Новости о коронавирусе в Украине 15 октября

Более 13 тысяч инфицированных, 202 – умерли: актуальная статистика COVID-19

Источник: Минздрав

В Украине в течение минувших суток заболели коронавирусом 13 624 человека. В больницы были госпитализированы 4 947 человек, еще 202 больных, к сожалению, умерли. В то же время выздоровел 4 591 человек.

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Лаборатории совершили 80 789 тестирований на выявление коронавирусной инфекции, в частности:

  • методом ПЦР – 63 319,
  • методом ИФА – 9 657,
  • исследований экспресс-тестами на антиген – 35 023.

COVID-19 в областях: суточный прирост больных

  • Киев – 456 случаев;
  • Винницкая область – 270 случаев;
  • Волынская область – 284 случая;
  • Днепропетровская область – 1332 случая;
  • Донецкая область – 816 случаев;
  • Житомирская область – 860 случаев;
  • Закарпатская область – 129 случаев;
  • Запорожская область – 927 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 290 случаев;
  • Киевская область – 391 случай;
  • Кировоградская область – 78 случаев;
  • Луганская область – 213 случаев;
  • Львовская область – 816 случаев;
  • Николаевская область – 237 случаев;
  • Одесская область – 753 случая;
  • Полтавская область – 739 случаев;
  • Ровненская область – 230 случаев;
  • Сумская область – 681 случай;
  • Тернопольская область – 514 случаев;
  • Харьковская область – 1 492 случая;
  • Херсонская область – 709 случаев;
  • Хмельницкая область – 655 случаев;
  • Черкасская область – 274 случая;
  • Черновицкая область – 579 случаев;
  • Черниговская область – 330 случаев.

*В статистике отсутствуют данные со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым и города Севастополя.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал

Статистика вакцинации

В течение суток привили против коронавируса 34 897 человек, в том числе 19 703 человека получили первую дозу вакцины, в то же время 15 194 человека – вторую дозу.

С начала вакцинальной кампании привито 7 794 189 человек: из них получили одну дозу – 7 794 187, а полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 364 933 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего в стране провели 14 159 120 прививок.

В Украине снова 17 областей соответствуют показателям оранжевой зоны, – Минздрав

Источник: Минздрава

По состоянию на 15 октября из-за распространения COVID-19 в Украине 17 областей соответствуют показателям оранжевой зоны карантина. В одной из областей показатели соответствуют красной зоне.

В оранжевой зоне оказались:

  • Волынская,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Сумская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черновицкая,
  • Черниговская области.

Ляшко назвал единственный вариант дальних поездок для невакцинированных

Источник: ТСН

С 21 октября будут действовать новые правила для межобластных поездок. Вакцинированные украинцы могут путешествовать без помех. Те, которые не иммунизировались, могут пользоваться автобусом, поездом и самолетом только в том случае, если у них будет отрицательный ПЦР-тест.

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Новости о коронавирусе в мире 15 октября

Распространение COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 15 октября по всему миру обнаружили 239,6 миллиона больных COVID-19 и официально зарегистрировали 4,8 миллиона смертей среди пациентов. Хотя в ВОЗ отмечают, что на самом деле эти цифры больше. Дело в том, что в бедных странах достаточно низкий охват тестирования населения.

С начала пандемии больше всего инфицированных коронавирусом зарегистрировали в США – более чем 44,7 миллиона. Следующими идут Великобритания, Турция, Индия, Россия и Бразилия.

В Израиле готовятся к пятой волне коронавируса

Источник: Vesty

В Израиле врачи ковидных учреждений уверены, что вслед за четвертой волной пандемии наступит пятая. В частности, они считают, что ответственные за новую волну – несознательные граждане, которые не вакцинировались против COVID-19. По прогнозу врачей, пятая волна в Израиле, вероятно, начнется зимой. Сейчас в стране фиксируют заключительный этап четвертой волны.

Исследования коронавируса

У новорожденных с COVID-19 обнаружили признаки поражения глаз

Источник: Jaapos

Вероятность внутриутробной передачи коронавируса очень мала, однако ребенок может заразиться уже после родов. Ученые из Мексики считают, что у таких детей могут быть проблемы со зрением.