;

Харьковская область – 9 случаев;

Херсонская область – 4 случая;

Хмельницкая областьм – 2 случая;

Черкасская область – 3 случая;

Черновицкая область – 2 случая;

Черниговская областьм1 случай.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канал

Темпы вакцинальной кампании в Украине

Источник: МОЗ

В течение 11 июля против коронавируса вакцинировали 26 356 украинцев. 13 390 из них получили первую дозу вакцины, а остальные 12 966 – вторую. Всего в Украине провели 3 489 332 COVID-прививок. Полностью иммунизировались, то есть получили 2 дозы вакцины, 1 177 642 жителей страны.

Статистика вакцинации / инфографика Минздрава

В центрах массовой вакцинации отныне будет вакцина от Pfizer: как ее можно получить

Источник: МОЗ

Вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech отныне будут использовать в центрах массовой вакцинации для всех желающих иммунизироваться. Но приоритет будут предоставлять пожилым людям и людям с сопутствующими заболеваниями.

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Новости о коронавирусе в мире 12 июля

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО

По состоянию на 12 июля в мире зарегистрировали свыше 186 миллионов случаев инфицирования SARS-CoV-2. От осложнений болезни, к сожалению, скончались более 4 миллионов больных. В то же время около 123 миллионов пациентов выздоровели.

Продолжают лечение от коронавируса более 59 миллионов человек.

"Очень вероятно": в ЕС отреагировали, на нужность третьей дозы вакцины

Источник: Европейская правда

В Европейском союзе не исключают ревакцинацию третьей дозой вакцины против коронавируса. Так называемая бустерная вакцина нужна в случае мутации вируса. Вероятно, фармацевтическая компания Pfizer скоро обратится к EMA с просьбой о получении третьей бустерной дозы вакцины, которая, по ее словам, может обеспечить в 10 раз больше защиту.

В США пока не будут рекомендовать третью дозу COVID-вакцины

Источник: Голос Америки

В США не рекомендуют делать третью дозу вакцины от коронавируса. Сейчас ученые продолжают изучать нужность и эффективность бустерной вакцины.

Исследования коронавируса и разработки

Почему штамм Дельта настолько заразителен

Источник: Virological

Исследование показало, что репликация нового варианта в верхних дыхательных путях происходит значительно быстрее по сравнению с исходным штаммом. Также авторы исследования выяснили, что передача вируса от человека к человеку происходит на более раннем этапе по сравнению с исходным вариантом.

Кроме того, инкубационный период сократился – если при начальном варианте SARS-CoV-2 симптомы проявлялись в среднем в течение 6 дней, то Дельта "созревает" менее 4 дней.

Вакцину в виде съедобных полосок разрабатывают в Канаде

Источник: Hypebeast

Университет Макмастера и канадская биотехнологическая компания Rapid Dose Therapeutics объединились для разработки новой необычной вакцины против COVID-19. Она будет иметь вид полосок. Более того, они будут съедобными. По замыслу создателей, вакцина-полоска должна будет растворяться во рту человека за 11 секунд. Если все удастся, то в таком виде можно будет сделать вакцины и от других заболеваний.