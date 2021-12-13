Новости о коронавирусе в Украине 13 декабря

Заболеваемость COVID-19 в Украине значительно снизилась

Источник: МОЗ

За прошедшие сутки, 12 декабря, в Украине зафиксировали 4 073 новых больных коронавирусом. Известно, что среди них 377 детей и 37 медицинских работников.

За этот же период в больницы попали 1 456 человек со средним или тяжелым течением COVID-19. К сожалению, из жизни ушли еще 188 пациентов. Зато выздоровели 9 966 больных.

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Охват тестирования населения:

Темпы тестирования граждан на коронавирус в выходные дни довольно низкие. В частности вчера в Украине провели всего 29 677 тестов на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 11 639,

методом ИФА – 2 882,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 15 156.

Всего с начала пандемии в Украине провели 16 306 176 тестов методом ПЦР.

Суточный прирост больных в регионах:

Вчера больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Киеве, а также в Одесской и Волынской областях.

Киев – 570;

Винницкая область – 120;

Волынская область – 310;

Днепропетровская область – 283;

Донецкая область – 107;

Житомирская область – 189;

Закарпатская область – 111;

Запорожская область – 130;

Ивано-Франковская область – 146;

Киевская область – 160;

Кировоградская область – 125;

Луганская область – 4;

Львовская область – 186;

Николаевская область – 236;

Одесская область – 394;

Полтавская область – 201;

Ровенская область – 57;

Сумская область – 76;

Тернопольская область – 107;

Харьковская область – 140;

Херсонская область – 21;

Хмельницкая область – 86;

Черкасская область – 225;

Черновицкая область – 61;

Черниговская область – 28.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика заболеваемости

По состоянию на утро 13 декабря в Украине зарегистрировали 3 563 165 больных COVID-19. 3 205 879 из них сумели преодолеть болезнь. Но, к сожалению, недуг унес жизни 91 215 жителей страны.



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Вакцинация в Украине

Источник: МОЗ

Темпы вакцинации против COVID-19 на выходных сильно снижаются. В частности в воскресенье, 12 декабря, прививку сделал 53 291 человек. 16 551 человек получил первую дозу. Остальные 36 740 человек получили завершающую, вторую дозу препарата.

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Прививки проводилось 392 мобильными бригадами по иммунизации, в 2 819 пунктах прививки и в 482 центрах вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации в Украине

Вакцинальная кампания в Украине стартовала 24 февраля. С тех пор против от коронавируса привились 14 131 445 человек. 14 131 443 из них получили первую дозу, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 457 651 человек.

Всего в стране провели 26 589 094 прививки (и первой, и второй дозой).

Какие вакцины выбирали украинцы

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 960 778,

Coronavac – 4 636 034,

AstraZeneca – 1 602 986,

Moderna – 1 423 780,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Как записаться на вакцинацию

Через семейного врача,

сервис Helsi,

по номеру контакт-центра МЗ 0 800 60 20 19 ,

, прийти и стать в живую очередь.

Стоит знать: маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава или с помощью своего врача.



Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / инфографика 24 канала

Украина выполнила требование ВОЗ

Источник: 24 канал

40% взрослых украинцев уже получили полный курс прививок против COVID-19. По требованию ВОЗ, до конца 2021 года в каждой стране должно быть вакцинирована именно такое количество людей.

Людям за две дозы прививки от COVID-19 дадут тысячу гривен

Источник: 24 канал

Владимир Зеленский заявил, что украинцам, которые получили две дозы прививки от коронавируса, выплатят 1 тысячу гривен. Эти деньги можно будет получить через Дию. С понедельника, 13 декабря, начинает действовать пилот проекта. Полноценно заявки будут принимать с 19 по 29 декабря.

Деньги будет невозможно будет получить наличными. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров рассказал, что:

их будут выдавать через Дию как так называемый сертификат на определенные виды услуг;

таким образом власть будет давать деньги не напрямую бизнесу, а людям, поддерживая их решение вакцинироваться.

Как записаться на пилот проекта еПоддержка в "Дие" – смотрите видеоинструкцию

Две области выйдут из красной зоны

Источник: 24 канал

По данным Минздрава, сейчас в красной зоне находится 10 областей. Из нее вскоре выйдут еще две области. Речь идет о Винницкой и Хмельницкой.