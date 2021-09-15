Резкий прирост заболеваемости в Украине, новый прогноз НАН: новости о коронавирусе 15 сентября

В Украине резко выросла заболеваемость: 4,5 тысяч инфицированных за сутки. Как будут работать "желтые" и "зеленые" внутренние СOVID-сертификаты. В НАН прогнозируют новую вспышку коронавируса в Украине. В США от коронавируса умер каждый 500 житель. Это последние новости о коронавирусе в Украине и мире 15 сентября.

Новости о коронавирусе в Украине 15 сентября

В Украине резко выросла заболеваемость коронавирусом

Источник: Минздрав

В течение суток в Украине зарегистрировали 4 640 больных коронавирусом. В больницы госпитализировали 1 609 пациентов с симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, скончались 93 человека. В то же время 1 858 человек выздоровели.

Днем ранее Какими будут внутренние сертификаты, бустерная вакцина: новости о коронавирусе 14 сентября

За сутки лаборатории осуществили 75431 тестирование, в частности:

методом ПЦР – 33 878,

методом ИФА – 8 562,

экспресс-тестами – 32 991.

Общая статистика

С начала пандемии COVID-19 в Украине официально сообщили о 2 325 796 случаях заболевания.

По состоянию на 15 сентября выздоровело – 2 225 130 человек. Впрочем, жертвами коронавирусной болезни, к сожалению, стали 54 550 граждан.

Количество новых больных в регионах за сутки:

город Киев – 441 случай;

Винницкая область – 147 случаев;

Волынская область – 102 случая;

Днепропетровская область – 273 случая;

Донецкая область – 260 случаев;

Житомирская область – 116 случаев;

Закарпатская область – 49 случаев;

Запорожская область – 212 случаев;

Ивано – Франковская область – 135 случаев;

Киевская область – 181 случай;

Кировоградская область – 31 случай;

Луганская область – 247 случаев;

Львовская область – 294 случая;

Николаевская область – 74 случая;

Одесская область – 361 случай;

Полтавская область – 134 случая;

Ровенская область – 210 случаев;

Сумская область – 109 случаев;

Тернопольская область – 152 случая;

Харьковская область – 343 случая;

Херсонская область – 222 случая;

Хмельницкая область – 224 случая;

Черкасская область – 116 случаев;

Черновицкая область – 174 случая;

Черниговская область – 33 случая.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала

Статистика COVID-вакцинации в Украине

За прошедшие сутки прививки получили 141 796 человек, в частности, первую дозу – 67 614 человек, вторую дозу – 74 182 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 6 028 879 человек:

из них получили одну дозу – 6 028 877 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 959 086 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом),

Всего в стране провели 10 987 963 прививки.

Печатать не нужно: как будут работать "желтые" и "зеленые" внутренние СOVID-сертификаты

Источник: Министерство и Комитет цифровой трансформации Украины

Сейчас идет разработка 2 версий внутренних COVID-сертификатов в действии. Они будут иметь цветные отметки только в цифровом формате. Бумажную версию не будут печатать. Получить "желтый" паспорт украинцы смогут уже после первой дозы вакцины. Этот сертификат будет действовать в течение 120 дней. "Зеленый" паспорт будут получать после полного курса вакцинации. Его действие продлится 365 дней.

"Угрожающая ситуация": в НАН прогнозируют новую вспышку коронавирус в Украине

Источник: НАН Украины

Ученые Национальной академии наук спрогнозировали дальнейший рост заболеваемости коронавирусом в Украине. Уже к 24 сентября суточный прирост инфицированных будет достигать до 6 тысяч. Ученые отметили, что на эпидемиологическую ситуацию влияет большое количество праздников, теплых дней без осадков и другие факторы, при которых росло количество личных контактов среди населения (к примеру, старт учебного года).

В Черновцах двое "тяжелых" детей с подозрением на коронавирус: они под ИВЛ

Источник: Суспільне

В Черновицкой областной детской больнице двое новорожденных находятся под аппаратами искусственной вентиляции легких. У детей подозрение на коронавирус – осложнения обусловлены преждевременным рождением.

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Новости о коронавирусе в мире 15 сентября

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 15 сентября по всему миру зафиксировали более 225 миллионов случаев заражений, более чем 4,6 миллиона из которых, к сожалению, умерли.

Больше всего инфицированных с начала пандемии обнаружили в США – более 43 миллионов. Всего COVID-19 унес жизни более 663 тысяч американцев.

В США от коронавируса умер каждый 500 житель, – CNN

Источник: CNN

В США выросло среднее количество суточных случаев заболевания COVID-19. Кроме того, увеличилось и число летальных случаев вследствие инфицирования – показатель смертности увеличился на 30%. На каждых 500 американцев приходится один умерший от коронавируса с момента первого случая заражения в стране.