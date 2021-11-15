Новости о коронавирусе в Украине 15 ноября
Суточная статистика
Источник: Минздрав
За минувшие сутки, 14 ноября, в Украине обнаружили 10 802 больных COVID-19. Среди них 764 ребенка и 132 медицинских работников. В больницы госпитализировали 2 798 пациентов с COVID-19 или подозрением на наличие инфекции. К сожалению, 442 пациента умерли. Это до сих пор высокие показатели, но они ниже по сравнению с прошлой неделей.
Днем ранее Локдаун для невакцинированных в Австрии, пожар в Болгарии: новости о коронавирусе 14 ноября
Хоть за субботу в Украине сообщили о более низком количестве смертей (402), вчера в Украине госпитализировали значительно меньшее количество людей по сравнению с позапрошлыми сутками (4 881).
Тем временем выздоровели в течение воскресенья 11 219 больных.
Темпы тестирования населения снизились почти вдвое
14 ноября в Украине провели более чем вдвое меньше тестов на коронавирус по сравнению с 12 ноября.
Если в пятницу их было осуществлено 126 841, то в воскресенье – 50 591, из них:
- методом ПЦР – 21 443,
- методом ИФА – 4 821,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 24 327.
Ситуация в регионах
За прошедшие сутки наибольшее количество новых случаев инфицирования зарегистрировали в Днепропетровской (987), Одесской (901), Николаевской (844), Харьковской (829) и Запорожской (737) областях.
Прирост новых случаев COVID-19 по Украине:
- Киев – 449 случаев;
- Винницкая область – 608 случаев;
- Волынская область – 359 случаев;
- Днепропетровская область – 987 случаев;
- Донецкая область – 542 случая;
- Житомирская область – 380 случаев;
- Закарпатская область – 191 случай;
- Запорожская область – 737 случаев;
- Ивано-Франковская область – 305 случаев;
- Киевская область – 420 случаев;
- Кировоградская область – 91 случай;
- Луганская область – 49 случаев;
- Львовская область – 537 случаев;
- Николаевская область – 844 случая;
- Одесская область – 901 случай;
- Полтавская область – 559 случаев;
- Ровненская область – 184 случая;
- Сумская область – 306 случаев;
- Тернопольская область – 224 случая;
- Харьковская область – 829 случаев;
- Херсонская область – 135 случаев;
- Хмельницкая область – 314 случаев;
- Черкасская область – 359 случаев;
- Черновицкая область – 159 случаев;
- Черниговская область – 333 случая.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канал
Темпы вакцинации на выходных значительно снизились
Источник: Минздрав
За минувшие сутки, 14 ноября, в Украине против коронавируса вакцинировали 97 373 украинцев. Между тем в субботу и пятницу – 145 241 и 299 854 соответственно.
К теме Дикое племя из Амазонки требует у туристов сертификат о COVID-вакцинации: забавное фото
Как проводилась вакцинация в воскресенье
Прививки проводилось 586 мобильными бригадами по иммунизации, в 2 546 пунктах прививки и в 448 центрах вакцинации населения.
Из 97 373 реципиентов 41 083 получили первую дозу противокоронавирусной вакцины, а остальные 56 290 человек – завершающую, вторую дозу препарата.
Сколько украинцев уже привились против COVID-19
С начала вакцинальной кампании, которая стартовала 24 февраля, в стране вакцинировали 12 228 644 человека. 12 228 642 гражданина получили по меньшей мере одну дозу вакцины. Зато полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 722 235 человек.
Всего в Украине провели 20 950 877 COVID-прививок (и первой, и второй дозами). При этом использовались следующие препараты:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 3 947 411,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 144 651,
- AstraZeneca – 1 515 682,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 113 033.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал
В Украине стабилизируется ситуация с коронавирусом
Источник: 24 канал
В Украине впервые за 3 месяца выписок из больниц больше, чем госпитализаций. В Минздраве считают, что это позитивный сигнал прохождения пика заболеваемости коронавирусом в Украине.
Разоблачили 3 сети продажи фейковых COVID-сертификатов
Источник: СБУ
СБУ разоблачила 3 крупные сети по изготовлению фейковых COVID-сертификатов. Мошенники успели их продать более чем 10 тысячам человек. Известно, что злоумышленники работали в Киеве, на Львовщине и Ровненщине. По всем разоблаченным фактам открыли уголовные производства.
Новости о коронавирусе в мире 15 ноября
Распространение вируса в мире
Источник: Университет Джонса Хопкинса
С начала пандемии в мире зафиксировали более 253,4 миллиона больных коронавирусом. По состоянию на сегодня вирус унес жизни не менее 5 102 855 человек.
К странам с наибольшим количеством случаев заражения COVID-19 относятся США, Великобритания, Россия, Турция, Германия и Украина.
Румыния борется с COVID-19
Источник: 24 канал
Румыния – "сестра" Украины в вопросе тяжелой борьбы с коронавирусной болезнью. И там тоже очень сильное влияние имеют антивакцинаторы среди власти, церкви и в соцсетях. Все это усложняет ситуацию для врачей, которым и так приходится работать 24/7.
Внимание Спасти после остановки сердца: в общественных местах Винницы установили дефибрилляторы
Израиль разрешил COVID-вакцинацию детей с 5 лет
Источник: DW
В Израиле разрешили прививаться против коронавируса детям в возрасте от 5 до 11 лет. Для этого будут использовать препарат от компаний Pfizer-BioNTech.
Камбоджа отменяет карантин для вакцинированных туристов
Источник: Phnom Penh Post
Власти Камбоджи приняли решение смягчить правила въезда для вакцинированных туристов. Теперь им не нужно отправляться на двухнедельный карантин по прибытии в страну.
Исследование коронавируса
Пандемия коронавируса может вызвать эпидемию кори
Источник: ВОЗ
COVID-19 нанес сильнейший удар не только по плановой медицинской помощи, но и по рутинной вакцинации детей и взрослых. ВОЗ и Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) бьют тревогу – коллективный иммунитет против кори стал стремительно снижаться.