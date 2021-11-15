Пандемия и корь, фейковые сертификаты: новости о коронавирусе 15 ноября

Пандемия коронавируса может вызвать эпидемию кори. СБУ разоблачила 3 крупные сети по изготовлению фейковых COVID-сертификатов. В Минздраве считают, что Украина проходит пик коронавируса. Это последние новости о коронавирусе в Украине и мире 15 ноября.

Новости о коронавирусе в Украине 15 ноября

Суточная статистика

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 14 ноября, в Украине обнаружили 10 802 больных COVID-19. Среди них 764 ребенка и 132 медицинских работников. В больницы госпитализировали 2 798 пациентов с COVID-19 или подозрением на наличие инфекции. К сожалению, 442 пациента умерли. Это до сих пор высокие показатели, но они ниже по сравнению с прошлой неделей.

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Хоть за субботу в Украине сообщили о более низком количестве смертей (402), вчера в Украине госпитализировали значительно меньшее количество людей по сравнению с позапрошлыми сутками (4 881).

Тем временем выздоровели в течение воскресенья 11 219 больных.

Темпы тестирования населения снизились почти вдвое

14 ноября в Украине провели более чем вдвое меньше тестов на коронавирус по сравнению с 12 ноября.

Если в пятницу их было осуществлено 126 841, то в воскресенье – 50 591, из них:

методом ПЦР – 21 443,

методом ИФА – 4 821,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 24 327.

Ситуация в регионах

За прошедшие сутки наибольшее количество новых случаев инфицирования зарегистрировали в Днепропетровской (987), Одесской (901), Николаевской (844), Харьковской (829) и Запорожской (737) областях.

Прирост новых случаев COVID-19 по Украине:

Киев – 449 случаев;

Винницкая область – 608 случаев;

Волынская область – 359 случаев;

Днепропетровская область – 987 случаев;

Донецкая область – 542 случая;

Житомирская область – 380 случаев;

Закарпатская область – 191 случай;

Запорожская область – 737 случаев;

Ивано-Франковская область – 305 случаев;

Киевская область – 420 случаев;

Кировоградская область – 91 случай;

Луганская область – 49 случаев;

Львовская область – 537 случаев;

Николаевская область – 844 случая;

Одесская область – 901 случай;

Полтавская область – 559 случаев;

Ровненская область – 184 случая;

Сумская область – 306 случаев;

Тернопольская область – 224 случая;

Харьковская область – 829 случаев;

Херсонская область – 135 случаев;

Хмельницкая область – 314 случаев;

Черкасская область – 359 случаев;

Черновицкая область – 159 случаев;

Черниговская область – 333 случая.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Обратите внимание: за все время пандемии в стране выявили 3 228 441 случай COVID-19. 2 642 459 пациентов уже выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 77 147 жителей Украины.

С начала пандемии в Украине провели 15 246 974 теста методом ПЦР для выявления коронавирусной инфекции.



Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канал

Темпы вакцинации на выходных значительно снизились

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 14 ноября, в Украине против коронавируса вакцинировали 97 373 украинцев. Между тем в субботу и пятницу – 145 241 и 299 854 соответственно.

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Как проводилась вакцинация в воскресенье

Прививки проводилось 586 мобильными бригадами по иммунизации, в 2 546 пунктах прививки и в 448 центрах вакцинации населения.

Из 97 373 реципиентов 41 083 получили первую дозу противокоронавирусной вакцины, а остальные 56 290 человек – завершающую, вторую дозу препарата.

Сколько украинцев уже привились против COVID-19

91,1 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и не имели ни одной дозы вакцины. Известно, что 10% "вакцинированных" купили COVID-сертификаты. По меньшей мере "на руках" есть 800 тысяч фальшивых паспортов. Реальная статистика, вероятно, еще выше.

С начала вакцинальной кампании, которая стартовала 24 февраля, в стране вакцинировали 12 228 644 человека. 12 228 642 гражданина получили по меньшей мере одну дозу вакцины. Зато полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 722 235 человек.

Всего в Украине провели 20 950 877 COVID-прививок (и первой, и второй дозами). При этом использовались следующие препараты:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 947 411,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 144 651,

AstraZeneca – 1 515 682,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 113 033.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал

В Украине стабилизируется ситуация с коронавирусом

Источник: 24 канал

В Украине впервые за 3 месяца выписок из больниц больше, чем госпитализаций. В Минздраве считают, что это позитивный сигнал прохождения пика заболеваемости коронавирусом в Украине.

Разоблачили 3 сети продажи фейковых COVID-сертификатов

Источник: СБУ

СБУ разоблачила 3 крупные сети по изготовлению фейковых COVID-сертификатов. Мошенники успели их продать более чем 10 тысячам человек. Известно, что злоумышленники работали в Киеве, на Львовщине и Ровненщине. По всем разоблаченным фактам открыли уголовные производства.

Новости о коронавирусе в мире 15 ноября

Распространение вируса в мире

Источник: Университет Джонса Хопкинса

С начала пандемии в мире зафиксировали более 253,4 миллиона больных коронавирусом. По состоянию на сегодня вирус унес жизни не менее 5 102 855 человек.

К странам с наибольшим количеством случаев заражения COVID-19 относятся США, Великобритания, Россия, Турция, Германия и Украина.

Румыния борется с COVID-19

Источник: 24 канал

Румыния – "сестра" Украины в вопросе тяжелой борьбы с коронавирусной болезнью. И там тоже очень сильное влияние имеют антивакцинаторы среди власти, церкви и в соцсетях. Все это усложняет ситуацию для врачей, которым и так приходится работать 24/7.

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Израиль разрешил COVID-вакцинацию детей с 5 лет

Источник: DW

В Израиле разрешили прививаться против коронавируса детям в возрасте от 5 до 11 лет. Для этого будут использовать препарат от компаний Pfizer-BioNTech.

Камбоджа отменяет карантин для вакцинированных туристов

Источник: Phnom Penh Post

Власти Камбоджи приняли решение смягчить правила въезда для вакцинированных туристов. Теперь им не нужно отправляться на двухнедельный карантин по прибытии в страну.

Исследование коронавируса

Пандемия коронавируса может вызвать эпидемию кори

Источник: ВОЗ

COVID-19 нанес сильнейший удар не только по плановой медицинской помощи, но и по рутинной вакцинации детей и взрослых. ВОЗ и Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) бьют тревогу – коллективный иммунитет против кори стал стремительно снижаться.

. В течение 2020 года более 22 миллионов младенцев не получили первой дозы вакцины против кори – это на 3 миллиона больше, чем в 2019 году