"Бонусы" для вакцинированных, еще одно преимущество прививок: новости о коронавирусе 13 сентября
Источник:24 канал
Вакцинированные от коронавируса украинцы получат много "бонусов", даже несмотря на жесткий карантин. Люди, которые были вакцинированы против коронавируса, чувствовали улучшение своего психического здоровья. Во Львове и Черновцах увеличивается количество пациентов с COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 13 сентября.
Новости о коронавирусе в Украине 13 сентября
Как изменилась ситуация с COVID-19 за сутки
Источник: МОЗ
По состоянию на 13 сентября, в течение суток в Украине подтвердили 1 205 случаев коронавирусной болезни, среди инфицированных 149 детей и 23 медработника.
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В больницы госпитализировали 833 пациента с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли еще 18 человек. В то же время выздоровели – 758 человек.
Общая статистика
С начала пандемии в Украине официально сообщили о 2 317 824 случаях инфицирования коронавирусом.
По состоянию на 13 сентября выздоровели 2 221 868 человек. Впрочем, жертвами коронавируса стали 54 360 жителей страны.
Коронавирус в областях: суточный показатель
- Киев – 166 случаев;
- Винницкая область – 44 случая;
- Волынская область – 79 случаев;
- Днепропетровская область – 60 случаев;
- Донецкая область – 18 случаев;
- Житомирская область – 88 случаев;
- Закарпатская область – 1 случай;
- Запорожская область – 18 случаев;
- Ивано-Франковская область – 41 случай;
- Киевская область – 29 случаев;
- Кировоградская область – 7 случаев;
- Луганская область – 37 случаев;
- Львовская область – 86 случаев;
- Николаевская область – 45 случаев;
- Одесская область – 56 случаев;
- Полтавская область – 5 случаев;
- Ровенская область – 13 случаев;
- Сумская область – 25 случаев;
- Тернопольская область – 148 случаев;
- Харьковская область – 45 случаев;
- Херсонская область – 13 случаев;
- Хмельницкая область – 4 случая;
- Черкасская область – 42 случая;
- Черновицкая область – 120 случаев;
- Черниговская область – 15 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Статистика COVID-вакцинации в Украине
За прошедшую неделю сделали 921 443 прививки.
В течение минувших суток, воскресенье, в Украине вакцинировали 45 148 человек, в том числе первую дозу получили 16 930 человек, полностью иммунизированы – 28 218 человек.
С начала вакцинальной кампании прививки против COVID-19 получили 5 906 742 человека:
- из них получили одну дозу – 5 906 740 человек,
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 804 204 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 10 710 944 прививки.
Пандемия отбросила нас на 5 лет назад, – Дещица о пересечении границы с Евросоюзом
Источник: 24 канал
По причине пандемии COVID-19 пришлось "с нуля" вести переговоры о возможностях для украинцев посещать европейские государства. Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Европа до сих пор с опаской открывается для иностранцев.
СМИ узнали о возможных ограничениях и "бонусах" для вакцинированных
Источник: "РБК-Украина"
Новые карантинные ограничения могут начать действовать в Украине в конце сентября – через неделю после утверждения их правительством. Однако вакцинированные от коронавируса украинцы получат множество "поблажек".
Например, в красной зоне рестораны, торгово-развлекательные комплексы и заведения, которые должны были бы закрыться по старым правилам, смогут продолжить работу. Однако при условии вакцинации персонала и обслуживания только привитых посетителей.
Больше здесь Карантин в Украине: СМИ узнали о возможных ограничениях и "бонусах" для вакцинированных
Кличко назвал главное условие для избежания сурового локдауна
Источник: 24 канал
В Киеве активно готовятся к следующей волне коронавируса. Сейчас в больницах подготовили 4 100 коек. Виталий Кличко говорит, что избежать усиленного карантина можно, если вакцинироваться.
Садовый о COVID-19 во Львове
Источник: Львовский горсовет
Во Львове ежедневно увеличивается количество заболевших коронавирусом. Городской глава Андрей Садовый рассказал о ситуации с COVID-19 в городе. Садовый рассказал о росте заболеваемости коронавирусом во Львове. По его словам, сейчас город находится в зеленой карантинной зоне. Однако динамика заболеваемости удивляет.
Обратите внимание Какие больные коронавирусом представляют наибольшую опасность для других
Во Львове и Черновцах увеличивается количество пациентов с COVID-19
Источник: 24 канал
Количество случаев коронавирусной инфекции в Украине неуклонно растет. Одним из лидеров среди регионов является Львовская. Во Львове увеличивается и количество госпитализированных. В то же время 99% из них не были вакцинированы. Медики говорят, что пренебрежение масочным режимом и громкие массовые мероприятия приводят к стремительному росту больных и на Буковине.
Во Львове и Черновцах ухудшается ситуация с COVID-19: смотрите видео 24 канала
Как правильно утилизировать медицинские отходы
Источник: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины
Выбрасывать защитные маски просто в помойку – нельзя, ведь это может представлять угрозу для других людей. Людям, которые находятся на самоизоляции или имели контакт с больными, рекомендовано такие отходы складывать в два пакета, плотно их завязывать и выдерживать в домашних условиях не менее 72 часов. После этого их можно выбросить в общий контейнер для отходов.
В Минэкологии отмечают: если вы нашли стихийную свалку медицинских отходов, худший вариант – проигнорировать находку. Ведь она является существенной потенциальной угрозой для населения. Поэтому обязательно нужно действовать.В таких случаях можно позвонить в Государственную экологическую инспекцию Украины по номерам: +38 (044) 521-20-38, 38 (044) 521-20-40 или отправить информацию на e-mail info@dei.gov.ua.
Новости о коронавирусе в мире 13 сентября
Статистика заболеваемости
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на утро 13 сентября в мире официально сообщили о более 224,7 миллиона случаев заражений, свыше 4,6 миллиона больных коронавирусом, к сожалению, умерли.
Больше всего инфицированных обнаружили в США – примерно 41 миллион с начала пандемии. Всего COVID-19 унес жизни почти 660 тысяч американцев.
В России рекордные показатели смертности от коронавируса
Источник: Worldometers
В течение суток 11 сентября в мире обнаружили более 373 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом, больше всего в США, Индии и Британии. По показателям смертности вследствие COVID-19 лидирует Россия.
Статистика смертности от коронавируса 11 сентября / Скриншот Worldometers
Исследование коронавируса
Вакцинация уменьшает уровень тревожности
Источник: MedicalXpress
Вакцинация против коронавируса коррелирует с более низким уровнем стресса. Ученые обнаружили, что вакцинированные имели лучшие показатели ментального здоровья, чем люди, которые не сделали прививки против COVID-19.