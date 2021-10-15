Как передвигаться по Украине без вакцины, поражение глаз у новорожденных: новости о коронавирусе

В Украине снова 17 областей соответствуют показателям оранжевой зоны. В Израиле готовятся к пятой волне коронавируса. У новорожденных с COVID-19 обнаружили признаки поражения глаз. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 15 октября.

Новости о коронавирусе в Украине 15 октября

Более 13 тысяч инфицированных, 202 – умерли: актуальная статистика COVID-19

Источник: Минздрав

В Украине в течение минувших суток заболели коронавирусом 13 624 человека. В больницы были госпитализированы 4 947 человек, еще 202 больных, к сожалению, умерли. В то же время выздоровел 4 591 человек.

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Лаборатории совершили 80 789 тестирований на выявление коронавирусной инфекции, в частности:

методом ПЦР – 63 319,

методом ИФА – 9 657,

исследований экспресс-тестами на антиген – 35 023.

Общая статистика коронавируса

С начала пандемии в Украине обнаружили 2 610 899 больных коронавирусом. По состоянию на 15 октября выздоровели 2 316 582 человека. Умерли от коронавируса 60 137 жителей страны.

COVID-19 в областях: суточный прирост больных

Киев – 456 случаев;

Винницкая область – 270 случаев;

Волынская область – 284 случая;

Днепропетровская область – 1332 случая;

Донецкая область – 816 случаев;

Житомирская область – 860 случаев;

Закарпатская область – 129 случаев;

Запорожская область – 927 случаев;

Ивано-Франковская область – 290 случаев;

Киевская область – 391 случай;

Кировоградская область – 78 случаев;

Луганская область – 213 случаев;

Львовская область – 816 случаев;

Николаевская область – 237 случаев;

Одесская область – 753 случая;

Полтавская область – 739 случаев;

Ровненская область – 230 случаев;

Сумская область – 681 случай;

Тернопольская область – 514 случаев;

Харьковская область – 1 492 случая;

Херсонская область – 709 случаев;

Хмельницкая область – 655 случаев;

Черкасская область – 274 случая;

Черновицкая область – 579 случаев;

Черниговская область – 330 случаев.

*В статистике отсутствуют данные со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым и города Севастополя.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал

Статистика вакцинации

В течение суток привили против коронавируса 34 897 человек, в том числе 19 703 человека получили первую дозу вакцины, в то же время 15 194 человека – вторую дозу.

С начала вакцинальной кампании привито 7 794 189 человек: из них получили одну дозу – 7 794 187, а полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 364 933 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего в стране провели 14 159 120 прививок.

В Украине снова 17 областей соответствуют показателям оранжевой зоны, – Минздрав

Источник: Минздрава

По состоянию на 15 октября из-за распространения COVID-19 в Украине 17 областей соответствуют показателям оранжевой зоны карантина. В одной из областей показатели соответствуют красной зоне.

В оранжевой зоне оказались:

Волынская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Луганская,

Львовская,

Николаевская,

Одесская,

Сумская,

Тернопольская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черновицкая,

Черниговская области.

Ляшко назвал единственный вариант дальних поездок для невакцинированных

Показатели в Херсонской области соответствуют красной зоне.

Источник: ТСН

С 21 октября будут действовать новые правила для межобластных поездок. Вакцинированные украинцы могут путешествовать без помех. Те, которые не иммунизировались, могут пользоваться автобусом, поездом и самолетом только в том случае, если у них будет отрицательный ПЦР-тест.

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Новости о коронавирусе в мире 15 октября

Распространение COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 15 октября по всему миру обнаружили 239,6 миллиона больных COVID-19 и официально зарегистрировали 4,8 миллиона смертей среди пациентов. Хотя в ВОЗ отмечают, что на самом деле эти цифры больше. Дело в том, что в бедных странах достаточно низкий охват тестирования населения.

С начала пандемии больше всего инфицированных коронавирусом зарегистрировали в США – более чем 44,7 миллиона. Следующими идут Великобритания, Турция, Индия, Россия и Бразилия.

В Израиле готовятся к пятой волне коронавируса

Источник: Vesty

В Израиле врачи ковидных учреждений уверены, что вслед за четвертой волной пандемии наступит пятая. В частности, они считают, что ответственные за новую волну – несознательные граждане, которые не вакцинировались против COVID-19. По прогнозу врачей, пятая волна в Израиле, вероятно, начнется зимой. Сейчас в стране фиксируют заключительный этап четвертой волны.

Исследования коронавируса

У новорожденных с COVID-19 обнаружили признаки поражения глаз

Источник: Jaapos

Вероятность внутриутробной передачи коронавируса очень мала, однако ребенок может заразиться уже после родов. Ученые из Мексики считают, что у таких детей могут быть проблемы со зрением.