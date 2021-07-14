Новости о коронавирусе 14 июля: свободный въезд в ЕС для украинцев, новый прогноз НАН
Источник:24 канал
Возможна новая вспышка COVID-19 из-за молодежи. Количество вакцинированных за сутки в Украине перевалило за 101 тысячу. Украинцам могут разрешить свободный въезд в Евросоюз. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 14 июля.
Новости о коронавирусе в Украине 14 июля
Распространение вируса в Украине
Источник: Минздрав
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 547 больных коронавирусом. Среди новых пациентов – 34 ребенка и 23 медработников.
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За этот же период госпитализировали 409 больных. Еще 797 человек выздоровели. К сожалению, умерли 25 человек.
В общем за сутки протестированы:
- методом ПЦР – 18 572 человека,
- методом ИФА – 8 105 человек,
- экспресс-тестами – 16 972 человека.
По состоянию на 14 июля болезнь преодолели 2 179 076 человек. Впрочем, от осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 52 665 пациентов.
Суточный прирост инфицированных в областях:
- Киев – 165 случаев;
- Винницкая область – 6 случаев;
- Волынская область – 6 случаев;
- Днепропетровская область – 31 случай;
- Донецкая область – 31 случай;
- Житомирская область – 4 случая;
- Закарпатская область – 6 случаев;
- Запорожская область – 26 случаев;
- Ивано-Франковская область – 2 случая;
- Киевская область – 39 случаев;
- Кировоградская область – 2 случая;
- Луганская область – 23 случая;
- Львовская область – 22 случая;
- Николаевская область – 19 случаев;
- Одесская область – 36 случаев;
- Полтавская область – 13 случаев;
- Ровненская область – 6 случаев;
- Сумская область – 22 случая;
- Тернопольская область – 1 случай;
- Харьковская область – 20 случаев;
- Херсонская область – 25 случаев;
- Хмельницкая область – 18 случаев;
- Черкасская область – 13 случаев;
- Черновицкая область – 11 случаев;
- Черниговская область – 0 случаев.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
Количество вакцинированных за сутки в Украине перевалило за 101 тысячу
Источник: Минздрав
Со вчерашнего дня в Украине против коронавируса вакцинировали 101 246 человек. Первую дозу препарата получили 57 827 человек, а 43 419 – вторую. В общем, с начала вакцинальной кампании привиты 2 415 054 человека. Из них первую дозу получили 2 415 052, а еще 1 258 703 – вторую. В целом в стране проведено 3 673 755 прививок против коронавируса.
Возможна новая вспышка COVID-19 из-за молодежи, – прогноз НАН на ближайшее время
Источник: НАН Украины
В Национальной академии наук Украины спрогнозировали развитие COVID-19 в Украине на ближайшие недели. Ожидают новую возможную вспышку. Так, ученые обеспокоены стремительным падением среднего возраста больных и умерших. При сохранении такой тенденции, количество новых случаев прекратит уменьшаться примерно через 2 недели. Вместе с тем, беспокойство вызывает быстрое распространение штамма Дельта в Европе.
В Украине вакцинация против коронавируса может стать обязательной
Источник: Obozrevatel
В Украине могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса, если такое решение примет главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Если Кузин вынесет такое постановление, то оно будет обязательным к исполнению во всех сферах. И районные, местные администрации, территориальные органы будут контролировать это. В случае обязательности вакцинации за отказ от прививок будет предусмотрено наказание.
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Новости о коронавирусе в мире 14 июля
Статистика распространения COVID-19
Источник: СНБО
По состоянию на 14 июля в мире зарегистрировали свыше 187 миллионов случаев инфицирования SARS-CoV-2. От осложнений болезни, к сожалению, умерли больше 4 миллионов больных. В то же время более 123 миллионов пациентов выздоровели.
Продолжают лечение от коронавируса около 60 миллионов человек.
Украинцам могут разрешить свободный въезд в Евросоюз, – СМИ
Источник: твиттер Рикарда Джозвяка
Евросоюз планирует возобновить свободный въезд из Украины. Послы ЕС решили добавить нашу страну в перечень тех, для которых стоит отменить ограничения на поездки. Об этом в своем твиттере сообщил Рикард Джозвяк, корреспондент "Радио Свобода". Соответствующее сообщение появилось на его странице 14 июля. По информации журналиста, этот список официально планируют обновить уже завтра, 15 июля. В нем уже есть Молдова, Армения и Азербайджан.
Распространенная болезнь вызывает тяжелый постковидный синдром
Источник: Science Direct
У некоторых пациентов постковидный синдром или long covid протекает настолько тяжело, что им требуется лечение в стационаре. Используя возможности искусственного интеллекта американские ученые выделили важнейший фактор развития этого заболевания – наличие в анамнезе анемии.