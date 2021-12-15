Какие страны открыты для украинцев, гибрид Омикрона и Дельты: новости о коронавирусе 15 декабря
Источник:24 канал
Граждане Украины могут въезжать с определенными требованиями в 52 страны мира. В Moderna предупредили о возможности появления нового штамма коронавируса. Одесчина может вернуться в красную зону. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 15 декабря.
Новости о коронавирусе в Украине 15 декабря
Заболеваемость COVID-19 в Украине
Источник: Минздрав
Вчера, 14 декабря, в Украине зарегистрировали 8109 новых больных коронавирусом. Из них 707 детей и 182 медработника. В больницы госпитализировали 2280 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, коронавирус унес жизни еще 356 человек. В то же время выздоровели 26 307 пациентов.
Читайте также: Врожденный и приобретенный иммунитет: в чем разница
Охват тестирования населения:
Во вторник количество тестирований на коронавирус начало расти. В частности, вчера в Украине провели 79 090 различных тестов, в частности:
- методом ПЦР – 38 008,
- методом ИФА – 8984,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 32 098
С начала пандемии в Украине провели 16 333 417 ПЦР-тестований.
Суточный прирост больных в регионах:
В течение вчерашнего дня наибольшее количество инфицированных коронавирусом было зафиксировано в Киеве. Это единственный регион, где суточный прирост инфицированных превысил тысячу случаев.
- г. Киев – 1247;
- Винницкая область – 353;
- Волынская область – 402;
- Днепропетровская область – 267;
- Донецкая область – 425;
- Житомирская область – 133;
- Закарпатская область – 315;
- Запорожская область – 456;
- Ивано-Франковская область – 159;
- Киевская область – 387;
- Кировоградская область – 139;
- Луганская область – 154;
- Львовская область – 273;
- Николаевская область – 328;
- Одесская область – 364;
- Полтавская область – 568;
- Ровненская область – 297;
- Сумская область – 191;
- Тернопольская область – 171;
- Харьковская область – 346;
- Херсонская область – 155;
- Хмельницкая область – 360;
- Черкасская область – 394;
- Черновицкая область – 104;
- Черниговская область – 121.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.Обратите внимание: за все время пандемии в стране зарегистрировали 3 578 557 больных COVID-19. 3 259 316 из них уже поправились. Но умерло, к сожалению, 91 958 инфицированных.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers / Инфографика 24 канала
Темпы вакцинации
Источник: Минздрав
Темпы вакцинации против COVID-19 в Украине продолжают расти. В частности, во вторник, 14 декабря, прививки сделали почти 143 тысячи человек. С начала вакцинальной кампании, которая стартовала 24 февраля, в Украине против коронавируса вакцинировали 14 221 538 человек.
Внимание Тревожные расстройства: почему чаще всего возникают, как их вовремя диагностировать и победить
14 221 536 жителей страны получили по меньшей мере первую дозу вакцины. В свою очередь полностью иммунизированы и получили две дозы 12 640 221 человек. В общей сложности в стране провели 26 861 757 прививок (и первой, и второй дозой).
Какие вакцины выбирали украинцы
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 013 320,
- Coronavac – 4 665 888,
- AstraZeneca – 1 606 063,
- Moderna – 1 428 400,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Сколько людей вакцинировались за прошедшие сутки
За минувшие сутки, 14 декабря, в Украине против коронавируса вакцинировали 142 921 человека. Первую дозу получили 47 137 человек, а остальные 95 784 – вторую.
Прививка проводилась 844 мобильными бригадами по иммунизации, в 3341 пункте прививки и в 457 центрах вакцинации населения.Обратите внимание: В Минздраве сообщили, что 85% госпитализированных с коронавирусом не имели ни одной прививки. 13 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал указ о применении третьей дозы COVID-вакцины от коронавируса.
Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала
Будут ли отличия в сертификатах у людей, получивших третью дозу вакцины
Источник: 24 канал
Люди, которые получат третью дозу вакцины против коронавируса, не будут иметь дополнительный сертификат. Также не изменится срок его действия. Дополнительную дозу вакцины могут получить люди, имеющие медицинские показания в связи с тяжелыми заболеваниями.
Одещина может вернуться в красную зону
Источник: "Думская"
В Одессе и области растет количество больных коронавирусом. Главный санитарный врач региона не исключает, что это может привести к возвращению в красную зону карантина.
Обратите внимание Как не заснуть на работе: упражнения для тех, кто не выспался
Для украинцев открыты 52 страны
Источник: фейсбук МОЗ Украины
Граждане Украины могут въезжать с определенными требованиями в 52 страны мира, несмотря на пандемию коронавируса и распространение нового штамма "Омикрон". Доступ открыт для тех государств, которые признают украинские COVID-сертификаты.Обратите внимание! Ознакомиться с информацией о том, какие это страны и какие правила въезда, можно на интерактивной карте консульской службы МИД Украины.
Новости о коронавирусе в мире 15 декабря
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 15 декабря в мире выявили более 271 миллиона больных коронавирусом и более 5,3 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 49,8 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Франция, Россия и Турция.
Google будет увольнять невакцинированных работников
Источник: CNBC
Google сообщила, что вскоре начнет увольнять работников, которые отказываются соблюдать политику компании по вакцинации против COVID-19.
Омикрон уже в 77 странах мира
Источник: ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что штамм коронавируса Омикрон обнаружили уже в 77 странах. Даже если у него легкое течение, карантина странам избежать не удастся.
Что известно о штамме коронавируса Омикрон
Исследователи считают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации. В регионе прививки получили только 35% населения, а на континенте – 6,6%.
ВОЗ ранее заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает заболевание в легкой форме. Основными симптомами нового штамма считают сухой кашель, общую боль по всему телу, ночную потливость и лихорадку.
Исследования коронавируса
В Moderna предупредили о гибриде Омикрона и Дельта
Источник: Daily Mail
В фармацевтической компании Moderna предупредили о возможности появления нового штамма коронавируса, если один человек заразится одновременно Дельтой и Омикроном. Об этом рассказал главный медицинский специалист Moderna Пол Бертон. По его словам, в редких случаях люди с ослабленным иммунитетом могут заражаться сразу двумя штаммами COVID-19.
Потеря обоняния из-за коронавируса
Источник: Chemical Senses
Ученые проанализировали тысячи анкет, чтобы выяснить, как у разных людей происходит нарушение обоняния после перенесенного коронавируса. Оказалось, что разные искажения связаны с работой со сбоями нейронов в носу и мозге и имеют разную природу.
В результате у ученых сформировалась теория, согласно которой паросмия возникает из-за поломки сенсорного нейрона в носу. В норме он должен быть сконфигурирован на один запах, но из-за инфекции ошибается и распознает совсем другой.