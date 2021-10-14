Новости о коронавирусе в Украине 14 октября

Ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается: за сутки обнаружили около 19 тысяч больных

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки, 13 октября, в Украине зафиксировали 18 881 инфицированного коронавирусом SARS-CoV-2. В больницы были госпитализированы 4 633 человека. К сожалению, еще 412 заболевших умерли. Зато выздоровели 7 630 пациентов.

Днем ранее Расширили приказ об обязательной вакцинации, открыли новое антитело: новости о коронавирусе 13 октября

Уровень тестирования населения

В течение вчерашнего дня в Украине провели 117 246 исследований для выявления COVID-19, в частности:

методом ПЦР – 63 319,

методом ИФА – 9 657,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44 270.

Всего с начала пандемии в Украине провели 13 442 985 исследований методом ПЦР.

Общая статистика заболеваемости: за все время пандемии в Украине обнаружили 2 597 275 COVID-больных. 2 311 991 инфицированный уже выздоровел. Но, к сожалению, из жизни ушли 59 935 больных.

Распространение коронавируса в регионах

За минувшие сутки больше всего случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Харьковской (1 665), Днепропетровской (1 232), Одесской (1 191), Львовской (1 132) и Житомирской (1 107) областях.

В общем последняя суточная статистика заболеваемости в столице и областях выглядит следующим образом:

Киев – 936 случаев;

Винницкая область – 285 случаев;

Волынская область – 352 случая;

Днепропетровская область – 1 232 случая;

Донецкая область – 900 случаев;

Житомирская область – 1 107 случаев;

Закарпатская область – 207 случаев;

Запорожская область – 987 случаев;

Ивано-Франковская область – 516 случаев;

Киевская область – 723 случая;

Кировоградская область – 114 случаев;

Луганская область – 709 случаев;

Львовская область – 1 132 случая;

Николаевская область – 217 случаев;

Одесская область – 1 191 случай;

Полтавская область – 739 случаев;

Ровненская область – 662 случая;

Сумская область – 1 003 случая;

Тернопольская область – 768 случаев;

Харьковская область – 1 665 случаев;

Херсонская область – 851 случай;

Хмельницкая область – 786 случаев;

Черкасская область – 497 случаев;

Черновицкая область – 584 случая;

Черниговская область – 718 случаев.

* В статистике отсутствуют данные из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым и города Севастополя.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал

В Украине сделали более 14 миллионов COVID-прививок

С начала прививочной кампании в Украине провели 14 124 223 прививки против коронавируса. Говорится о всеобщем использовании вакцины для ввода первой и второй дозы.

Темпы вакцинации в стране

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 вакцинировали 164 387 человек. 85 922 из них получили первую дозу, а остальные 78 465 – вторую.

С начала прививочной кампании COVID-прививки получили 7 774 486 человек. 7 774 484 из них получили по меньшей мере одну дозу препарата, а 6 349 739 – уже полностью иммунизированных (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В Украине планируют одобрить бустерную дозу против коронавируса: для кого именно

Источник: UA: Украинское радио

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) на следующей неделе рассмотрит вопрос о введении бустерной дозы вакцины против коронавируса в Украине. Главный санврач страны Игорь Кузин считает, что решение таки одобрят. Бустерную дозу вакцины могут предложить людям с ослабленным иммунитетом.

Большинство украинских областей приближаются к оранжевой зоне

Источник: Минздрав

Уже 17 областей Украины 14 октября соответствуют показателям оранжевой зоны карантина:

Волынская область,

Днепропетровская область,

Донецкая область,

Житомирская область,

Запорожская область,

Луганская область,

Львовская область,

Николаевская область,

Одесская область,

Сумская область,

Тернопольская область,

Харьковская область,

Херсонская область,

Хмельницкая область,

Черкасская область,

Черновицкая область,

Черниговская область.

В Минздраве назвали регионы, которые скоро могут стать "красными"

Источник: UA: Украинское радио

К красной зоне карантина приближаются еще 5 областей Украины: Житомирская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая и Харьковская. По словам Игоря Кузина, ситуация в этих регионах достаточно напряженная.

Сотрудник Укрпочты требует компенсацию в миллиард евро за "принудительную вакцинацию"

Источник: фейсбук Igor Smelyansky

Сотрудник Укрпочты в письме Игорю Смелянскому требовал, чтобы его не принуждали к вакцинации. Если же это все-таки произойдет и проявятся какие-то побочные эффекты (даже повышение температуры), мужчина хочет миллиард евро компенсации. Адресант также обвинил Смоленского в том, что он заставляет работников участвовать в "испытаниях экспериментальной вакцины". В письме говорится, что заявления руководства об отстранении от работы и лишение заработной платы без прививки – недопустимы.



Письмо, направленное Смелянскому / Фото из фейсбук-страницы Смелянского



Письмо, направленное Смелянскому / Фото из фейсбук-страницы Смелянского



Письмо, направленное Смелянскому / Фото из фейсбук-страницы Смелянского

Интересно Защищает от COVID-19 лучше, чем вакцины: ученые открыли новое мощное антитело

Новости о коронавирусе в мире 14 октября

Распространение COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 14 октября по всему миру обнаружили 239,2 миллиона больных COVID-19 и официально зарегистрировали 4,8 миллиона смертей среди пациентов. Хотя в ВОЗ отмечают, что на самом деле эти цифры больше. Дело в том, что в бедных странах достаточно низкий охват тестирования населения.

С начала пандемии больше всего инфицированных коронавирусом зарегистрировали в США – более 44 миллионов. Следующими идут Великобритания, Турция, Индия, Россия и Бразилия.

У вакцинированного президента Латвии подтвердили COVID-19

Источник: Delfi

Президент Латвии Эгилс Левит заболел коронавирусом – экспресс-тест показал положительный результат. Запланированную встречу с новым главой Эстонии Аларом Карисом пришлось отменить. К слову, у Левита есть прививки от коронавируса. Однако вторую дозу вакцины он получил еще 30 апреля.

Исследования коронавируса

Версия об утечке COVID-19 из лаборатории до сих пор не исключена, – ВОЗ

Источник: Corriere della Sera

Всемирная организация здравоохранения до сих пор не исключила версию о лабораторном происхождении COVID-19. Поэтому вероятность того, что пандемия коронавируса возникла в результате утечки вируса, остается.

Насколько опасно заболеть гриппом и COVID-19 одновременно

Источник: Nature Communications

Ученые провели исследование на мышах. У грызунов, которые болели только гриппом или COVID-19 показатель смертности составил 38%. Зато испытуемые, инфицированные двумя вирусами, умирали через 5 – 7 дней после заражения SARS-CoV-2.