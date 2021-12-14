Оранжевых областей становится меньше, 3 доза вакцины: новости о коронавирусе 14 декабря
Источник:24 канал
Теперь в желтую зону карантина входят 13 областей. Виктор Ляшко подписал приказ о 3-й дозе COVID-вакцины. Исследователи переделали алкотестер в устройство, которое может обнаруживать коронавирус. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 14 декабря.
Новости о коронавирусе в Украине 14 декабря
Заболеваемость COVID-19 в Украине.
Источник: Минздрав
Вчера, 13 декабря, в Украине зарегистрировали 7283 новых больных коронавирусом. Из них 566 детей и 134 медработника. В больницы госпитализировали 1456 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, коронавирус унес жизни еще 188 человек. Выздоровели 9966 пациентов.
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Охват тестирования населения:
В понедельник количество тестирований на коронавирус начало расти. В частности, вчера в Украине провели 62 044 различных тестов, в частности:
- методом ПЦР – 27 241,
- методом ИФА – 7 488,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27 315.
С начала пандемии в Украине провели 16 333 417 ПЦР-тестований.
Суточный прирост больных в регионах:
В течение вчерашнего дня наибольшее количество инфицированных коронавирусом было зафиксировано в Киеве. Это единственный регион, где суточный прирост инфицированных превысил тысячу.
- Киев – 1066;
- Винницкая область – 100;
- Волынская область – 365;
- Днепропетровская область – 299;
- Донецкая область – 541;
- Житомирская область – 37;
- Закарпатская область – 273;
- Запорожская область – 405;
- Ивано-Франковская область – 164;
- Киевская область – 374;
- Кировоградская область – 153;
- Луганская область – 144;
- Львовская область – 169;
- Николаевская область – 309;
- Одесская область – 404;
- Полтавская область – 751;
- Ровненская область – 246;
- Сумская область – 144;
- Тернопольская область – 85;
- Харьковская область – 177;
- Херсонская область – 21;
- Хмельницкая область – 234;
- Черкасская область – 602;
- Черновицкая область – 90;
- Черниговская область – 130.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.Обратите внимание: за все время пандемии в стране зарегистрировали 3 570 448 больных COVID-19. 3 233 009 из них уже выздоровели. Но умерло, к сожалению, 91 602 инфицированных.
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Вакцинация в Украине
Источник: Минздрав
С начала вакцинальной кампании, которая стартовала 24 февраля, в Украине от коронавируса вакцинировали 14 174 401 человека.
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14 174 399 жителей страны получили по меньшей мере первую дозу вакцины. Полностью иммунизированы и получили две дозы 12 544 437 человек. В общей сложности в стране провели 26 718 836 прививок (и первой, и второй дозой).
Какие вакцины выбирали украинцы
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 986 656,
- Coronavac – 4 649 435,
- AstraZeneca – 1 604 391,
- Moderna – 1 426 052,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Сколько людей вакцинировались за прошедшие сутки
За прошедшие сутки, 13 декабря, в Украине от коронавируса вакцинировали 129 742 человека. Первую дозу получили 42 956 человек, а остальные 86 786 – вторую.
Прививка проводилась 820 мобильными бригадами по иммунизации, в 3333 пунктах прививки и в 462 центрах вакцинации населения.Обратите внимание: В Минздраве сообщили, что 85% госпитализированных с коронавирусом не имели никакой прививки. 13 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал указ о применении третьей дозы COVID-вакцины от коронавируса.
Эффективность вакцин от коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала
Зоны карантина в Украине
Источник: Минздрав
14 декабря эпидемическая ситуация улучшилась в еще одном регионе Украины. Теперь в желтую зону карантина входят 13 областей. Количество регионов в оранжевой карантинной зоне уменьшилось. Теперь их 2, а не 3, как было днем раньше. Сейчас в оранжевой зоне:
- Закарпатская область;
- Одесская область.
Ляшко подписал приказ о 3 дозе COVID-вакцины
Источник: Минздрав
Виктор Ляшко подписал указ о применении третьей дозы вакцины от коронавируса. Дополнительно прививаться смогут люди, имеющие медицинские показания из-за тяжелых заболеваний.
Кто может получить третью дозу вакцины от коронавируса
Источник: 24 канал
Третья доза вакцины от коронавируса предназначена для людей с иммунодефицитом, в частности:
- пациенты с ВИЧ/СПИДом,
- больные раком,
- пациенты с трансплантированными органами,
- те, кто принимает определенные иммуносупрессивные препараты,
- те, у кого есть наследственные заболевания, влияющие на иммунную систему (например, врожденная недостаточность иммуноглобулина A) и многие другие.
- Такие люди могут получить дополнительную дозу вакцины от COVID-19 после второй прививки, независимо от того, каким препаратом вакцинировались ранее.
Третью прививку украинцы могут сделать в интервале через 28 – 90 дней после второй.
Украине грозит новая вспышка
Источник: 24 канал
Сейчас в Европе самый большой за всю историю пандемии уровень заболеваемости COVID-19. Поэтому риск новой вспышки заболеваемости есть и в Украине. Наибольший риск среди регионов Украины – западная часть.
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Источник: Киевская школа экономики
На этой неделе в Украине может уменьшиться количество "красных" областей. Речь идет о Киевской и Житомирской области.
Новости о коронавирусе в мире 14 декабря
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
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С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 49,8 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Франция, Россия и Турция.
Матч Манчестер Юнайтед экстренно перенесли из-за коронавируса.
Источник: ФК Манчестер Юнайтед
В английской Премьер-лиге началась самая масштабная вспышка коронавируса, начиная с мая 2020 года. Сейчас COVID-19 подхватили 42 человека. Тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 3508 игроков и сотрудников клубов.
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Кипр вводит обязательные экспресс-тесты для туристов
Источник: фейсбук консульского отдела Посольства Украины в Республике Кипр
Кипр ввел новые правила борьбы с COVID-19 на фоне распространения нового штамма "Омикрона". В частности, обязал туристов проходить обязательные экспресс-тесты.
Исследование коронавируса
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Источник: Journal of Molecular Diagnostics
Исследователи переделали алкотестер в устройство, которое может обнаруживать SARS-CoV-2. Теперь диагностировать COVID-19 можно по одному выдоху.