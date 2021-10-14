Бустерная доза в Украине, риски коинфекции COVID-19 и гриппа: новости о коронавирусе 14 октября
Источник:24 Канал
В Украине планируют одобрить бустерную дозу против коронавируса. Большинство украинских областей приближаются к оранжевой зоне. У вакцинированного президента Латвии подтвердили COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 14 октября.
Новости о коронавирусе в Украине 14 октября
Ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается: за сутки обнаружили около 19 тысяч больных
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки, 13 октября, в Украине зафиксировали 18 881 инфицированного коронавирусом SARS-CoV-2. В больницы были госпитализированы 4 633 человека. К сожалению, еще 412 заболевших умерли. Зато выздоровели 7 630 пациентов.
Днем ранее Расширили приказ об обязательной вакцинации, открыли новое антитело: новости о коронавирусе 13 октября
Уровень тестирования населения
В течение вчерашнего дня в Украине провели 117 246 исследований для выявления COVID-19, в частности:
- методом ПЦР – 63 319,
- методом ИФА – 9 657,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44 270.
Всего с начала пандемии в Украине провели 13 442 985 исследований методом ПЦР.Общая статистика заболеваемости: за все время пандемии в Украине обнаружили 2 597 275 COVID-больных. 2 311 991 инфицированный уже выздоровел. Но, к сожалению, из жизни ушли 59 935 больных.
Распространение коронавируса в регионах
За минувшие сутки больше всего случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Харьковской (1 665), Днепропетровской (1 232), Одесской (1 191), Львовской (1 132) и Житомирской (1 107) областях.
В общем последняя суточная статистика заболеваемости в столице и областях выглядит следующим образом:
- Киев – 936 случаев;
- Винницкая область – 285 случаев;
- Волынская область – 352 случая;
- Днепропетровская область – 1 232 случая;
- Донецкая область – 900 случаев;
- Житомирская область – 1 107 случаев;
- Закарпатская область – 207 случаев;
- Запорожская область – 987 случаев;
- Ивано-Франковская область – 516 случаев;
- Киевская область – 723 случая;
- Кировоградская область – 114 случаев;
- Луганская область – 709 случаев;
- Львовская область – 1 132 случая;
- Николаевская область – 217 случаев;
- Одесская область – 1 191 случай;
- Полтавская область – 739 случаев;
- Ровненская область – 662 случая;
- Сумская область – 1 003 случая;
- Тернопольская область – 768 случаев;
- Харьковская область – 1 665 случаев;
- Херсонская область – 851 случай;
- Хмельницкая область – 786 случаев;
- Черкасская область – 497 случаев;
- Черновицкая область – 584 случая;
- Черниговская область – 718 случаев.
* В статистике отсутствуют данные из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым и города Севастополя.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал
В Украине сделали более 14 миллионов COVID-прививок
С начала прививочной кампании в Украине провели 14 124 223 прививки против коронавируса. Говорится о всеобщем использовании вакцины для ввода первой и второй дозы.
Темпы вакцинации в стране
- За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 вакцинировали 164 387 человек. 85 922 из них получили первую дозу, а остальные 78 465 – вторую.
- С начала прививочной кампании COVID-прививки получили 7 774 486 человек. 7 774 484 из них получили по меньшей мере одну дозу препарата, а 6 349 739 – уже полностью иммунизированных (из них двое получили одну дозу за рубежом).
В Украине планируют одобрить бустерную дозу против коронавируса: для кого именно
Источник: UA: Украинское радио
Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) на следующей неделе рассмотрит вопрос о введении бустерной дозы вакцины против коронавируса в Украине. Главный санврач страны Игорь Кузин считает, что решение таки одобрят. Бустерную дозу вакцины могут предложить людям с ослабленным иммунитетом.
Большинство украинских областей приближаются к оранжевой зоне
Источник: Минздрав
Уже 17 областей Украины 14 октября соответствуют показателям оранжевой зоны карантина:
- Волынская область,
- Днепропетровская область,
- Донецкая область,
- Житомирская область,
- Запорожская область,
- Луганская область,
- Львовская область,
- Николаевская область,
- Одесская область,
- Сумская область,
- Тернопольская область,
- Харьковская область,
- Херсонская область,
- Хмельницкая область,
- Черкасская область,
- Черновицкая область,
- Черниговская область.
В Минздраве назвали регионы, которые скоро могут стать "красными"
Источник: UA: Украинское радио
К красной зоне карантина приближаются еще 5 областей Украины: Житомирская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая и Харьковская. По словам Игоря Кузина, ситуация в этих регионах достаточно напряженная.
Сотрудник Укрпочты требует компенсацию в миллиард евро за "принудительную вакцинацию"
Источник: фейсбук Igor Smelyansky
Сотрудник Укрпочты в письме Игорю Смелянскому требовал, чтобы его не принуждали к вакцинации. Если же это все-таки произойдет и проявятся какие-то побочные эффекты (даже повышение температуры), мужчина хочет миллиард евро компенсации. Адресант также обвинил Смоленского в том, что он заставляет работников участвовать в "испытаниях экспериментальной вакцины". В письме говорится, что заявления руководства об отстранении от работы и лишение заработной платы без прививки – недопустимы.
Письмо, направленное Смелянскому / Фото из фейсбук-страницы Смелянского
Письмо, направленное Смелянскому / Фото из фейсбук-страницы Смелянского
Письмо, направленное Смелянскому / Фото из фейсбук-страницы Смелянского
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Новости о коронавирусе в мире 14 октября
Распространение COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 14 октября по всему миру обнаружили 239,2 миллиона больных COVID-19 и официально зарегистрировали 4,8 миллиона смертей среди пациентов. Хотя в ВОЗ отмечают, что на самом деле эти цифры больше. Дело в том, что в бедных странах достаточно низкий охват тестирования населения.
С начала пандемии больше всего инфицированных коронавирусом зарегистрировали в США – более 44 миллионов. Следующими идут Великобритания, Турция, Индия, Россия и Бразилия.
У вакцинированного президента Латвии подтвердили COVID-19
Источник: Delfi
Президент Латвии Эгилс Левит заболел коронавирусом – экспресс-тест показал положительный результат. Запланированную встречу с новым главой Эстонии Аларом Карисом пришлось отменить. К слову, у Левита есть прививки от коронавируса. Однако вторую дозу вакцины он получил еще 30 апреля.
Исследования коронавируса
Версия об утечке COVID-19 из лаборатории до сих пор не исключена, – ВОЗ
Источник: Corriere della Sera
Всемирная организация здравоохранения до сих пор не исключила версию о лабораторном происхождении COVID-19. Поэтому вероятность того, что пандемия коронавируса возникла в результате утечки вируса, остается.
Насколько опасно заболеть гриппом и COVID-19 одновременно
Источник: Nature Communications
Ученые провели исследование на мышах. У грызунов, которые болели только гриппом или COVID-19 показатель смертности составил 38%. Зато испытуемые, инфицированные двумя вирусами, умирали через 5 – 7 дней после заражения SARS-CoV-2.