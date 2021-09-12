4 региона превысили нормы зеленой зоны, вакцина для детей: новости о коронавирусе 12 сентября

В Украине выросло количество госпитализаций вследствие коронавируса, в течение суток их количество вдвое превысило количество людей, выздоровевших от болезни. Прирост инфицированных несколько снизился вследствие меньших объемов тестирований на выходных. В Турции протестуют против паспортов вакцинации. В Великобритании их наоборот отменят. Новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 12 сентября.

Новости о коронавирусе в Украине 12 сентября

Как изменилась ситуация с COVID-19 за сутки

Источник: Минздрав

В течение суток в Украине обнаружили 2 196 случаев инфицирования коронавирусом, в частности, заболели 236 детей и 35 медработников. В госпитализации нуждались 1 257 человек с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений коронавируса умерли 22 пациента. В то же время выздоровели 499 человек.

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За сутки лаборатории провели 38 702 тестирования на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 18 887,

методом ИФА – 3 099,

экспресс-тестами – 16 716.

Общая статистика

С начала пандемии COVID-19 в Украине официально подтвердили 2 316 619 случаев заболевания.

По состоянию на 12 сентября выздоровели 2 221 110 человек. Жертвами коронавируса стали 54 342 инфицированных.

Количество больных в регионах за сутки:

город Киев – 193 случая;

Винницкая область – 55 случаев;

Волынская область – 45 случаев;

Днепропетровская область – 172 случая;

Донецкая область – 57 случаев;

Житомирская область – 114 случаев;

Закарпатская область – 15 случаев;

Запорожская область – 40 случаев;

Ивано-Франковская область – 71 случай;

Киевская область – 67 случаев;

Кировоградская область – 15 случаев;

Луганская область – 27 случаев;

Львовская область – 117 случаев;

Николаевская область – 48 случаев;

Одесская область – 172 случая;

Полтавская область – 17 случаев;

Ровненская область – 56 случаев;

Сумская область – 67 случаев;

Тернопольская область – 173 случая;

Харьковская область – 182 случая;

Херсонская область – 94 случая;

Хмельницкая область – 135 случаев;

Черкасская область – 50 случаев;

Черновицкая область – 189 случаев;

Черниговская область – 25 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Статистика COVID-вакцинации в Украине

За прошедшие сутки вакцинировали против коронавируса 74 444 человека, в частности первую дозу препарата получили 29 170 человек, две дозы, а следовательно завершили вакцинацию 45 274 человека.

В течение суток работали:

579 мобильных бригад,

1 722 пункта прививки;

383 центра вакцинации.

В общем, с начала вакцинальной кампании, в Украине против коронавируса привито 5 889 812 человек:

из них получили одну дозу – 5 889 810 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 775 986 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).

Всего проведено 10 665 796 прививок.

Какие вакцины используют чаще всего

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Для иммунизации украинцев используют вакцины:

Covishield – 487 187 (количество использованных доз).

Coronavac – 1 653 814.

Comirnaty от Pfizer – 2 083 743.

AstraZeneca – 555 811.

Janssen от Johnson & Johnson – 19 252.

Moderna – 1 090 005.

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4 области имеют превышенные показатели зеленой зоны

Источник: Минздрав

В четырех областях динамика уровня госпитализаций превысила предельный показатель нормы зеленой зоны эпидемиологической опасности. Примечательно, что в двух регионах эта тенденция сохраняется три дня подряд.

На Львовщине и на Волыни в последние три дня, 9 – 11 сентября, динамика уровня госпитализации превышала предел для зеленой зоны в 50%.

Одесщина и Тернопольщина пересекли "пороговое" значение лишь 11 сентября.

На Закарпатье, где 9 сентября фиксировали рост уровня госпитализаций до 60%, ситуация улучшилась.

Во Львовской области показатель госпитализаций самый худший – 72,3%.



Динамика госпитализаций в регионах / Инфографика Минздрава / Для увеличения нажмите на фото

Новости о коронавирусе в мире 12 сентября

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 12 сентября в мире официально сообщили о более 224 миллионах случаев заражений, более 4,6 миллиона больных коронавирусом, к сожалению, умерли.

Больше всего инфицированных обнаружили в США – около 41 миллиона с начала пандемии. Всего COVID-19 унес жизни более 659 тысяч американцев.

Власти Китая сообщили о новом эпицентре заражения

Источник: "Интерфакс-Украина"

Власти Китая объявили старт масштабного тестирования населения на коронавирус, уже проверяют 81 938 образцов. По состоянию на 12 сентября там сообщили, что новым эпицентром вспышки COVID-19 стала провинция Фуцзянь.

В частности, Госкомитет здравоохранения КНР зарегистрировал в регионе за прошедшие сутки 20 внутренних случаев заражения коронавирусом – 19 в городе Путянь и один – в Цюаньчжоу.

В Стамбуле тысячи людей протестуют против карантинных ограничений

Источник: BBC News

В одном из крупнейших городов Турции более 2 тысяч человек вышли на улицы с протестом. Протестующие выступают против обязательных сертификатов вакцинации и регулярных тестов на коронавирус.

Как прошел протест в Стамбуле: смотрите видео

Великобритания отказалась от паспортов вакцинации

Источник: Sky News

Великобритания не будет требовать паспорта вакцинации для посещения ночных клубов и массовых мероприятий. COVID-документы также не нужны для туристов после возвращения из некоторых стран.

В частности, СМИ сообщают, что премьер-министр Борис Джонсон объявит на следующей неделе об отказе от предложенной схемы обязательной сертификации.

Детали Великобритания отказалась от паспортов вакцинации

Исследования коронавируса

В Pfizer разработали вакцину для младенцев

Источник: Der Spiegel

Немецкая биотехнологическая компания BioNTech готовится к подаче заявки на одобрение вакцины против коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

В планах – подготовка вакцины для детей в возрасте от шести месяцев. В то же время в BioNTech отмечают, что не знают, когда может начаться общая вакцинация детей, ведь для этого нужно решение государственных медицинских регуляторов.

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Какие больные коронавирусом представляют наибольшую опасность для других

Источник: Medical News Today

Наибольшая вероятность подхватить коронавирус от носителя инфекции – в промежутке между 2 днями до и 3 днями после появления симптомов болезни. Самый высокий риск заражения – в день, когда появились симптомы.

Ученые пришли к выводу, что люди с бессимптомным течением чаще заражались от таких же бессимптомных больных.

Кроме того, бессимптомные пациенты имели более низкую вероятность инфицировать других, чем больные с легким или средним течением заболевания.

Исследование касается начального штамма коронавируса. Как повлияла на передачу инфекции вакцинация и появление новых штаммов, в частности Дельты – еще нужно изучить.