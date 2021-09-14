Новости о коронавирусе в Украине 14 сентября

Как изменилась ситуация за сутки

Источник: Минздрав

Со вчерашнего дня в Украине зарегистрировали 3 332 новых COVID-больных, в частности, 364 ребенка и 58 медработников. В больницы госпитализировали 718 человек с симптомами коронавируса. К сожалению, еще 97 пациентов умерли от осложнений болезни. Зато 1 404 человека выздоровели.

Днем ранее Какая вакцина самая эффективная против Дельты, изменения карантина: новости о коронавирусе 13 сентября

Ситуация с тестированием

За минувшие сутки в Украине провели 62 725 тестов на коронавирус, из них:

методом ПЦР – 29 281,

методом ИФА – 8 413,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 031.

Общая статистика COVID-19 в Украине По состоянию на 14 сентября в стране зафиксировали 2 321 156 больных коронавирусом. 2 223 272 из них преодолели болезнь. Но, к сожалению, 54 457 пациентов умерли.

Суточный прирост новых случаев коронавируса в регионах

Киев – 412 случаев;

Винницкая область – 109 случаев;

Волынская область – 66 случаев;

Днепропетровская область – 191 случай;

Донецкая область – 195 случаев;

Житомирская область – 58 случаев;

Закарпатская область – 44 случая;

Запорожская область – 163 случая;

Ивано-Франковская область – 48 случаев;

Киевская область – 101 случай;

Кировоградская область – 14 случаев;

Луганская область – 214 случаев;

Львовская область – 241 случай;

Николаевская область – 30 случаев;

Одесская область – 232 случая;

Полтавская область – 88 случаев;

Ровненская область – 141 случай;

Сумская область – 84 случая;

Тернопольская область – 99 случаев;

Харьковская область – 260 случаев;

Херсонская область – 59 случаев;

Хмельницкая область – 109 случаев;

Черкасская область – 143 случая;

Черновицкая область – 174 случая;

Черниговская область – 57 случаев.

* Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации в Украине

За прошедшие сутки на территории Украины против коронавируса вакцинировали 135 223 человека. 54 523 из них получили первую дозу вакцины, а остальные 84 700 получили завершающую, вторую дозу.

Зато с начала вакцинальной кампании прививки сделали 5 961 265 жителей Украины. 5 961 263 из них получили первую дозу вакцины, а 4 884 904 – вторую (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего и первой, и второй дозами в Украине провели 10 846 167 COVID-прививок.

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Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

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В каких областях Украины самая тяжелая COVID-ситуация

Источник: Минздрав

Сейчас вся Украина находится в зеленой зоне карантина. Но 6 регионов не соответствуют ее показателям. Так, в Волынской, Винницкой, Закарпатской, Львовской, Николаевской и Одесской областях повышена динамика госпитализаций.

Зато Игорь Кузин в интервью изданию "Ліга.net" рассказал, что самая проблемная ситуация в Черновицкой и Луганской областях. По словам главного санитарного врача страны, это "антилидеры прошлых недель" – уровень госпитализации в этих регионах вырос почти вдвое.

Кроме этого, в Луганской области один из самых высоких уровней заболеваемости на 100 000 населения и самый высокий коэффициент выявления случаев.

Этап ревакцинации против коронавируса будет, – Шмыгаль

Источник: 24 канал

В Украине хотят запустить ревакцинацию людей, которые уже вакцинировались против COVID-19. Правительство планирует воплотить это в реальность в 2022 году. Об этом во время годовой конференции заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Украина может не использовать AstraZeneca до конца срока годности

Источник: УНИАН

По состоянию на 14 сентября в Украине осталось около 3 миллионов доз вакцины от компании AstraZeneca. Их срок годности выйдет в конце октября и в конце ноября.

При текущих темпах прививки Украина может не использовать все дозы вакцины от компании AstraZeneca до конца срока их годности. Это прогнозируют в Киевской школе экономики (KSE).

Нужно вакцинировать 24 миллиона граждан: как Украине защититься от пандемии

Источник: LIGA.net

Чтобы Украина была защищена от пандемии, нужно вакцинировать 24 миллиона наших граждан, то есть все взрослое население. Сейчас прививки получили только 20% от этого количества.

Главный санитарный врач Игорь Кузин не уверен, что удастся приблизиться к так называемому "потолку" по вакцинации.

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В Минздраве ответили, когда Украину переведут в "желтую" зону карантина

Источник: LIGA.net

По словам главного санитарного врача страны Игоря Кузина, вероятнее всего решение о переходе Украины в "желтую" зону примут уже на этой неделе. По этому вопросу должна провести заседание Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Внимание! Теперь государственная комиссия ТЭБ и ЧС регулярно будет проводить заседания – дважды в неделю.

Отметим, что накануне правительство изменило карантинные ограничения Украины. Так COVID-сертификаты будут делиться на "желтые" и "зеленые".

В Харькове планируют производить вакцину против коронавируса

Источник: ТСН

В 2022 году фармацевтическая компания "Лекхим" планирует производить вакцину против коронавирус CoronaVac. Производство запустят на предприятии в Харькове.

CoronaVac разработана китайской компанией Sinovac Biotech. О ее возможном производстве в Украине рассказал руководитель города Игорь Терехов. В 2021 году группа "Лекхим" стала официальным поставщиком этой вакцины в Украине.

Обратите внимание Кузин заявил о критическом коэффициенте случаев инфицирования

Новости о коронавирусе в мире 14 сентября

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на утро 14 сентября в мире официально сообщили о более 225 миллионах случаев заражений, свыше 4,6 миллиона больных коронавирусом, к сожалению, умерли.

Больше всего инфицированных обнаружили в США – более 41 миллиона с начала пандемии. Всего COVID-19 унес жизни почти 662 тысячи американцев.

В турецких отелях вакцинированным будут делать скидки

Источник: Turizm Gazetesi

В Турции отели начали делать скидки вакцинированным против COVID-19. Это касается как людей, которые получили две дозы препарата, так и тех, что получили одну дозу. Эти путешественники могут получить от 10 до 50% скидки в разных отелях страны.

По состоянию на 14 сентября 2021 года в Турции выявлено 6 682 864 случая заражения коронавирусом, из них 60 117 летальных.

Путин пошел на самоизоляцию

Владимир Путин сообщил, что идет на самоизоляцию. Причина – в окружении главы государства-агрессора много больных коронавирусом.

К слову, коронавируса у президента России не обнаружили. Его спикер заверил, что политик "абсолютно здоров".

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Исследования коронавируса

Некоторые люди имеют "сверхчеловеческий" иммунитет против COVID-19

Источник: NPR

Люди, которые сначала переболели коронавирусом, а потом сделали прививку или Pfizer, или Moderna, имеют очень сильный иммунитет против этого патогена. Иммунолог Шейн Кротти назвал такой иммунитет "гибридным".

В частности, ученые обнаружили, что антитела людей, которые переболели коронавирусом и были вакцинированы, были способны обезвредить даже специально созданный вирус с высокой устойчивостью к нейтрализации: он содержал 20 мутаций, которые предотвращают эффективное связывание с ним антител к SARS-CoV-2.

Антитела только вакцинированных или переболевших были слишком слабыми против этого мутантного вируса.

Растительная диета может снизить риски COVID-19 на 40%

Источник: The Harvard Gazette

Частое потребление фруктов и овощей связано с меньшим риском заболеть коронавирусом или получить тяжелые осложнения от недуга. Об этом свидетельствует наблюдение за жителями США и Великобритании.

Так, ученые проанализировали данные почти о 593 тысячах человек. Все они рассказывали о своем питании в различных исследованиях еще до начала COVID-19.