Новости о коронавирусе в Украине 13 октября

Ситуация ухудшается: в Украине более 16 тысяч больных коронавирусом за сутки

Источник: МОЗ

На протяжении последних суток в Украине зафиксировали 16 309 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. В больницы госпитализировали 4 901 человека с выраженными симптомами коронавируса. К сожалению, еще 471 инфицированный умер. В то же время выздоровели 6 462 пациента

Днем ранее ВОЗ одобрила третью дозу вакцины, угроза "твиндемии": новости о коронавирусе

За последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировали в Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях.

Лаборатории провели 118 762 тестирования на обнаружение SARS-CoV-2, в частности:

методом ПЦР – 56 174

методом ИФА – 12 030

экспресс-тестами – 50558

Общая статистика коронавируса



За все время пандемии COVID-19 в Украине подтвердили 2 578 394 случая заболевания. По состоянию на 13 октября выздоровел 2 304 361 человек. Умерли от коронавируса 59 523 инфицированных.

Распространение коронавируса в областях: суточный показатель

г. Киев – 978 случаев;

Винницкая область – 347 случаев;

Волынская область – 420 случаев;

Днепропетровская область – 1344 случая;

Донецкая область – 916 случаев;

Житомирская область – 462 случая;

Закарпатская область – 213 случаев;

Запорожская область – 1048 случаев;

Ивано-Франковская область – 321 случай;

Киевская область – 534 случая;

Кировоградская область – 102 случая;

Луганская область – 729 случаев;

Львовская область – 863 случая;

Николаевская область – 231 случай;

Одесская область – 1525 случаев;

Полтавская область – 707 случаев;

Ровненская область – 634 случая;

Сумская область – 670 случаев;

Тернопольская область – 286 случаев;

Харьковская область – 1 526 случаев;

Херсонская область – 678 случаев;

Хмельницкая область – 644 случая;

Черкасская область – 417 случаев;

Черновицкая область – 598 случаев;

Черниговская область – 116 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика вакцинации против COVID-19

Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 152 703 человека, в том числе первую дозу – 79 515 человек, вторую дозу – 73 188 человек.

С начала вакцинальной кампании против коронавируса привили 7 688 564 человека. 7 688 562 из них получили по крайней мере одну дозу, а 6 271 274 уже полностью иммунизировались, пройдя полный курс прививок (из них два человека получили первую дозу за рубежом).

Всего в стране провели 13 959 836 прививки.



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Распространение COVID-19

Источник: Университет Гопкинса

Всего в мире выявили более 238 миллионов больных COVID-19. Более чем 4,8 миллиона инфицированных, к сожалению, умерли.

С начала пандемии больше всего случаев заражения коронавируса зарегистрировали в США – более 44 миллионов. Следующими идут Великобритания, Турция, Индия, Россия и Бразилия.

Исследование коронавируса

Происхождение коронавируса: Китай исследует сотни тысяч образцов крови

Источник: CNN

По словам китайского чиновника, Китай готовится проверить десятки тысяч образцов из банка крови из города Ухань в рамках расследования происхождения COVID-19. Этот шаг делают через увеличение призывов к прозрачности расследования происхождения коронавируса.

Штамм коронавирус Дельта не так опасен для детей, как считалось

Источник: medRxiv

После появления новых вариантов коронавируса и изменения его свойств у врачей и ученых появились опасения, что они могут быть более опасными для детей. Новое исследование из Великобритании еще не прошло рецензирование, но его результаты очень обнадеживающие – штамм Дельта имеет такое же влияние на детей, как его предшественник Альфа.