Новости о коронавирусе 13 июля: инфицировались во время прививки, Дельта в Ужгороде

В Украине меньше 500 случаев заболевания COVID-19 в течение суток. Известно, когда будет готова украинская вакцина. В Малайзии заразились более 200 человек в центрах вакцинации. В Греции ввели ограничения посещений ресторанов людям, которые не вакцинированы. ВОЗ против вакцинации тремя дозами. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 13 июля.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 12 июля, в Украине заболел коронавирусом 481 человек, в том числе 28 детей и 11 медработников. В госпитализации нуждались 249 больных, от осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 36 пациентов. В то же время выздоровели 750 человек.

Днем ранее Новости о коронавирусе 12 июля: Pfizer в пунктах прививки, Германия даст Украине вакцины

обнаружили – 2 241 698 больных,

выздоровели – 2 178 279 пациентов,

умерли – 52 640 инфицированных.

Суточный прирост инфицированных в регионах

Киев – 142 случая;

Винницкая область – 6 случаев;

Волынская область – 3 случая;

Днепропетровская область – 15 случаев;

Донецкая область – 53 случая;

Житомирская область – 3 случая;

Закарпатская область – 10 случаев;

Запорожская область – 9 случаев;

Ивано-Франковская область – 2 случая;

Киевская область – 20 случаев;

Кировоградская область – 3 случая;

Луганская область – 28 случаев;

Львовская область – 14 случаев;

Николаевская область – 9 случаев;

Одесская область – 49 случаев;

Полтавская область – 20 случаев;

Ровненская область – 12 случаев;

Сумская область – 8 случаев;

Тернопольская область – 1 случай;

Харьковская область – 23 случая;

Херсонская область – 13 случаев;

Хмельницкая область – 6 случаев;

Черкасская область – 18 случаев;

Черновицкая область – 6 случаев;

Черниговская область – 8 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

В Ужгороде вероятно обнаружили штамм Дельта

Источник: "Суспільне Закарпаття"

В областной инфекционке в Ужгороде медики заподозрили наличие штамма коронавируса Дельта у двоих пациентов. Оба инфицированных приехали из России, среди них беременная женщина, которая больше 2 недель находилась в реанимации.

Анализы больных уже отправили на исследование в Европейскую лабораторию.

За сутки COVID-прививки получили более 80 тысяч украинцев

Источник: Минздрав

Со вчерашнего дня прививку против коронавируса получили 83 177 граждан Украины: первую дозу препарата получили 45 535 человек, вторую дозу вакцины – 37 642 человека.

Вакцинацию проводили 573 мобильные бригады, 1 399 пунктов прививки и 34 центра вакцинации.

Какие вакцины использовали в течение суток:

Coronavac – 25 564,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 46 715,

AstraZeneca – 10 898.

2 357 225 из них получили 1 дозу препарата,

2 дозы, то есть закончили вакцинацию – 1 215 284 человека.

С начала вакцинальной кампании против коронавирусаВ целом в стране провели 3 572 509 COVID-прививок.

По состоянию на 12 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 796 701 человек.

Известно, когда презентуют украинскую вакцину

Источник: Суспільне

Ученые из двух институтов Национальной академии наук – Института биохимии и Института биологии клетки – должны завершить свои исследования и представить разработки украинской вакцины против COVID-19 в сентябре этого года.

Об этом сообщил в интервью министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам Институты Национальной академии наук получили финансирование из государственного фонда научных исследований.

Новости о коронавирусе в мире 13 июля

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО

По состоянию на 13 июля в мире зарегистрировали свыше 187 миллионов случаев инфицирования SARS-CoV-2. От осложнений болезни, к сожалению, умерли больше 4 миллионов больных. В то же время более 123 миллионов пациентов выздоровели.

Продолжают лечение от коронавируса около 60 миллионов человек.

ВОЗ осудила COVID-вакцинацию третьей дозой

Источник: "Радио Свобода"

Всемирная организация здравоохранения заявила, что не одобряет вакцинацию против COVID-19 третьей дозой. Это связано прежде всего с нехваткой вакцин. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус призвал производителей вакцин Pfizer и Moderna передать инициативе COVAX дозы, которые они хотят предлагать вакцинированным странам для ревакцинации.

В Греции решили, что в заведения будут пускать только вакцинированных

Источник: АР

В Греции установили ряд новых правил, направленных на то, чтобы остановить распространение коронавируса. В частности, в помещение будут пускать исключительно вакцинированных людей.

Заведения питания будут работать с увеличенным, но заранее определенным количеством посетителей. Такие ограничения будут действовать до конца августа 2021 года.

Проверить, привит ли посетитель, будет просто – с 16 июля заработает соответствующее цифровое приложение.

Индия якобы будет производить 300 миллионов доз "Спутник V" каждый год

Источник: MedicalXpress

Разработчики российской вакцины против коронавируса "Спутник V" заявили, что заключают соглашение с индийским производителем препарата.

Serum Institute of India будет производить 300 миллионов доз российского горе-препарата в год. Первую партию ожидают уже вскоре.

В Малайзии более 200 человек заразились во время прививки

Российская вакцина "Спутник V" не прошла все этапы клинических испытаний . Специалисты ВОЗ не одобрили препарат. Однако Кремль активно пропагандирует свой препарат.

Источник: The Guardian

В Малайзии 13 июля вынужденно закрыли центр вакцинации. Все из-за вспышки коронавируса – недуг зафиксировали у более чем 200 человек. Заболели как работники центра, так и люди, которые пришли иммунизироваться.

В общем за то время протестировали 435 человек. У 204 из них подтвердили заражение коронавирусом.

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Актуальные исследования коронавируса

Нашли причины постковидного синдрома

Источник: ВВС

Ученые Имперского колледжа Лондона обнаружили в крови пациентов с долгосрочными симптомами COVID-19 аутоантитела.

В норме антитела к перенесенной инфекции вырабатываются для защиты организма от повторного вторжения патогена, однако иногда иммунная система дает сбой и начинает производить "ложные" антитела, которые начинают атаковать здоровые клетки как чужеродные.

Обычно они образуются при аутоиммунных заболеваниях (ревматоидный артрит, системная красная волчанка). Новое исследование показало, что подобный эффект в некоторых случаях может вызвать COVID-19.

Тким образом, вероятно, коронавирус способен запускать аутоиммунные процессы.