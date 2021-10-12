От кого передался вирус, риски инфицирования у детей: новости о коронавирусе
Источник:24 канал
В Украине снова выросла заболеваемость коронавирусом, суточный прирост инфицированных более 11 тысяч. Высокой является и госпитализация вследствие COVID-19. В частности, в столице заняты уже половина ковид коек. Ученые подтвердили, что чем моложе человек, тем легче проходит коронавирус, однако риски инфицирования – одинаковые. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 12 октября.
Новости о коронавирусе
Статистика распространения COVID-19
Источник: МОЗ
В течение последних суток в Украине зафиксировали 11996 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1262, медработников – 227). В больницы госпитализировали 2274 человека с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 352 пациенты. В то же время выздоровели 5419 человек.
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Лаборатории провели 93 732 тестирования на обнаружение SARS-CoV-2, в частности:
- методом ПЦР – 46 233
- методом ИФА – 8 913
- экспресс-тестами – 38 586
Общая статистика коронавируса
За все время пандемии COVID-19 в Украине подтвердили 2562085 случаев заболевания. По состоянию на 12 октября выздоровел 2297899 людей. Жертвами коронавируса стали 59 052 инфицированных.
Распространение коронавируса в областях: суточный показатель
- г. Киев – 628 случаев;
- Винницкая область – 121 случай;
- Волынская область – 322 случая;
- Днепропетровская область – 856 случаев;
- Донецкая область – 607 случаев;
- Житомирская область – 155 случаев;
- Закарпатская область – 139 случаев;
- Запорожская область – 715 случаев;
- Ивано-Франковская область – 172 случая;
- Киевская область – 512 случая;
- Кировоградская область – 53 случая;
- Луганская область – 548 случаев;
- Львовская область – 978 случая;
- Николаевская область – 184 случая;
- Одесская область – 816 случаев;
- Полтавская область – 669 случаев;
- Ровненская область – 492 случая;
- Сумская область – 449 случаев;
- Тернопольская область – 162 случая;
- Харьковская область – 1 502 случая;
- Херсонская область – 350 случаев;
- Хмельницкая область – 227 случаев;
- Черкасская область – 532 случая;
- Черновицкая область – 560 случаев;
- Черниговская область – 244 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Статистика вакцинации против COVID-19
Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 123 230 человек, в том числе первую дозу – 60 167 человек, вторую дозу – 63 054 человека.
В течение суток работали:
- 920 мобильных бригад
- 2 913 пунктов прививки
- 351 центр вакцинации.
С начала вакцинальной кампании против коронавируса привито 7 609 049 человека:
- из них по крайней мере одну дозу получили – 7 609 047 человек,
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 198 086 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 13 807 133 прививки.
Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канал
В больницах Киева уже занята почти половина коек для больных COVID-19
Источник:"Вечерний Киев"
В столичных больницах уже заняты 44,6% коек, выделенных для больных коронавирусом. Такой статистика была 11 октября. Избежать локдауна можно будет лишь в случае массовой вакцинации населения.
Заместитель председателя КГГА Анна Старостенко рассказала, что наиболее часто приходится госпитализировать непривитых горожан. Следовательно, единственный способ борьбы с новой волной пандемии и вероятным локдауном – это получение прививок.
Новости о коронавирусе в мире 11 октября
Распространение COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
Всего в мире выявили более 237 миллионов больных COVID-19. Более чем 4,8 миллиона инфицированных, к сожалению, умерли.
С начала пандемии больше всего случаев заражения коронавируса зарегистрировали в США – более 44 миллионов. Следующими идут Великобритания, Турция, Индия, Россия и Бразилия.
Таиланд вновь откроется для вакцинированных туристов
Источник: The Guardian
Власти Таиланда намерены полностью открыть страну для вакцинированных туристов из государств с низким уровнем риска распространения COVID-19. Пока что в их число войдут Великобритания, Сингапур, Германия, Китай и США, но со временем список может быть расширен.
Решение вступит в силу с 1 ноября. Причиной в правительстве назвали насущную потребность "спасти болезненную экономику королевства".
Исследование коронавируса
Дети имеют тот же риск заражения COVID-19, что и взрослые
Источник: JAMA
В конце прошлого года ученые сообщали, что дети не только легче переносят COVID-19, но и заражаются значительно реже взрослых. Новое исследование показало, что риск инфицирования у ребенка до 4 лет практически такой, как у взрослого.
При этом распространенность симптомов COVID-19 очень отличалась среди членов семьи разного возраста. Чем младше инфицированный, тем выше вероятность, что он перенесет инфекцию бессимптомно.
- 52% детей до 4 лет не имели никаких признаков заболевания;
- в возрасте 5 – 11 лет количество бессимптомных носителей составило 50% от общего числа;
- с 12 – 17 – 45%;
- а среди взрослых людей от 18 лет – 12%.
Выяснили, от кого коронавирус мог передаться к человеку
Источник: The Washington Post
Наиболее вероятный сценарий появления коронавируса – переход заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей.
Ученые предполагают, что это могли быть животные, которые находились на фермах в Китае и имели контакт с летучими мышами.
Кроме того, ученые сообщили, что в китайском уезде Эньши, что в провинции Хубэй, расположены сотни пещер, в которых обитает не менее семи видов летучих мышей, у представителей одного из которых ранее обнаруживался вирус, на 96% похожий на SARS-CoV-2.
Всемирная организация здравоохранения в рамках расследования происхождения коронавируса спрашивала доступ в эти районы Китая, но Пекин отказал.