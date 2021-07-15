Новости о коронавирусе 15 июля: вакцинация детей, начало третьей волны COVID-19
Источник:24 канал
Министерство здравоохранения пока рассматривает вопрос вакцинации детей от COVID-19. Украина продолжает наращивать темпы иммунизации населения. В ВОЗ заявили, что мир находится в начале третьей волны пандемии COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 15 июля.
Новости о коронавирусе в Украине 15 июля
Распространения болезни: статистика
Источник: Минздрав
По состоянию на 15 июля суточный прирост больных COVID-19 в Украине составляет 623 случая. Среди инфицированных 37 детей и 12 медработников. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 20 пациентов. В то же время выздоровели от коронавируса 589 человек.
Интересно За последнюю неделю в Украине сделали больше COVID-прививок, чем за месяц
За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 19 536 человек,
- методом ИФА – 8 892 лица,
- экспресс-тестами – 13 800 человек.
Количество больных коронавирусом по областях:
- Киев – 177 случаев;
- Винницкая область – 13 случаев;
- Волынская область – 2 случая;
- Днепропетровская область – 20 случаев;
- Донецкая область – 32 случая;
- Житомирская область – 33 случая;
- Закарпатская область – 2 случая;
- Запорожская область – 26 случая;
- Ивано-Франковская область – 11 случаев;
- Киевская область – 31 случай;
- Кировоградская область – 3 случая;
- Луганская область – 21 случай;
- Львовская область – 30 случаев;
- Николаевская область – 25 случаев;
- Одесская область – 57 случаев;
- Полтавская область – 13 случаев;
- Ровненская область – 8 случаев;
- Сумская область – 21 случай;
- Тернопольская область – 7 случаев;
- Харьковская область – 21 случай;
- Херсонская область – 11 случаев;
- Хмельницкая область – 10 случаев;
- Черкасская область – 22 случая;
- Черновицкая область – 10 случаев;
- Черниговская область – 17 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
Обязательная вакцинация против коронавируса
Источник: "РБК-Украина"
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что обязательной вакцинации украинцев против коронавируса не будет – нет необходимости. Он отметил, что большинство взрослого населения готовы привиться добровольно.
Испорченные вакцины на Харьковщине
Источник: Департамент здравоохранения Харьковской ОГА
Из-за нарушений при транспортировке на Харьковщине испортили более 9 тысяч доз вакцины Pfizer. Инцидент произошел еще в конце июня, однако из-за огласки прокомментировали его только сейчас. В ОГА заверили, что не используют испорченные препараты.
Будут ли вакцинировать детей против COVID-19
Источник: "РБК-Украина"
Министерство здравоохранения рассматривает вопрос вакцинации детей и лиц моложе 18 лет. Впрочем, пока говорят только об одной вакцине. Пока только в Pfizer внесли изменения в инструкции по применению для детей. Поэтому это будет первая вакцина, зарегистрированная в Украине, которую позволяют для прививок детей от 12 лет.
Больше здесь Ляшко рассказал, будут ли вакцинировать детей против COVID-19 и какими препаратами
Миллион прививок за 2 недели
Источник: Минздрав
С начала июля 2021 года вакцину против коронавируса получили 1 миллион граждан. В течение предыдущих суток прививки против болезни получили 108 759 человек: первую дозу – 61 580 человек, вторую – 47 179 человек. Всего с начала прививочной кампании в Украине привиты 2 476 634 человека.
Вероятный локдаун осенью
Источник: "РБК-Украина"
Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключает, что в Украине могут уже осенью ввести новый локдаун. Впрочем, в ведомстве заверили, что делают все, чтобы избежать такого сценария.
Интересно На пороге третьей волны коронавируса: в ВОЗ сделали важное заявление
Новости о коронавирусе в мире 15 июля
Статистика распространения COVID-19 в мире
Источник: СНБО
По состоянию на 15 июля в мире зарегистрировано более 188 миллионов случаев инфицирования SARS-CoV-2. От осложнений болезни умерли более 4 миллионов больных. В то же время более 124 миллионов пациентов выздоровели.
ВОЗ объявила о начале третьей волны COVID-19
Источник: ВОЗ
Мир находится на ранней стадии третьей волны коронавируса. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Он отметил, что месяц подряд растет число больных и умерших во всем мире. Одной из основных причин роста заболеваемости в ВОЗ считают штамм Дельта.
В отеле сборной Бразилии вспышка COVID-19
Источник: AFP
Перед стартом Олимпийских игр-2020 в Токио произошла вспышка коронавируса в гостинице, где проживают участники со сборной Бразилии. Болезнь обнаружили у персонала и даже одного спортсмена.
Внимание В России смертность от COVID-19 бьет рекорды несколько дней подряд
Смертность в России от СOVID-19 на критическом уровне
Источник: "Стоп коронавирус"
В России уже третий день подряд регистрируют рекордную смертность среди пациентов с коронавирусом. Так, в течение последних суток в стране умер 791 пациент. За последнюю неделю в России умерли больше пациентов с инфекцией, чем за весь июль 2020 года.