Новости о коронавирусе в Украине 12 ноября

Посуточная статистика COVID-19

Источник: Минздрав

В Украине за последние сутки подтвердили 24 058 новых случаев коронавирусной болезни. Среди инфицированных 1616 детей и 468 медработников.

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Темпы тестирования

На выявление коронавирусной инфекции в стране провели 128 108 тестов в сутки, в частности:

методом ПЦР – 61 714;

методом ИФА – 17 057;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 49337.

Общие темпы распространения COVID-19! Всего за все время пандемии в Украине официально сообщили о 3 179 577 случаях заболевания коронавирусом.



По состоянию на 12 ноября 2 594 679 человек выздоровели. Жертвами коронавируса стали 75 607 жителей страны.

Случаи коронавируса в областях: суточный показатель

г. Киев – 1802 случая;

Винницкая область – 1000 случаев;

Волынская область – 719 случаев;

Днепропетровская область – 1867 случаев;

Донецкая область – 1348 случаев;

Житомирская область – 737 случаев;

Закарпатская область – 526 случаев;

Запорожская область – 1111 случаев;

Ивано-Франковская область – 890 случаев;

Киевская область – 970 случаев;

Кировоградская область – 169 случаев;

Луганская область – 436 случаев;

Львовская область – 1154 случая;

Николаевская область – 972 случая;

Одесская область – 1816 случаев;

Полтавская область – 1257 случаев;

Ровненская область – 1012 случаев;

Сумская область – 927 случаев;

Тернопольская область – 659 случаев;

Харьковская область – 1042 случая;

Херсонская область – 584 случая;

Хмельницкая область – 1090 случаев;

Черкасская область – 822 случая;

Черновицкая область – 351 случай;

Черниговская область – 797 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Статистика смертей от коронавируса в мире / Инфографика 24 канал

Темпы вакцинации

Источник: Минздрав

За последние сутки в Украине вакцинировали от коронавируса более 279 тысяч человек. Общие темпы вакцинации достаточно высоки. Так, в Минздраве сообщили, что за четверг 11 ноября вакцинировали от коронавируса 279 136 человек. В частности, первую дозу получили 141 347 человек, вторую дозу – 137 789 человек – они завершили процесс иммунизации.

Актуально В Украине более 24 тысяч случаев COVID-19, летальных – 750

Вакцинацию проводили:

1 102 мобильные бригады по иммунизации,

3 224 пункта прививки,

433 центра вакцинации населения.

Внимание! В Министерстве здравоохранения надеются сделать в Украине до конца 2021 года 48 миллионов прививок от коронавируса. Для этого нужно делать по крайней мере по 350 тысяч уколов от COVID-19 ежедневно.

Актуальные темпы вакцинации

По состоянию на 12 ноября в Украине вакцинировали от коронавируса 11 986 077 человек:

из них получили одну дозу – 11 986 075 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 422 334 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).

В общей сложности проведено 20 408 409 прививок.

Статистика использованных доз вакцин:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 846 410,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 028 991,

AstraZeneca – 1 499 577,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 103 232.

Сравнение вакцин от COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

В Украине расширили красную зону карантина

В Украине до конца года действует адаптивный карантин, страну разделили на зоны. Показателям зеленой зоны не отвечает ни один регион страны. Сегодня, 12 ноября, увеличилось количество областей красной зоны и уменьшился перечень регионов желтой зоны.

В красной зоне уже находятся 18 регионов:

Киев,

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровненская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская,

Волынская,

Черкасская области.

В оранжевой зоне уже 5 регионов областей: Винницкая, Полтавская, Харьковская, Тернопольская, Черновицкая.

Из желтой зоны вышла Тернопольская область. Теперь здесь остались Закарпатская и Кировоградская области.

Актуальные зоны карантина в Украине / Инфографика Минздрав

Украинских ученых могут лишить гранта на изготовление вакцины

Источник: НФГУ

Ученых львовского Института биологии клеток Национальной академии наук Украины могут лишить гранта на создание новой вакцины от коронавируса. Грандодатель заявил о нарушении условий договора. На разработку и исследование вакцины Институт биологии клеток НАН Украины должен получить от НФГУ 9,4 миллиона гривен.

Больше здесь Украинских ученые могут лишить финансирования на создание COVID-вакцины

Для украинских туристов остались открытыми уже 12 стран

Источник: твиттер Дмитрия Кулебы

ЕС 9 ноября исключил Украину из "зеленого списка". Однако, пускать или не пкскать украинских туристов, решает отдельно каждая страна. Словацкая Республика стала 12 страной, которая не будет закрывать границы для граждан Украины.

В Киеве обещают ужесточить контроль за соблюдением карантина

Источник: КГГА

Несмотря на введение красной зоны из-за тяжелой ситуации с распространением COVID-19, большинство граждан вообще не соблюдают противоэпидемиологически ограничений. Поэтому чиновники решили еще раз усилить контроль над тем, как носят маски киевляне.

В Киеве существенно снизилось количество новых случаев инфицирования COVID-19

Источник: 24 канал

Вероятно, ситуация с распространением коронавирусной болезни в Киеве начала постепенно улучшаться. Впервые с начала очередной волны пандемии в столице зафиксировали уменьшение не только официально признанных новых инфицированных, но и положительных ПЦР-тестов.

Когда в Киеве смогут возобновить очное обучение для учащихся

Источник: телеканал "Киев"

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что город будет ослаблять карантинные ограничения, как только начнет уменьшаться динамика заболеваемости. То есть только после улучшения эпидемической ситуации учащиеся смогут вернуться за парты.

В Черкассах начала действовать красная зона

Источник: телеграм Олега Немчинова

Еще одна область Украины стала "красной". 12 ноября карантинные ограничения ужесточились еще и на территории Черкасской области. Ограничения вступили в силу с 00.00 12 ноября.