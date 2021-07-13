Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
За минувшие сутки, 12 июля, в Украине заболел коронавирусом 481 человек, в том числе 28 детей и 11 медработников. В госпитализации нуждались 249 больных, от осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 36 пациентов. В то же время выздоровели 750 человек.
Днем ранее Новости о коронавирусе 12 июля: Pfizer в пунктах прививки, Германия даст Украине вакцины
Суточный прирост инфицированных в регионах
- Киев – 142 случая;
- Винницкая область – 6 случаев;
- Волынская область – 3 случая;
- Днепропетровская область – 15 случаев;
- Донецкая область – 53 случая;
- Житомирская область – 3 случая;
- Закарпатская область – 10 случаев;
- Запорожская область – 9 случаев;
- Ивано-Франковская область – 2 случая;
- Киевская область – 20 случаев;
- Кировоградская область – 3 случая;
- Луганская область – 28 случаев;
- Львовская область – 14 случаев;
- Николаевская область – 9 случаев;
- Одесская область – 49 случаев;
- Полтавская область – 20 случаев;
- Ровненская область – 12 случаев;
- Сумская область – 8 случаев;
- Тернопольская область – 1 случай;
- Харьковская область – 23 случая;
- Херсонская область – 13 случаев;
- Хмельницкая область – 6 случаев;
- Черкасская область – 18 случаев;
- Черновицкая область – 6 случаев;
- Черниговская область – 8 случаев.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
В Ужгороде вероятно обнаружили штамм Дельта
Источник: "Суспільне Закарпаття"
В областной инфекционке в Ужгороде медики заподозрили наличие штамма коронавируса Дельта у двоих пациентов. Оба инфицированных приехали из России, среди них беременная женщина, которая больше 2 недель находилась в реанимации.
Анализы больных уже отправили на исследование в Европейскую лабораторию.
За сутки COVID-прививки получили более 80 тысяч украинцев
Источник: Минздрав
Со вчерашнего дня прививку против коронавируса получили 83 177 граждан Украины: первую дозу препарата получили 45 535 человек, вторую дозу вакцины – 37 642 человека.
Вакцинацию проводили 573 мобильные бригады, 1 399 пунктов прививки и 34 центра вакцинации.
Какие вакцины использовали в течение суток:
- Coronavac – 25 564,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 46 715,
- AstraZeneca – 10 898.
По состоянию на 12 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 796 701 человек.
Известно, когда презентуют украинскую вакцину
Источник: Суспільне
Ученые из двух институтов Национальной академии наук – Института биохимии и Института биологии клетки – должны завершить свои исследования и представить разработки украинской вакцины против COVID-19 в сентябре этого года.
Об этом сообщил в интервью министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам Институты Национальной академии наук получили финансирование из государственного фонда научных исследований.
Новости о коронавирусе в мире 13 июля
Статистика распространения COVID-19
Источник: СНБО
По состоянию на 13 июля в мире зарегистрировали свыше 187 миллионов случаев инфицирования SARS-CoV-2. От осложнений болезни, к сожалению, умерли больше 4 миллионов больных. В то же время более 123 миллионов пациентов выздоровели.
Продолжают лечение от коронавируса около 60 миллионов человек.
ВОЗ осудила COVID-вакцинацию третьей дозой
Источник: "Радио Свобода"
Всемирная организация здравоохранения заявила, что не одобряет вакцинацию против COVID-19 третьей дозой. Это связано прежде всего с нехваткой вакцин. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус призвал производителей вакцин Pfizer и Moderna передать инициативе COVAX дозы, которые они хотят предлагать вакцинированным странам для ревакцинации.
В Греции решили, что в заведения будут пускать только вакцинированных
Источник: АР
В Греции установили ряд новых правил, направленных на то, чтобы остановить распространение коронавируса. В частности, в помещение будут пускать исключительно вакцинированных людей.
Заведения питания будут работать с увеличенным, но заранее определенным количеством посетителей. Такие ограничения будут действовать до конца августа 2021 года.
Проверить, привит ли посетитель, будет просто – с 16 июля заработает соответствующее цифровое приложение.
Индия якобы будет производить 300 миллионов доз "Спутник V" каждый год
Источник: MedicalXpress
Разработчики российской вакцины против коронавируса "Спутник V" заявили, что заключают соглашение с индийским производителем препарата.
Serum Institute of India будет производить 300 миллионов доз российского горе-препарата в год. Первую партию ожидают уже вскоре.
В Малайзии более 200 человек заразились во время прививки
Источник: The Guardian
В Малайзии 13 июля вынужденно закрыли центр вакцинации. Все из-за вспышки коронавируса – недуг зафиксировали у более чем 200 человек. Заболели как работники центра, так и люди, которые пришли иммунизироваться.
В общем за то время протестировали 435 человек. У 204 из них подтвердили заражение коронавирусом.
Важно Страдают более 2 миллиардов людей: во время пандемии COVID-19 резко вырос голод, – ООН
Актуальные исследования коронавируса
Нашли причины постковидного синдрома
Источник: ВВС
Ученые Имперского колледжа Лондона обнаружили в крови пациентов с долгосрочными симптомами COVID-19 аутоантитела.
В норме антитела к перенесенной инфекции вырабатываются для защиты организма от повторного вторжения патогена, однако иногда иммунная система дает сбой и начинает производить "ложные" антитела, которые начинают атаковать здоровые клетки как чужеродные.
Обычно они образуются при аутоиммунных заболеваниях (ревматоидный артрит, системная красная волчанка). Новое исследование показало, что подобный эффект в некоторых случаях может вызвать COVID-19.
Тким образом, вероятно, коронавирус способен запускать аутоиммунные процессы.