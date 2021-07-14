Новости о коронавирусе 14 июля: свободный въезд в ЕС для украинцев, новый прогноз НАН

Возможна новая вспышка COVID-19 из-за молодежи. Количество вакцинированных за сутки в Украине перевалило за 101 тысячу. Украинцам могут разрешить свободный въезд в Евросоюз. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 14 июля.

Новости о коронавирусе в Украине 14 июля

Распространение вируса в Украине

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 547 больных коронавирусом. Среди новых пациентов – 34 ребенка и 23 медработников.

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За этот же период госпитализировали 409 больных. Еще 797 человек выздоровели. К сожалению, умерли 25 человек.

В общем за сутки протестированы:

методом ПЦР – 18 572 человека,

методом ИФА – 8 105 человек,

экспресс-тестами – 16 972 человека.

Суточный прирост инфицированных в областях:

Киев – 165 случаев;

Винницкая область – 6 случаев;

Волынская область – 6 случаев;

Днепропетровская область – 31 случай;

Донецкая область – 31 случай;

Житомирская область – 4 случая;

Закарпатская область – 6 случаев;

Запорожская область – 26 случаев;

Ивано-Франковская область – 2 случая;

Киевская область – 39 случаев;

Кировоградская область – 2 случая;

Луганская область – 23 случая;

Львовская область – 22 случая;

Николаевская область – 19 случаев;

Одесская область – 36 случаев;

Полтавская область – 13 случаев;

Ровненская область – 6 случаев;

Сумская область – 22 случая;

Тернопольская область – 1 случай;

Харьковская область – 20 случаев;

Херсонская область – 25 случаев;

Хмельницкая область – 18 случаев;

Черкасская область – 13 случаев;

Черновицкая область – 11 случаев;

Черниговская область – 0 случаев.

В целом за время пандемии в Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 2 242 245 человек.По состоянию на 14 июля болезнь преодолели 2 179 076 человек. Впрочем, от осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 52 665 пациентов.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Количество вакцинированных за сутки в Украине перевалило за 101 тысячу

Источник: Минздрав

Со вчерашнего дня в Украине против коронавируса вакцинировали 101 246 человек. Первую дозу препарата получили 57 827 человек, а 43 419 – вторую. В общем, с начала вакцинальной кампании привиты 2 415 054 человека. Из них первую дозу получили 2 415 052, а еще 1 258 703 – вторую. В целом в стране проведено 3 673 755 прививок против коронавируса.

Возможна новая вспышка COVID-19 из-за молодежи, – прогноз НАН на ближайшее время

Источник: НАН Украины

В Национальной академии наук Украины спрогнозировали развитие COVID-19 в Украине на ближайшие недели. Ожидают новую возможную вспышку. Так, ученые обеспокоены стремительным падением среднего возраста больных и умерших. При сохранении такой тенденции, количество новых случаев прекратит уменьшаться примерно через 2 недели. Вместе с тем, беспокойство вызывает быстрое распространение штамма Дельта в Европе.

В Украине вакцинация против коронавируса может стать обязательной

Источник: Obozrevatel

В Украине могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса, если такое решение примет главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Если Кузин вынесет такое постановление, то оно будет обязательным к исполнению во всех сферах. И районные, местные администрации, территориальные органы будут контролировать это. В случае обязательности вакцинации за отказ от прививок будет предусмотрено наказание.

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Новости о коронавирусе в мире 14 июля

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО

По состоянию на 14 июля в мире зарегистрировали свыше 187 миллионов случаев инфицирования SARS-CoV-2. От осложнений болезни, к сожалению, умерли больше 4 миллионов больных. В то же время более 123 миллионов пациентов выздоровели.

Продолжают лечение от коронавируса около 60 миллионов человек.

Украинцам могут разрешить свободный въезд в Евросоюз, – СМИ

Источник: твиттер Рикарда Джозвяка

Евросоюз планирует возобновить свободный въезд из Украины. Послы ЕС решили добавить нашу страну в перечень тех, для которых стоит отменить ограничения на поездки. Об этом в своем твиттере сообщил Рикард Джозвяк, корреспондент "Радио Свобода". Соответствующее сообщение появилось на его странице 14 июля. По информации журналиста, этот список официально планируют обновить уже завтра, 15 июля. В нем уже есть Молдова, Армения и Азербайджан.

Распространенная болезнь вызывает тяжелый постковидный синдром

Источник: Science Direct

У некоторых пациентов постковидный синдром или long covid протекает настолько тяжело, что им требуется лечение в стационаре. Используя возможности искусственного интеллекта американские ученые выделили важнейший фактор развития этого заболевания – наличие в анамнезе анемии.