Новости о коронавирусе в Украине 15 октября
Более 13 тысяч инфицированных, 202 – умерли: актуальная статистика COVID-19
Источник: Минздрав
В Украине в течение минувших суток заболели коронавирусом 13 624 человека. В больницы были госпитализированы 4 947 человек, еще 202 больных, к сожалению, умерли. В то же время выздоровел 4 591 человек.
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Лаборатории совершили 80 789 тестирований на выявление коронавирусной инфекции, в частности:
- методом ПЦР – 63 319,
- методом ИФА – 9 657,
- исследований экспресс-тестами на антиген – 35 023.
COVID-19 в областях: суточный прирост больных
- Киев – 456 случаев;
- Винницкая область – 270 случаев;
- Волынская область – 284 случая;
- Днепропетровская область – 1332 случая;
- Донецкая область – 816 случаев;
- Житомирская область – 860 случаев;
- Закарпатская область – 129 случаев;
- Запорожская область – 927 случаев;
- Ивано-Франковская область – 290 случаев;
- Киевская область – 391 случай;
- Кировоградская область – 78 случаев;
- Луганская область – 213 случаев;
- Львовская область – 816 случаев;
- Николаевская область – 237 случаев;
- Одесская область – 753 случая;
- Полтавская область – 739 случаев;
- Ровненская область – 230 случаев;
- Сумская область – 681 случай;
- Тернопольская область – 514 случаев;
- Харьковская область – 1 492 случая;
- Херсонская область – 709 случаев;
- Хмельницкая область – 655 случаев;
- Черкасская область – 274 случая;
- Черновицкая область – 579 случаев;
- Черниговская область – 330 случаев.
*В статистике отсутствуют данные со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым и города Севастополя.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал
Статистика вакцинации
В течение суток привили против коронавируса 34 897 человек, в том числе 19 703 человека получили первую дозу вакцины, в то же время 15 194 человека – вторую дозу.
С начала вакцинальной кампании привито 7 794 189 человек: из них получили одну дозу – 7 794 187, а полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 364 933 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего в стране провели 14 159 120 прививок.
В Украине снова 17 областей соответствуют показателям оранжевой зоны, – Минздрав
Источник: Минздрава
По состоянию на 15 октября из-за распространения COVID-19 в Украине 17 областей соответствуют показателям оранжевой зоны карантина. В одной из областей показатели соответствуют красной зоне.
В оранжевой зоне оказались:
- Волынская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Черниговская области.
Ляшко назвал единственный вариант дальних поездок для невакцинированных
Источник: ТСН
С 21 октября будут действовать новые правила для межобластных поездок. Вакцинированные украинцы могут путешествовать без помех. Те, которые не иммунизировались, могут пользоваться автобусом, поездом и самолетом только в том случае, если у них будет отрицательный ПЦР-тест.
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Новости о коронавирусе в мире 15 октября
Распространение COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 15 октября по всему миру обнаружили 239,6 миллиона больных COVID-19 и официально зарегистрировали 4,8 миллиона смертей среди пациентов. Хотя в ВОЗ отмечают, что на самом деле эти цифры больше. Дело в том, что в бедных странах достаточно низкий охват тестирования населения.
С начала пандемии больше всего инфицированных коронавирусом зарегистрировали в США – более чем 44,7 миллиона. Следующими идут Великобритания, Турция, Индия, Россия и Бразилия.
В Израиле готовятся к пятой волне коронавируса
Источник: Vesty
В Израиле врачи ковидных учреждений уверены, что вслед за четвертой волной пандемии наступит пятая. В частности, они считают, что ответственные за новую волну – несознательные граждане, которые не вакцинировались против COVID-19. По прогнозу врачей, пятая волна в Израиле, вероятно, начнется зимой. Сейчас в стране фиксируют заключительный этап четвертой волны.
Исследования коронавируса
У новорожденных с COVID-19 обнаружили признаки поражения глаз
Источник: Jaapos
Вероятность внутриутробной передачи коронавируса очень мала, однако ребенок может заразиться уже после родов. Ученые из Мексики считают, что у таких детей могут быть проблемы со зрением.