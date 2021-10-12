От кого передался вирус, риски инфицирования у детей: новости о коронавирусе

В Украине снова выросла заболеваемость коронавирусом, суточный прирост инфицированных более 11 тысяч. Высокой является и госпитализация вследствие COVID-19. В частности, в столице заняты уже половина ковид коек. Ученые подтвердили, что чем моложе человек, тем легче проходит коронавирус, однако риски инфицирования – одинаковые. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 12 октября.

Новости о коронавирусе

Статистика распространения COVID-19

Источник: МОЗ

В течение последних суток в Украине зафиксировали 11996 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1262, медработников – 227). В больницы госпитализировали 2274 человека с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 352 пациенты. В то же время выздоровели 5419 человек.

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Лаборатории провели 93 732 тестирования на обнаружение SARS-CoV-2, в частности:

методом ПЦР – 46 233

методом ИФА – 8 913

экспресс-тестами – 38 586

Общая статистика коронавируса

За все время пандемии COVID-19 в Украине подтвердили 2562085 случаев заболевания. По состоянию на 12 октября выздоровел 2297899 людей. Жертвами коронавируса стали 59 052 инфицированных.

Распространение коронавируса в областях: суточный показатель

г. Киев – 628 случаев;

Винницкая область – 121 случай;

Волынская область – 322 случая;

Днепропетровская область – 856 случаев;

Донецкая область – 607 случаев;

Житомирская область – 155 случаев;

Закарпатская область – 139 случаев;

Запорожская область – 715 случаев;

Ивано-Франковская область – 172 случая;

Киевская область – 512 случая;

Кировоградская область – 53 случая;

Луганская область – 548 случаев;

Львовская область – 978 случая;

Николаевская область – 184 случая;

Одесская область – 816 случаев;

Полтавская область – 669 случаев;

Ровненская область – 492 случая;

Сумская область – 449 случаев;

Тернопольская область – 162 случая;

Харьковская область – 1 502 случая;

Херсонская область – 350 случаев;

Хмельницкая область – 227 случаев;

Черкасская область – 532 случая;

Черновицкая область – 560 случаев;

Черниговская область – 244 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика вакцинации против COVID-19

Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 123 230 человек, в том числе первую дозу – 60 167 человек, вторую дозу – 63 054 человека.

В течение суток работали:

920 мобильных бригад

2 913 пунктов прививки

351 центр вакцинации.

С начала вакцинальной кампании против коронавируса привито 7 609 049 человека:

из них по крайней мере одну дозу получили – 7 609 047 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 198 086 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 13 807 133 прививки.



Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канал

В больницах Киева уже занята почти половина коек для больных COVID-19

Источник:"Вечерний Киев"

В столичных больницах уже заняты 44,6% коек, выделенных для больных коронавирусом. Такой статистика была 11 октября. Избежать локдауна можно будет лишь в случае массовой вакцинации населения.

Заместитель председателя КГГА Анна Старостенко рассказала, что наиболее часто приходится госпитализировать непривитых горожан. Следовательно, единственный способ борьбы с новой волной пандемии и вероятным локдауном – это получение прививок.

Новости о коронавирусе в мире 11 октября

Распространение COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

Всего в мире выявили более 237 миллионов больных COVID-19. Более чем 4,8 миллиона инфицированных, к сожалению, умерли.

С начала пандемии больше всего случаев заражения коронавируса зарегистрировали в США – более 44 миллионов. Следующими идут Великобритания, Турция, Индия, Россия и Бразилия.

Таиланд вновь откроется для вакцинированных туристов

Источник: The Guardian

Власти Таиланда намерены полностью открыть страну для вакцинированных туристов из государств с низким уровнем риска распространения COVID-19. Пока что в их число войдут Великобритания, Сингапур, Германия, Китай и США, но со временем список может быть расширен.

Решение вступит в силу с 1 ноября. Причиной в правительстве назвали насущную потребность "спасти болезненную экономику королевства".

Исследование коронавируса

Дети имеют тот же риск заражения COVID-19, что и взрослые

Источник: JAMA

В конце прошлого года ученые сообщали, что дети не только легче переносят COVID-19, но и заражаются значительно реже взрослых. Новое исследование показало, что риск инфицирования у ребенка до 4 лет практически такой, как у взрослого.

При этом распространенность симптомов COVID-19 очень отличалась среди членов семьи разного возраста. Чем младше инфицированный, тем выше вероятность, что он перенесет инфекцию бессимптомно.

52% детей до 4 лет не имели никаких признаков заболевания;

в возрасте 5 – 11 лет количество бессимптомных носителей составило 50% от общего числа;

с 12 – 17 – 45%;

а среди взрослых людей от 18 лет – 12%.

Выяснили, от кого коронавирус мог передаться к человеку

Источник: The Washington Post

Наиболее вероятный сценарий появления коронавируса – переход заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей.

Ученые предполагают, что это могли быть животные, которые находились на фермах в Китае и имели контакт с летучими мышами.

Кроме того, ученые сообщили, что в китайском уезде Эньши, что в провинции Хубэй, расположены сотни пещер, в которых обитает не менее семи видов летучих мышей, у представителей одного из которых ранее обнаруживался вирус, на 96% похожий на SARS-CoV-2.

Всемирная организация здравоохранения в рамках расследования происхождения коронавируса спрашивала доступ в эти районы Китая, но Пекин отказал.