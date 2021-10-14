Новости о коронавирусе в Украине 14 октября

Ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается: за сутки обнаружили около 19 тысяч больных

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки, 13 октября, в Украине зафиксировали 18 881 инфицированного коронавирусом SARS-CoV-2. В больницы были госпитализированы 4 633 человека. К сожалению, еще 412 заболевших умерли. Зато выздоровели 7 630 пациентов.

Днем ранее Расширили приказ об обязательной вакцинации, открыли новое антитело: новости о коронавирусе 13 октября

Уровень тестирования населения

В течение вчерашнего дня в Украине провели 117 246 исследований для выявления COVID-19, в частности:

  • методом ПЦР – 63 319,
  • методом ИФА – 9 657,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44 270.

Всего с начала пандемии в Украине провели 13 442 985 исследований методом ПЦР.

Распространение коронавируса в регионах

За минувшие сутки больше всего случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Харьковской (1 665), Днепропетровской (1 232), Одесской (1 191), Львовской (1 132) и Житомирской (1 107) областях.

В общем последняя суточная статистика заболеваемости в столице и областях выглядит следующим образом:

  • Киев – 936 случаев;
  • Винницкая область – 285 случаев;
  • Волынская область – 352 случая;
  • Днепропетровская область – 1 232 случая;
  • Донецкая область – 900 случаев;
  • Житомирская область – 1 107 случаев;
  • Закарпатская область – 207 случаев;
  • Запорожская область – 987 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 516 случаев;
  • Киевская область – 723 случая;
  • Кировоградская область – 114 случаев;
  • Луганская область – 709 случаев;
  • Львовская область – 1 132 случая;
  • Николаевская область – 217 случаев;
  • Одесская область – 1 191 случай;
  • Полтавская область – 739 случаев;
  • Ровненская область – 662 случая;
  • Сумская область – 1 003 случая;
  • Тернопольская область – 768 случаев;
  • Харьковская область – 1 665 случаев;
  • Херсонская область – 851 случай;
  • Хмельницкая область – 786 случаев;
  • Черкасская область – 497 случаев;
  • Черновицкая область – 584 случая;
  • Черниговская область – 718 случаев.

* В статистике отсутствуют данные из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым и города Севастополя.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал

В Украине сделали более 14 миллионов COVID-прививок

С начала прививочной кампании в Украине провели 14 124 223 прививки против коронавируса. Говорится о всеобщем использовании вакцины для ввода первой и второй дозы.

Темпы вакцинации в стране

  • За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 вакцинировали 164 387 человек. 85 922 из них получили первую дозу, а остальные 78 465 – вторую.
  • С начала прививочной кампании COVID-прививки получили 7 774 486 человек. 7 774 484 из них получили по меньшей мере одну дозу препарата, а 6 349 739 – уже полностью иммунизированных (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В Украине планируют одобрить бустерную дозу против коронавируса: для кого именно

Источник: UA: Украинское радио

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) на следующей неделе рассмотрит вопрос о введении бустерной дозы вакцины против коронавируса в Украине. Главный санврач страны Игорь Кузин считает, что решение таки одобрят. Бустерную дозу вакцины могут предложить людям с ослабленным иммунитетом.

Большинство украинских областей приближаются к оранжевой зоне

Источник: Минздрав

Уже 17 областей Украины 14 октября соответствуют показателям оранжевой зоны карантина:

  • Волынская область,
  • Днепропетровская область,
  • Донецкая область,
  • Житомирская область,
  • Запорожская область,
  • Луганская область,
  • Львовская область,
  • Николаевская область,
  • Одесская область,
  • Сумская область,
  • Тернопольская область,
  • Харьковская область,
  • Херсонская область,
  • Хмельницкая область,
  • Черкасская область,
  • Черновицкая область,
  • Черниговская область.

В Минздраве назвали регионы, которые скоро могут стать "красными"

Источник: UA: Украинское радио

К красной зоне карантина приближаются еще 5 областей Украины: Житомирская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая и Харьковская. По словам Игоря Кузина, ситуация в этих регионах достаточно напряженная.

Сотрудник Укрпочты требует компенсацию в миллиард евро за "принудительную вакцинацию"

Источник: фейсбук Igor Smelyansky

Сотрудник Укрпочты в письме Игорю Смелянскому требовал, чтобы его не принуждали к вакцинации. Если же это все-таки произойдет и проявятся какие-то побочные эффекты (даже повышение температуры), мужчина хочет миллиард евро компенсации. Адресант также обвинил Смоленского в том, что он заставляет работников участвовать в "испытаниях экспериментальной вакцины". В письме говорится, что заявления руководства об отстранении от работы и лишение заработной платы без прививки – недопустимы.

Співробітник Укрпошти вимагає компенсацію на мільярд євро за
Письмо, направленное Смелянскому / Фото из фейсбук-страницы Смелянского


Письмо, направленное Смелянскому / Фото из фейсбук-страницы Смелянского


Письмо, направленное Смелянскому / Фото из фейсбук-страницы Смелянского

Интересно Защищает от COVID-19 лучше, чем вакцины: ученые открыли новое мощное антитело

Новости о коронавирусе в мире 14 октября

Распространение COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 14 октября по всему миру обнаружили 239,2 миллиона больных COVID-19 и официально зарегистрировали 4,8 миллиона смертей среди пациентов. Хотя в ВОЗ отмечают, что на самом деле эти цифры больше. Дело в том, что в бедных странах достаточно низкий охват тестирования населения.

С начала пандемии больше всего инфицированных коронавирусом зарегистрировали в США – более 44 миллионов. Следующими идут Великобритания, Турция, Индия, Россия и Бразилия.

У вакцинированного президента Латвии подтвердили COVID-19

Источник: Delfi

Президент Латвии Эгилс Левит заболел коронавирусом – экспресс-тест показал положительный результат. Запланированную встречу с новым главой Эстонии Аларом Карисом пришлось отменить. К слову, у Левита есть прививки от коронавируса. Однако вторую дозу вакцины он получил еще 30 апреля.

Исследования коронавируса

Версия об утечке COVID-19 из лаборатории до сих пор не исключена, – ВОЗ

Источник: Corriere della Sera

Всемирная организация здравоохранения до сих пор не исключила версию о лабораторном происхождении COVID-19. Поэтому вероятность того, что пандемия коронавируса возникла в результате утечки вируса, остается.

Насколько опасно заболеть гриппом и COVID-19 одновременно

Источник: Nature Communications

Ученые провели исследование на мышах. У грызунов, которые болели только гриппом или COVID-19 показатель смертности составил 38%. Зато испытуемые, инфицированные двумя вирусами, умирали через 5 – 7 дней после заражения SARS-CoV-2.