Новости о коронавирусе в Украине 13 сентября

Как изменилась ситуация с COVID-19 за сутки

Источник: МОЗ

По состоянию на 13 сентября, в течение суток в Украине подтвердили 1 205 случаев коронавирусной болезни, среди инфицированных 149 детей и 23 медработника.

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В больницы госпитализировали 833 пациента с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли еще 18 человек. В то же время выздоровели – 758 человек.

Общая статистика С начала пандемии в Украине официально сообщили о 2 317 824 случаях инфицирования коронавирусом. По состоянию на 13 сентября выздоровели 2 221 868 человек. Впрочем, жертвами коронавируса стали 54 360 жителей страны.

Коронавирус в областях: суточный показатель

Киев – 166 случаев;

Винницкая область – 44 случая;

Волынская область – 79 случаев;

Днепропетровская область – 60 случаев;

Донецкая область – 18 случаев;

Житомирская область – 88 случаев;

Закарпатская область – 1 случай;

Запорожская область – 18 случаев;

Ивано-Франковская область – 41 случай;

Киевская область – 29 случаев;

Кировоградская область – 7 случаев;

Луганская область – 37 случаев;

Львовская область – 86 случаев;

Николаевская область – 45 случаев;

Одесская область – 56 случаев;

Полтавская область – 5 случаев;

Ровенская область – 13 случаев;

Сумская область – 25 случаев;

Тернопольская область – 148 случаев;

Харьковская область – 45 случаев;

Херсонская область – 13 случаев;

Хмельницкая область – 4 случая;

Черкасская область – 42 случая;

Черновицкая область – 120 случаев;

Черниговская область – 15 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Статистика COVID-вакцинации в Украине

За прошедшую неделю сделали 921 443 прививки.

В течение минувших суток, воскресенье, в Украине вакцинировали 45 148 человек, в том числе первую дозу получили 16 930 человек, полностью иммунизированы – 28 218 человек.

С начала вакцинальной кампании прививки против COVID-19 получили 5 906 742 человека: из них получили одну дозу – 5 906 740 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 804 204 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 710 944 прививки.

Пандемия отбросила нас на 5 лет назад, – Дещица о пересечении границы с Евросоюзом

Источник: 24 канал

По причине пандемии COVID-19 пришлось "с нуля" вести переговоры о возможностях для украинцев посещать европейские государства. Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Европа до сих пор с опаской открывается для иностранцев.

СМИ узнали о возможных ограничениях и "бонусах" для вакцинированных

Источник: "РБК-Украина"

Новые карантинные ограничения могут начать действовать в Украине в конце сентября – через неделю после утверждения их правительством. Однако вакцинированные от коронавируса украинцы получат множество "поблажек".

Например, в красной зоне рестораны, торгово-развлекательные комплексы и заведения, которые должны были бы закрыться по старым правилам, смогут продолжить работу. Однако при условии вакцинации персонала и обслуживания только привитых посетителей.

Больше здесь Карантин в Украине: СМИ узнали о возможных ограничениях и "бонусах" для вакцинированных

Кличко назвал главное условие для избежания сурового локдауна

Источник: 24 канал

В Киеве активно готовятся к следующей волне коронавируса. Сейчас в больницах подготовили 4 100 коек. Виталий Кличко говорит, что избежать усиленного карантина можно, если вакцинироваться.

Садовый о COVID-19 во Львове

Источник: Львовский горсовет

Во Львове ежедневно увеличивается количество заболевших коронавирусом. Городской глава Андрей Садовый рассказал о ситуации с COVID-19 в городе. Садовый рассказал о росте заболеваемости коронавирусом во Львове. По его словам, сейчас город находится в зеленой карантинной зоне. Однако динамика заболеваемости удивляет.

Обратите внимание Какие больные коронавирусом представляют наибольшую опасность для других

Во Львове и Черновцах увеличивается количество пациентов с COVID-19

Источник: 24 канал

Количество случаев коронавирусной инфекции в Украине неуклонно растет. Одним из лидеров среди регионов является Львовская. Во Львове увеличивается и количество госпитализированных. В то же время 99% из них не были вакцинированы. Медики говорят, что пренебрежение масочным режимом и громкие массовые мероприятия приводят к стремительному росту больных и на Буковине.

Во Львове и Черновцах ухудшается ситуация с COVID-19: смотрите видео 24 канала

Как правильно утилизировать медицинские отходы

Источник: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины

Выбрасывать защитные маски просто в помойку – нельзя, ведь это может представлять угрозу для других людей. Людям, которые находятся на самоизоляции или имели контакт с больными, рекомендовано такие отходы складывать в два пакета, плотно их завязывать и выдерживать в домашних условиях не менее 72 часов. После этого их можно выбросить в общий контейнер для отходов.

В Минэкологии отмечают: если вы нашли стихийную свалку медицинских отходов, худший вариант – проигнорировать находку. Ведь она является существенной потенциальной угрозой для населения. Поэтому обязательно нужно действовать.

В таких случаях можно позвонить в Государственную экологическую инспекцию Украины по номерам: +38 (044) 521-20-38, 38 (044) 521-20-40 или отправить информацию на e-mail info@dei.gov.ua.

Новости о коронавирусе в мире 13 сентября

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на утро 13 сентября в мире официально сообщили о более 224,7 миллиона случаев заражений, свыше 4,6 миллиона больных коронавирусом, к сожалению, умерли.

Больше всего инфицированных обнаружили в США – примерно 41 миллион с начала пандемии. Всего COVID-19 унес жизни почти 660 тысяч американцев.

В России рекордные показатели смертности от коронавируса

Источник: Worldometers

В течение суток 11 сентября в мире обнаружили более 373 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом, больше всего в США, Индии и Британии. По показателям смертности вследствие COVID-19 лидирует Россия.



Статистика смертности от коронавируса 11 сентября / Скриншот Worldometers

Исследование коронавируса

Вакцинация уменьшает уровень тревожности

Источник: MedicalXpress

Вакцинация против коронавируса коррелирует с более низким уровнем стресса. Ученые обнаружили, что вакцинированные имели лучшие показатели ментального здоровья, чем люди, которые не сделали прививки против COVID-19.