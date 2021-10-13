Новости о коронавирусе в Украине 13 октября
Ситуация ухудшается: в Украине более 16 тысяч больных коронавирусом за сутки
Источник: МОЗ
На протяжении последних суток в Украине зафиксировали 16 309 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. В больницы госпитализировали 4 901 человека с выраженными симптомами коронавируса. К сожалению, еще 471 инфицированный умер. В то же время выздоровели 6 462 пациента
Днем ранее ВОЗ одобрила третью дозу вакцины, угроза "твиндемии": новости о коронавирусе
За последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировали в Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях.
Лаборатории провели 118 762 тестирования на обнаружение SARS-CoV-2, в частности:
- методом ПЦР – 56 174
- методом ИФА – 12 030
- экспресс-тестами – 50558
Распространение коронавируса в областях: суточный показатель
- г. Киев – 978 случаев;
- Винницкая область – 347 случаев;
- Волынская область – 420 случаев;
- Днепропетровская область – 1344 случая;
- Донецкая область – 916 случаев;
- Житомирская область – 462 случая;
- Закарпатская область – 213 случаев;
- Запорожская область – 1048 случаев;
- Ивано-Франковская область – 321 случай;
- Киевская область – 534 случая;
- Кировоградская область – 102 случая;
- Луганская область – 729 случаев;
- Львовская область – 863 случая;
- Николаевская область – 231 случай;
- Одесская область – 1525 случаев;
- Полтавская область – 707 случаев;
- Ровненская область – 634 случая;
- Сумская область – 670 случаев;
- Тернопольская область – 286 случаев;
- Харьковская область – 1 526 случаев;
- Херсонская область – 678 случаев;
- Хмельницкая область – 644 случая;
- Черкасская область – 417 случаев;
- Черновицкая область – 598 случаев;
- Черниговская область – 116 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Статистика вакцинации против COVID-19
- Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 152 703 человека, в том числе первую дозу – 79 515 человек, вторую дозу – 73 188 человек.
- С начала вакцинальной кампании против коронавируса привили 7 688 564 человека. 7 688 562 из них получили по крайней мере одну дозу, а 6 271 274 уже полностью иммунизировались, пройдя полный курс прививок (из них два человека получили первую дозу за рубежом).
- Всего в стране провели 13 959 836 прививки.
Распространение COVID-19
Источник: Университет Гопкинса
Всего в мире выявили более 238 миллионов больных COVID-19. Более чем 4,8 миллиона инфицированных, к сожалению, умерли.
С начала пандемии больше всего случаев заражения коронавируса зарегистрировали в США – более 44 миллионов. Следующими идут Великобритания, Турция, Индия, Россия и Бразилия.
Исследование коронавируса
Происхождение коронавируса: Китай исследует сотни тысяч образцов крови
Источник: CNN
По словам китайского чиновника, Китай готовится проверить десятки тысяч образцов из банка крови из города Ухань в рамках расследования происхождения COVID-19. Этот шаг делают через увеличение призывов к прозрачности расследования происхождения коронавируса.
Штамм коронавирус Дельта не так опасен для детей, как считалось
Источник: medRxiv
После появления новых вариантов коронавируса и изменения его свойств у врачей и ученых появились опасения, что они могут быть более опасными для детей. Новое исследование из Великобритании еще не прошло рецензирование, но его результаты очень обнадеживающие – штамм Дельта имеет такое же влияние на детей, как его предшественник Альфа.