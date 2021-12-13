Новости о коронавирусе в Украине 13 декабря
Заболеваемость COVID-19 в Украине значительно снизилась
Источник: МОЗ
За прошедшие сутки, 12 декабря, в Украине зафиксировали 4 073 новых больных коронавирусом. Известно, что среди них 377 детей и 37 медицинских работников.
За этот же период в больницы попали 1 456 человек со средним или тяжелым течением COVID-19. К сожалению, из жизни ушли еще 188 пациентов. Зато выздоровели 9 966 больных.
Внимание Врожденный и приобретенный иммунитет: в чем разница
Охват тестирования населения:
Темпы тестирования граждан на коронавирус в выходные дни довольно низкие. В частности вчера в Украине провели всего 29 677 тестов на коронавирус, в частности:
- методом ПЦР – 11 639,
- методом ИФА – 2 882,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 15 156.
Всего с начала пандемии в Украине провели 16 306 176 тестов методом ПЦР.
Суточный прирост больных в регионах:
Вчера больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Киеве, а также в Одесской и Волынской областях.
- Киев – 570;
- Винницкая область – 120;
- Волынская область – 310;
- Днепропетровская область – 283;
- Донецкая область – 107;
- Житомирская область – 189;
- Закарпатская область – 111;
- Запорожская область – 130;
- Ивано-Франковская область – 146;
- Киевская область – 160;
- Кировоградская область – 125;
- Луганская область – 4;
- Львовская область – 186;
- Николаевская область – 236;
- Одесская область – 394;
- Полтавская область – 201;
- Ровенская область – 57;
- Сумская область – 76;
- Тернопольская область – 107;
- Харьковская область – 140;
- Херсонская область – 21;
- Хмельницкая область – 86;
- Черкасская область – 225;
- Черновицкая область – 61;
- Черниговская область – 28.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Общая статистика заболеваемости
По состоянию на утро 13 декабря в Украине зарегистрировали 3 563 165 больных COVID-19. 3 205 879 из них сумели преодолеть болезнь. Но, к сожалению, недуг унес жизни 91 215 жителей страны.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канала
Вакцинация в Украине
Источник: МОЗ
Темпы вакцинации против COVID-19 на выходных сильно снижаются. В частности в воскресенье, 12 декабря, прививку сделал 53 291 человек. 16 551 человек получил первую дозу. Остальные 36 740 человек получили завершающую, вторую дозу препарата.
Внимание Тревожные расстройства: почему чаще всего возникают, как их вовремя диагностировать и преодолеть
Прививки проводилось 392 мобильными бригадами по иммунизации, в 2 819 пунктах прививки и в 482 центрах вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации в Украине
Вакцинальная кампания в Украине стартовала 24 февраля. С тех пор против от коронавируса привились 14 131 445 человек. 14 131 443 из них получили первую дозу, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 457 651 человек.
Всего в стране провели 26 589 094 прививки (и первой, и второй дозой).
Какие вакцины выбирали украинцы
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 960 778,
- Coronavac – 4 636 034,
- AstraZeneca – 1 602 986,
- Moderna – 1 423 780,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Как записаться на вакцинацию
- Через семейного врача,
- сервис Helsi,
- по номеру контакт-центра МЗ 0 800 60 20 19,
- прийти и стать в живую очередь.
Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / инфографика 24 канала
Украина выполнила требование ВОЗ
Источник: 24 канал
40% взрослых украинцев уже получили полный курс прививок против COVID-19. По требованию ВОЗ, до конца 2021 года в каждой стране должно быть вакцинирована именно такое количество людей.
Людям за две дозы прививки от COVID-19 дадут тысячу гривен
Источник: 24 канал
Владимир Зеленский заявил, что украинцам, которые получили две дозы прививки от коронавируса, выплатят 1 тысячу гривен. Эти деньги можно будет получить через Дию. С понедельника, 13 декабря, начинает действовать пилот проекта. Полноценно заявки будут принимать с 19 по 29 декабря.
Деньги будет невозможно будет получить наличными. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров рассказал, что:
- их будут выдавать через Дию как так называемый сертификат на определенные виды услуг;
- таким образом власть будет давать деньги не напрямую бизнесу, а людям, поддерживая их решение вакцинироваться.
Как записаться на пилот проекта еПоддержка в "Дие" – смотрите видеоинструкцию
Две области выйдут из красной зоны
Источник: 24 канал
По данным Минздрава, сейчас в красной зоне находится 10 областей. Из нее вскоре выйдут еще две области. Речь идет о Винницкой и Хмельницкой.
Дополнительная доза вакцины в Украине
Источник: МОЗ Украины
Виктор Ляшко 13 декабря сообщил, что в Украине введут дополнительную дозу вакцины от коронавируса. Ее получат люди, для которых вакцина является менее эффективной, чем в общей популяции. Политик подчеркнул, что не стоит путать ее с бустерной.
Еще один игрок Динамо заболел COVID-19
Источник: 24 канал
Киевское Динамо не смогло победой завершить первую часть сезона УПЛ. Накануне матча с Зарей в составе "бело-синих" выявили второй случай заболевания коронавирусом. Вслед за Томашом Кендзерой положительный тест на COVID-19 получил Владимир Шепелев.
Новости о коронавирусе в мире 13 декабря
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 13 декабря в мире выявили более 270 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,3 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 49,8 миллиона. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Франция Россия и Турция.
Обратите внимание Выяснили, насколько полезна кетодиета
Президент ЮАР заболел коронавирусом
Источник: офис Президента ЮАР
У президента ЮАР Сирила Рамафоса подтвердили наличие коронавируса SARS-CoV-2. Сейчас он проходит курс лечения. Он полностью вакцинирован против коронавируса.
Омикрон обнаружили в нескольких городах Турции
Источник: Akşam
В Турции, а именно в Стамбуле и Измире, зарегистрировали первые случаи заражения штаммом коронавируса Омикрон. Информацию подтвердил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
В Британии заявили о смерти от штамма Омикрон
Источник: The Telegraph
В Великобритании заявили о смерти от коронавируса штамма Омикрон. Это первый смертельный случай со времени его обнаружения.
Новые исследования коронавируса
Почему возникает одышка после коронавируса
Источник: MedicalXpress
Многие пациенты после перенесенного COVID-19 испытывают трудности с дыханием, особенно после физических нагрузок. Ранее считалось, что это последствия пневмонии, однако появляется все больше доказательств того, что дело в поражении сердечно-сосудистой системы.
Больше здесь Не легкие виноваты: почему возникает одышка после коронавируса
Чем Омикрон отличается от Дельты
Источник: France Presse
Во Всемирной организации здравоохранения сравнили опасность штаммов Дельта и Омикрон. Сейчас данные ВОЗ свидетельствуют, что новый вариант коронавируса Омикрон распространяется быстрее, чем Дельта. Но, несмотря на это, он является не таким опасным. Однако в организации отметили, что о последнем еще мало данных, чтобы делать окончательные выводы.
Ожирение и коронавируса
Источник: bioRxiv
С начала пандемии люди, имеющие ожирение оказались в группе повышенного риска. Такие пациенты чаще болеют тяжелой формой COVID-19 и чаще умирают. Ученые называют разные причины: от проблем, вызванных сопутствующими заболеваниями (сахарным диабетом, гипертонией, сердечно-сосудистой недостаточностью), до плохой вентиляции легких из-за слишком интенсивного давления брюшного жира на диафрагму.
Группа людей, которые умирают от коронавируса чаще других
Источник: Molecular Psychiatry
Появилось еще одно подтверждение того, что COVID-19 очень опасен при наличии психических расстройств. Выяснили, что люди с психическими расстройствами в 5 раз чаще умерли от коронавируса и в три раза чаще попадают в больницу из-за болезни.