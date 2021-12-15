Какие страны открыты для украинцев, гибрид Омикрона и Дельты: новости о коронавирусе 15 декабря

Граждане Украины могут въезжать с определенными требованиями в 52 страны мира. В Moderna предупредили о возможности появления нового штамма коронавируса. Одесчина может вернуться в красную зону. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 15 декабря.

Новости о коронавирусе в Украине 15 декабря

Заболеваемость COVID-19 в Украине

Источник: Минздрав

Вчера, 14 декабря, в Украине зарегистрировали 8109 новых больных коронавирусом. Из них 707 детей и 182 медработника. В больницы госпитализировали 2280 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, коронавирус унес жизни еще 356 человек. В то же время выздоровели 26 307 пациентов.

Читайте также: Врожденный и приобретенный иммунитет: в чем разница

Охват тестирования населения:

Во вторник количество тестирований на коронавирус начало расти. В частности, вчера в Украине провели 79 090 различных тестов, в частности:

методом ПЦР – 38 008,

методом ИФА – 8984,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 32 098

С начала пандемии в Украине провели 16 333 417 ПЦР-тестований.

Суточный прирост больных в регионах:

В течение вчерашнего дня наибольшее количество инфицированных коронавирусом было зафиксировано в Киеве. Это единственный регион, где суточный прирост инфицированных превысил тысячу случаев.

г. Киев – 1247;

Винницкая область – 353;

Волынская область – 402;

Днепропетровская область – 267;

Донецкая область – 425;

Житомирская область – 133;

Закарпатская область – 315;

Запорожская область – 456;

Ивано-Франковская область – 159;

Киевская область – 387;

Кировоградская область – 139;

Луганская область – 154;

Львовская область – 273;

Николаевская область – 328;

Одесская область – 364;

Полтавская область – 568;

Ровненская область – 297;

Сумская область – 191;

Тернопольская область – 171;

Харьковская область – 346;

Херсонская область – 155;

Хмельницкая область – 360;

Черкасская область – 394;

Черновицкая область – 104;

Черниговская область – 121.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

за все время пандемии в стране зарегистрировали 3 578 557 больных COVID-19. 3 259 316 из них уже поправились. Но умерло, к сожалению, 91 958 инфицированных.

Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers / Инфографика 24 канала

Темпы вакцинации

Источник: Минздрав

Темпы вакцинации против COVID-19 в Украине продолжают расти. В частности, во вторник, 14 декабря, прививки сделали почти 143 тысячи человек. С начала вакцинальной кампании, которая стартовала 24 февраля, в Украине против коронавируса вакцинировали 14 221 538 человек.

Внимание Тревожные расстройства: почему чаще всего возникают, как их вовремя диагностировать и победить

14 221 536 жителей страны получили по меньшей мере первую дозу вакцины. В свою очередь полностью иммунизированы и получили две дозы 12 640 221 человек. В общей сложности в стране провели 26 861 757 прививок (и первой, и второй дозой).

Какие вакцины выбирали украинцы

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 013 320,

Coronavac – 4 665 888,

AstraZeneca – 1 606 063,

Moderna – 1 428 400,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Сколько людей вакцинировались за прошедшие сутки

За минувшие сутки, 14 декабря, в Украине против коронавируса вакцинировали 142 921 человека. Первую дозу получили 47 137 человек, а остальные 95 784 – вторую.

Прививка проводилась 844 мобильными бригадами по иммунизации, в 3341 пункте прививки и в 457 центрах вакцинации населения.

Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала

Будут ли отличия в сертификатах у людей, получивших третью дозу вакцины

Источник: 24 канал

Люди, которые получат третью дозу вакцины против коронавируса, не будут иметь дополнительный сертификат. Также не изменится срок его действия. Дополнительную дозу вакцины могут получить люди, имеющие медицинские показания в связи с тяжелыми заболеваниями.

Одещина может вернуться в красную зону

Источник: "Думская"

В Одессе и области растет количество больных коронавирусом. Главный санитарный врач региона не исключает, что это может привести к возвращению в красную зону карантина.

Обратите внимание Как не заснуть на работе: упражнения для тех, кто не выспался

Для украинцев открыты 52 страны

Источник: фейсбук МОЗ Украины

Граждане Украины могут въезжать с определенными требованиями в 52 страны мира, несмотря на пандемию коронавируса и распространение нового штамма "Омикрон". Доступ открыт для тех государств, которые признают украинские COVID-сертификаты.

Новости о коронавирусе в мире 15 декабря

Статистика распространения COVID-19

Ознакомиться с информацией о том, какие это страны и какие правила въезда, можно на интерактивной карте консульской службы МИД Украины.

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 15 декабря в мире выявили более 271 миллиона больных коронавирусом и более 5,3 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 49,8 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Франция, Россия и Турция.

Google будет увольнять невакцинированных работников

Источник: CNBC

Google сообщила, что вскоре начнет увольнять работников, которые отказываются соблюдать политику компании по вакцинации против COVID-19.

Омикрон уже в 77 странах мира

Источник: ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что штамм коронавируса Омикрон обнаружили уже в 77 странах. Даже если у него легкое течение, карантина странам избежать не удастся.

Что известно о штамме коронавируса Омикрон



Исследователи считают, что



ВОЗ ранее заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает заболевание в легкой форме. Основными симптомами нового штамма считают сухой кашель, общую боль по всему телу, ночную потливость и лихорадку. Исследователи считают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации. В регионе прививки получили только 35% населения, а на континенте – 6,6%.ВОЗ ранее заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает заболевание в легкой форме. Основными симптомами нового штамма считают сухой кашель, общую боль по всему телу, ночную потливость и лихорадку.

Исследования коронавируса

В Moderna предупредили о гибриде Омикрона и Дельта

Источник: Daily Mail

В фармацевтической компании Moderna предупредили о возможности появления нового штамма коронавируса, если один человек заразится одновременно Дельтой и Омикроном. Об этом рассказал главный медицинский специалист Moderna Пол Бертон. По его словам, в редких случаях люди с ослабленным иммунитетом могут заражаться сразу двумя штаммами COVID-19.

Потеря обоняния из-за коронавируса

Источник: Chemical Senses

Ученые проанализировали тысячи анкет, чтобы выяснить, как у разных людей происходит нарушение обоняния после перенесенного коронавируса. Оказалось, что разные искажения связаны с работой со сбоями нейронов в носу и мозге и имеют разную природу.

В результате у ученых сформировалась теория, согласно которой паросмия возникает из-за поломки сенсорного нейрона в носу. В норме он должен быть сконфигурирован на один запах, но из-за инфекции ошибается и распознает совсем другой.