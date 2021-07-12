Новости о коронавирусе 12 июля: Pfizer в пунктах прививки, съедобная вакцина
Источник:24 канал
В Канаде разрабатывают вакцину в виде съедобных полосок. В центрах массовой вакцинации отныне будет вакцина от Pfizer. В США пока не будут рекомендовать третью дозу COVID-вакцины, но в ЕС рассматривают такую возможность. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 12 июля.
Новости о коронавирусе в Украине 12 июля
Распространение COVID-19 в Украине
Источник: МОЗ
За минувшие сутки в Украине выявили 174 больных коронавирусом. Среди них 16 детей и один медработник. В больницы госпитализировали 266 человек, еще 7 пациентов умерли. В то же время выздоровели – 236 больных.
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За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 9 606 человек,
- методом ИФА – 1 714 человек,
- экспресс-тестами – 5 365 человек.
Суточный прирост инфицированных в регионах
- г. Киев – 63 случая;
- Винницкая область – 7 случаев;
- Волынская область – 1 случай;
- Днепропетровская область – 26 случаев;
- Донецкая область – 1 случай;
- Житомирская область – 5 случаев;
- Закарпатская область – 0 случаев;
- Запорожская область – 3 случая;
- Ивано-Франковская область – 3 случая;
- Киевская область – 13 случаев;
- Кировоградская область – 2 случая;
- Луганская область – 1 случай;
- Львовская область – 4 случая;
- Николаевская область – 7 случаев;
- Одесская область – 10 случаев;
- Полтавская область – 1 случай;
- Ровненская область – 1 случай;
- Сумская область – 5 случаев;
- Тернопольская область – 6 случаев;
- Харьковская область – 9 случаев;
- Херсонская область – 4 случая;
- Хмельницкая областьм – 2 случая;
- Черкасская область – 3 случая;
- Черновицкая область – 2 случая;
- Черниговская областьм1 случай.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канал
Темпы вакцинальной кампании в Украине
Источник: МОЗ
В течение 11 июля против коронавируса вакцинировали 26 356 украинцев. 13 390 из них получили первую дозу вакцины, а остальные 12 966 – вторую. Всего в Украине провели 3 489 332 COVID-прививок. Полностью иммунизировались, то есть получили 2 дозы вакцины, 1 177 642 жителей страны.
Статистика вакцинации / инфографика Минздрава
В центрах массовой вакцинации отныне будет вакцина от Pfizer: как ее можно получить
Источник: МОЗ
Вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech отныне будут использовать в центрах массовой вакцинации для всех желающих иммунизироваться. Но приоритет будут предоставлять пожилым людям и людям с сопутствующими заболеваниями.
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Новости о коронавирусе в мире 12 июля
Статистика распространения COVID-19
Источник: СНБО
По состоянию на 12 июля в мире зарегистрировали свыше 186 миллионов случаев инфицирования SARS-CoV-2. От осложнений болезни, к сожалению, скончались более 4 миллионов больных. В то же время около 123 миллионов пациентов выздоровели.
Продолжают лечение от коронавируса более 59 миллионов человек.
"Очень вероятно": в ЕС отреагировали, на нужность третьей дозы вакцины
Источник: Европейская правда
В Европейском союзе не исключают ревакцинацию третьей дозой вакцины против коронавируса. Так называемая бустерная вакцина нужна в случае мутации вируса. Вероятно, фармацевтическая компания Pfizer скоро обратится к EMA с просьбой о получении третьей бустерной дозы вакцины, которая, по ее словам, может обеспечить в 10 раз больше защиту.
В США пока не будут рекомендовать третью дозу COVID-вакцины
Источник: Голос Америки
В США не рекомендуют делать третью дозу вакцины от коронавируса. Сейчас ученые продолжают изучать нужность и эффективность бустерной вакцины.
Исследования коронавируса и разработки
Почему штамм Дельта настолько заразителен
Источник: Virological
Исследование показало, что репликация нового варианта в верхних дыхательных путях происходит значительно быстрее по сравнению с исходным штаммом. Также авторы исследования выяснили, что передача вируса от человека к человеку происходит на более раннем этапе по сравнению с исходным вариантом.
Кроме того, инкубационный период сократился – если при начальном варианте SARS-CoV-2 симптомы проявлялись в среднем в течение 6 дней, то Дельта "созревает" менее 4 дней.
Вакцину в виде съедобных полосок разрабатывают в Канаде
Источник: Hypebeast
Университет Макмастера и канадская биотехнологическая компания Rapid Dose Therapeutics объединились для разработки новой необычной вакцины против COVID-19. Она будет иметь вид полосок. Более того, они будут съедобными. По замыслу создателей, вакцина-полоска должна будет растворяться во рту человека за 11 секунд. Если все удастся, то в таком виде можно будет сделать вакцины и от других заболеваний.