Новости о коронавирусе в Украине 12 сентября
Как изменилась ситуация с COVID-19 за сутки
Источник: Минздрав
В течение суток в Украине обнаружили 2 196 случаев инфицирования коронавирусом, в частности, заболели 236 детей и 35 медработников. В госпитализации нуждались 1 257 человек с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений коронавируса умерли 22 пациента. В то же время выздоровели 499 человек.
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За сутки лаборатории провели 38 702 тестирования на коронавирус, в частности:
- методом ПЦР – 18 887,
- методом ИФА – 3 099,
- экспресс-тестами – 16 716.
Количество больных в регионах за сутки:
- город Киев – 193 случая;
- Винницкая область – 55 случаев;
- Волынская область – 45 случаев;
- Днепропетровская область – 172 случая;
- Донецкая область – 57 случаев;
- Житомирская область – 114 случаев;
- Закарпатская область – 15 случаев;
- Запорожская область – 40 случаев;
- Ивано-Франковская область – 71 случай;
- Киевская область – 67 случаев;
- Кировоградская область – 15 случаев;
- Луганская область – 27 случаев;
- Львовская область – 117 случаев;
- Николаевская область – 48 случаев;
- Одесская область – 172 случая;
- Полтавская область – 17 случаев;
- Ровненская область – 56 случаев;
- Сумская область – 67 случаев;
- Тернопольская область – 173 случая;
- Харьковская область – 182 случая;
- Херсонская область – 94 случая;
- Хмельницкая область – 135 случаев;
- Черкасская область – 50 случаев;
- Черновицкая область – 189 случаев;
- Черниговская область – 25 случаев.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Статистика COVID-вакцинации в Украине
За прошедшие сутки вакцинировали против коронавируса 74 444 человека, в частности первую дозу препарата получили 29 170 человек, две дозы, а следовательно завершили вакцинацию 45 274 человека.
В течение суток работали:
- 579 мобильных бригад,
- 1 722 пункта прививки;
- 383 центра вакцинации.
Какие вакцины используют чаще всего
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Для иммунизации украинцев используют вакцины:
- Covishield – 487 187 (количество использованных доз).
- Coronavac – 1 653 814.
- Comirnaty от Pfizer – 2 083 743.
- AstraZeneca – 555 811.
- Janssen от Johnson & Johnson – 19 252.
- Moderna – 1 090 005.
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4 области имеют превышенные показатели зеленой зоны
Источник: Минздрав
В четырех областях динамика уровня госпитализаций превысила предельный показатель нормы зеленой зоны эпидемиологической опасности. Примечательно, что в двух регионах эта тенденция сохраняется три дня подряд.
- На Львовщине и на Волыни в последние три дня, 9 – 11 сентября, динамика уровня госпитализации превышала предел для зеленой зоны в 50%.
- Одесщина и Тернопольщина пересекли "пороговое" значение лишь 11 сентября.
- На Закарпатье, где 9 сентября фиксировали рост уровня госпитализаций до 60%, ситуация улучшилась.
Динамика госпитализаций в регионах / Инфографика Минздрава / Для увеличения нажмите на фото
Новости о коронавирусе в мире 12 сентября
Статистика заболеваемости
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 12 сентября в мире официально сообщили о более 224 миллионах случаев заражений, более 4,6 миллиона больных коронавирусом, к сожалению, умерли.
Больше всего инфицированных обнаружили в США – около 41 миллиона с начала пандемии. Всего COVID-19 унес жизни более 659 тысяч американцев.
Власти Китая сообщили о новом эпицентре заражения
Источник: "Интерфакс-Украина"
Власти Китая объявили старт масштабного тестирования населения на коронавирус, уже проверяют 81 938 образцов. По состоянию на 12 сентября там сообщили, что новым эпицентром вспышки COVID-19 стала провинция Фуцзянь.
В частности, Госкомитет здравоохранения КНР зарегистрировал в регионе за прошедшие сутки 20 внутренних случаев заражения коронавирусом – 19 в городе Путянь и один – в Цюаньчжоу.
В Стамбуле тысячи людей протестуют против карантинных ограничений
Источник: BBC News
В одном из крупнейших городов Турции более 2 тысяч человек вышли на улицы с протестом. Протестующие выступают против обязательных сертификатов вакцинации и регулярных тестов на коронавирус.
Как прошел протест в Стамбуле: смотрите видео
Великобритания отказалась от паспортов вакцинации
Источник: Sky News
Великобритания не будет требовать паспорта вакцинации для посещения ночных клубов и массовых мероприятий. COVID-документы также не нужны для туристов после возвращения из некоторых стран.
В частности, СМИ сообщают, что премьер-министр Борис Джонсон объявит на следующей неделе об отказе от предложенной схемы обязательной сертификации.
Детали Великобритания отказалась от паспортов вакцинации
Исследования коронавируса
В Pfizer разработали вакцину для младенцев
Источник: Der Spiegel
Немецкая биотехнологическая компания BioNTech готовится к подаче заявки на одобрение вакцины против коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет.
В планах – подготовка вакцины для детей в возрасте от шести месяцев. В то же время в BioNTech отмечают, что не знают, когда может начаться общая вакцинация детей, ведь для этого нужно решение государственных медицинских регуляторов.
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Какие больные коронавирусом представляют наибольшую опасность для других
Источник: Medical News Today
Наибольшая вероятность подхватить коронавирус от носителя инфекции – в промежутке между 2 днями до и 3 днями после появления симптомов болезни. Самый высокий риск заражения – в день, когда появились симптомы.
Ученые пришли к выводу, что люди с бессимптомным течением чаще заражались от таких же бессимптомных больных.
Кроме того, бессимптомные пациенты имели более низкую вероятность инфицировать других, чем больные с легким или средним течением заболевания.