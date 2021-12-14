Оранжевых областей становится меньше, 3 доза вакцины: новости о коронавирусе 14 декабря

Теперь в желтую зону карантина входят 13 областей. Виктор Ляшко подписал приказ о 3-й дозе COVID-вакцины. Исследователи переделали алкотестер в устройство, которое может обнаруживать коронавирус. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 14 декабря.

Новости о коронавирусе в Украине 14 декабря

Заболеваемость COVID-19 в Украине.

Источник: Минздрав

Вчера, 13 декабря, в Украине зарегистрировали 7283 новых больных коронавирусом. Из них 566 детей и 134 медработника. В больницы госпитализировали 1456 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, коронавирус унес жизни еще 188 человек. Выздоровели 9966 пациентов.

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Охват тестирования населения:

В понедельник количество тестирований на коронавирус начало расти. В частности, вчера в Украине провели 62 044 различных тестов, в частности:

методом ПЦР – 27 241,

методом ИФА – 7 488,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27 315.

С начала пандемии в Украине провели 16 333 417 ПЦР-тестований.

Суточный прирост больных в регионах:

В течение вчерашнего дня наибольшее количество инфицированных коронавирусом было зафиксировано в Киеве. Это единственный регион, где суточный прирост инфицированных превысил тысячу.

Киев – 1066;

Винницкая область – 100;

Волынская область – 365;

Днепропетровская область – 299;

Донецкая область – 541;

Житомирская область – 37;

Закарпатская область – 273;

Запорожская область – 405;

Ивано-Франковская область – 164;

Киевская область – 374;

Кировоградская область – 153;

Луганская область – 144;

Львовская область – 169;

Николаевская область – 309;

Одесская область – 404;

Полтавская область – 751;

Ровненская область – 246;

Сумская область – 144;

Тернопольская область – 85;

Харьковская область – 177;

Херсонская область – 21;

Хмельницкая область – 234;

Черкасская область – 602;

Черновицкая область – 90;

Черниговская область – 130.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

: за все время пандемии в стране зарегистрировали 3 570 448 больных COVID-19. 3 233 009 из них уже выздоровели. Но умерло, к сожалению, 91 602 инфицированных.



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Вакцинация в Украине

Источник: Минздрав

С начала вакцинальной кампании, которая стартовала 24 февраля, в Украине от коронавируса вакцинировали 14 174 401 человека.

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14 174 399 жителей страны получили по меньшей мере первую дозу вакцины. Полностью иммунизированы и получили две дозы 12 544 437 человек. В общей сложности в стране провели 26 718 836 прививок (и первой, и второй дозой).

Какие вакцины выбирали украинцы

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 986 656,

Coronavac – 4 649 435,

AstraZeneca – 1 604 391,

Moderna – 1 426 052,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Сколько людей вакцинировались за прошедшие сутки

За прошедшие сутки, 13 декабря, в Украине от коронавируса вакцинировали 129 742 человека. Первую дозу получили 42 956 человек, а остальные 86 786 – вторую.

Прививка проводилась 820 мобильными бригадами по иммунизации, в 3333 пунктах прививки и в 462 центрах вакцинации населения.



Эффективность вакцин от коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала

Зоны карантина в Украине

Источник: Минздрав

14 декабря эпидемическая ситуация улучшилась в еще одном регионе Украины. Теперь в желтую зону карантина входят 13 областей. Количество регионов в оранжевой карантинной зоне уменьшилось. Теперь их 2, а не 3, как было днем раньше. Сейчас в оранжевой зоне:

Закарпатская область;

Одесская область.

Минздрав утвердил новые правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав/ Инфографика 24 канала

Ляшко подписал приказ о 3 дозе COVID-вакцины

Источник: Минздрав

Виктор Ляшко подписал указ о применении третьей дозы вакцины от коронавируса. Дополнительно прививаться смогут люди, имеющие медицинские показания из-за тяжелых заболеваний.

Кто может получить третью дозу вакцины от коронавируса

Источник: 24 канал

Третья доза вакцины от коронавируса предназначена для людей с иммунодефицитом, в частности:

пациенты с ВИЧ/СПИДом,

больные раком,

пациенты с трансплантированными органами,

те, кто принимает определенные иммуносупрессивные препараты,

те, у кого есть наследственные заболевания, влияющие на иммунную систему (например, врожденная недостаточность иммуноглобулина A) и многие другие.

Такие люди могут получить дополнительную дозу вакцины от COVID-19 после второй прививки, независимо от того, каким препаратом вакцинировались ранее.

Третью прививку украинцы могут сделать в интервале через 28 – 90 дней после второй.

Украине грозит новая вспышка

Источник: 24 канал

Сейчас в Европе самый большой за всю историю пандемии уровень заболеваемости COVID-19. Поэтому риск новой вспышки заболеваемости есть и в Украине. Наибольший риск среди регионов Украины – западная часть.

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В Украине может уменьшиться количество "красных" областей

Источник: Киевская школа экономики

На этой неделе в Украине может уменьшиться количество "красных" областей. Речь идет о Киевской и Житомирской области.

Новости о коронавирусе в мире 14 декабря

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 14 декабря в мире выявили более 270 миллионов больных коронавирусом и более 5,3 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 49,8 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Франция, Россия и Турция.

Матч Манчестер Юнайтед экстренно перенесли из-за коронавируса.

Источник: ФК Манчестер Юнайтед

В английской Премьер-лиге началась самая масштабная вспышка коронавируса, начиная с мая 2020 года. Сейчас COVID-19 подхватили 42 человека. Тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 3508 игроков и сотрудников клубов.

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Кипр вводит обязательные экспресс-тесты для туристов

Источник: фейсбук консульского отдела Посольства Украины в Республике Кипр

Кипр ввел новые правила борьбы с COVID-19 на фоне распространения нового штамма "Омикрона". В частности, обязал туристов проходить обязательные экспресс-тесты.

Исследование коронавируса

Дыхательный тест для обнаружения COVID-19

Источник: Journal of Molecular Diagnostics

Исследователи переделали алкотестер в устройство, которое может обнаруживать SARS-CoV-2. Теперь диагностировать COVID-19 можно по одному выдоху.