Новости о коронавирусе в Украине 15 июля

Распространения болезни: статистика

Источник: Минздрав

По состоянию на 15 июля суточный прирост больных COVID-19 в Украине составляет 623 случая. Среди инфицированных 37 детей и 12 медработников. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 20 пациентов. В то же время выздоровели от коронавируса 589 человек.

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За сутки протестировано:

методом ПЦР – 19 536 человек,

методом ИФА – 8 892 лица,

экспресс-тестами – 13 800 человек.

По состоянию на 15 июля в Украине зарегистрировали 2 242 868 больных коронавирусом от начала пандемии. Удалось побороть инфекцию 2 179 665 людям. К сожалению, от осложнений болезни умерли 52 685 жителей страны.

Количество больных коронавирусом по областях:

Киев – 177 случаев;

Винницкая область – 13 случаев;

Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская область – 20 случаев;

Донецкая область – 32 случая;

Житомирская область – 33 случая;

Закарпатская область – 2 случая;

Запорожская область – 26 случая;

Ивано-Франковская область – 11 случаев;

Киевская область – 31 случай;

Кировоградская область – 3 случая;

Луганская область – 21 случай;

Львовская область – 30 случаев;

Николаевская область – 25 случаев;

Одесская область – 57 случаев;

Полтавская область – 13 случаев;

Ровненская область – 8 случаев;

Сумская область – 21 случай;

Тернопольская область – 7 случаев;

Харьковская область – 21 случай;

Херсонская область – 11 случаев;

Хмельницкая область – 10 случаев;

Черкасская область – 22 случая;

Черновицкая область – 10 случаев;

Черниговская область – 17 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Обязательная вакцинация против коронавируса

Источник: "РБК-Украина"

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что обязательной вакцинации украинцев против коронавируса не будет – нет необходимости. Он отметил, что большинство взрослого населения готовы привиться добровольно.

Испорченные вакцины на Харьковщине

Источник: Департамент здравоохранения Харьковской ОГА

Из-за нарушений при транспортировке на Харьковщине испортили более 9 тысяч доз вакцины Pfizer. Инцидент произошел еще в конце июня, однако из-за огласки прокомментировали его только сейчас. В ОГА заверили, что не используют испорченные препараты.

Будут ли вакцинировать детей против COVID-19

Источник: "РБК-Украина"

Министерство здравоохранения рассматривает вопрос вакцинации детей и лиц моложе 18 лет. Впрочем, пока говорят только об одной вакцине. Пока только в Pfizer внесли изменения в инструкции по применению для детей. Поэтому это будет первая вакцина, зарегистрированная в Украине, которую позволяют для прививок детей от 12 лет.

Больше здесь Ляшко рассказал, будут ли вакцинировать детей против COVID-19 и какими препаратами

Миллион прививок за 2 недели

Источник: Минздрав

С начала июля 2021 года вакцину против коронавируса получили 1 миллион граждан. В течение предыдущих суток прививки против болезни получили 108 759 человек: первую дозу – 61 580 человек, вторую – 47 179 человек. Всего с начала прививочной кампании в Украине привиты 2 476 634 человека.

Вероятный локдаун осенью

Источник: "РБК-Украина"

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключает, что в Украине могут уже осенью ввести новый локдаун. Впрочем, в ведомстве заверили, что делают все, чтобы избежать такого сценария.

Интересно На пороге третьей волны коронавируса: в ВОЗ сделали важное заявление

Новости о коронавирусе в мире 15 июля

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: СНБО

По состоянию на 15 июля в мире зарегистрировано более 188 миллионов случаев инфицирования SARS-CoV-2. От осложнений болезни умерли более 4 миллионов больных. В то же время более 124 миллионов пациентов выздоровели.

ВОЗ объявила о начале третьей волны COVID-19

Источник: ВОЗ

Мир находится на ранней стадии третьей волны коронавируса. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Он отметил, что месяц подряд растет число больных и умерших во всем мире. Одной из основных причин роста заболеваемости в ВОЗ считают штамм Дельта.

В отеле сборной Бразилии вспышка COVID-19

Источник: AFP

Перед стартом Олимпийских игр-2020 в Токио произошла вспышка коронавируса в гостинице, где проживают участники со сборной Бразилии. Болезнь обнаружили у персонала и даже одного спортсмена.

Внимание В России смертность от COVID-19 бьет рекорды несколько дней подряд

Смертность в России от СOVID-19 на критическом уровне

Источник: "Стоп коронавирус"

В России уже третий день подряд регистрируют рекордную смертность среди пациентов с коронавирусом. Так, в течение последних суток в стране умер 791 пациент. За последнюю неделю в России умерли больше пациентов с инфекцией, чем за весь июль 2020 года.