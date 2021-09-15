Новости о коронавирусе в Украине 15 сентября
В Украине резко выросла заболеваемость коронавирусом
Источник: Минздрав
В течение суток в Украине зарегистрировали 4 640 больных коронавирусом. В больницы госпитализировали 1 609 пациентов с симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, скончались 93 человека. В то же время 1 858 человек выздоровели.
Днем ранее Какими будут внутренние сертификаты, бустерная вакцина: новости о коронавирусе 14 сентября
За сутки лаборатории осуществили 75431 тестирование, в частности:
- методом ПЦР – 33 878,
- методом ИФА – 8 562,
- экспресс-тестами – 32 991.
Количество новых больных в регионах за сутки:
- город Киев – 441 случай;
- Винницкая область – 147 случаев;
- Волынская область – 102 случая;
- Днепропетровская область – 273 случая;
- Донецкая область – 260 случаев;
- Житомирская область – 116 случаев;
- Закарпатская область – 49 случаев;
- Запорожская область – 212 случаев;
- Ивано – Франковская область – 135 случаев;
- Киевская область – 181 случай;
- Кировоградская область – 31 случай;
- Луганская область – 247 случаев;
- Львовская область – 294 случая;
- Николаевская область – 74 случая;
- Одесская область – 361 случай;
- Полтавская область – 134 случая;
- Ровенская область – 210 случаев;
- Сумская область – 109 случаев;
- Тернопольская область – 152 случая;
- Харьковская область – 343 случая;
- Херсонская область – 222 случая;
- Хмельницкая область – 224 случая;
- Черкасская область – 116 случаев;
- Черновицкая область – 174 случая;
- Черниговская область – 33 случая.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала
Статистика COVID-вакцинации в Украине
За прошедшие сутки прививки получили 141 796 человек, в частности, первую дозу – 67 614 человек, вторую дозу – 74 182 человека.
С начала вакцинальной кампании привито 6 028 879 человек:
- из них получили одну дозу – 6 028 877 человек,
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 959 086 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом),
- Всего в стране провели 10 987 963 прививки.
Печатать не нужно: как будут работать "желтые" и "зеленые" внутренние СOVID-сертификаты
Источник: Министерство и Комитет цифровой трансформации Украины
Сейчас идет разработка 2 версий внутренних COVID-сертификатов в действии. Они будут иметь цветные отметки только в цифровом формате. Бумажную версию не будут печатать. Получить "желтый" паспорт украинцы смогут уже после первой дозы вакцины. Этот сертификат будет действовать в течение 120 дней. "Зеленый" паспорт будут получать после полного курса вакцинации. Его действие продлится 365 дней.
"Угрожающая ситуация": в НАН прогнозируют новую вспышку коронавирус в Украине
Источник: НАН Украины
Ученые Национальной академии наук спрогнозировали дальнейший рост заболеваемости коронавирусом в Украине. Уже к 24 сентября суточный прирост инфицированных будет достигать до 6 тысяч. Ученые отметили, что на эпидемиологическую ситуацию влияет большое количество праздников, теплых дней без осадков и другие факторы, при которых росло количество личных контактов среди населения (к примеру, старт учебного года).
В Черновцах двое "тяжелых" детей с подозрением на коронавирус: они под ИВЛ
Источник: Суспільне
В Черновицкой областной детской больнице двое новорожденных находятся под аппаратами искусственной вентиляции легких. У детей подозрение на коронавирус – осложнения обусловлены преждевременным рождением.
Стоит знать Когда начнут действовать новые правила карантина: дата
Новости о коронавирусе в мире 15 сентября
Статистика заболеваемости
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 15 сентября по всему миру зафиксировали более 225 миллионов случаев заражений, более чем 4,6 миллиона из которых, к сожалению, умерли.
Больше всего инфицированных с начала пандемии обнаружили в США – более 43 миллионов. Всего COVID-19 унес жизни более 663 тысяч американцев.
В США от коронавируса умер каждый 500 житель, – CNN
Источник: CNN
В США выросло среднее количество суточных случаев заболевания COVID-19. Кроме того, увеличилось и число летальных случаев вследствие инфицирования – показатель смертности увеличился на 30%. На каждых 500 американцев приходится один умерший от коронавируса с момента первого случая заражения в стране.