Рост госпитализаций в регионах, принудительные прививки в РФ: новости о коронавирусе 16 августа

Две области Украины не соответствуют зеленой зоне карантина. В России работников увольняют, если они отказываются вакцинироваться. Ученые разработали необычный способ подавить распространение всех штаммов коронавируса. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 16 августа.

Новости о коронавирусе в Украине 15 августа

За сутки в Украине обнаружили более 400 зараженных COVID-19: 14 человек умерли

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 417 новых инфицированных коронавирусом. В медицинские учреждения попали 433 инфицированных. К сожалению, еще 14 зараженных умерли. Зато выздоровели 248 человек.

За этот же период в Украине провели 19 071 тест на коронавирус. В частности:

методом ПЦР – 10 238;

методом ИФА – 1 551;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 7 282.

Статистика новых случаев в регионах

Киев – 59 случаев;

Винницкая область – 35 случаев;

Волынская область – 6 случаев;

Днепропетровская область – 19 случаев;

Донецкая область – 8 случаев;

Житомирская область – 17 случаев;

Закарпатская область – 1 случай;

Ивано-Франковская область – 25 случаев;

Киевская область – 17 случаев;

Кировоградская область – 1 случай;

Луганская область – 7 случаев;

Львовская область – 14 случаев;

Николаевская область – 12 случаев;

Одесская область – 47 случаев;

Полтавская область – 7 случаев;

Ровненская область – 5 случаев;

Сумская область – 32 случая;

Тернопольская область – 25 случаев;

Харьковская область – 13 случаев;

Херсонская область – 30 случаев;

Черкасская область – 6 случаев;

Черновицкая область – 28 случаев;

Черниговская область – 3 случая.

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Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Две области Украины не соответствуют зеленой зоне карантина: слишком много госпитализированных

Источник: Минздрав

Уже третий день подряд показатель динамики уровня госпитализации с коронавирусом превышен в Полтавской области. По состоянию на 15 августа он составляет 64,0%. Два дня ранее он составлял 51,9% и 58,8%. Также не соответствует зеленой зоне Ровненская область, где периодически показатель госпитализаций повышается. Но в течение последних двух дней ситуация с больными в больницах в регионе наоборот улучшилась. 15 августа было 51,5%, а ранее – 56,7%.

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Новости о коронавирусе в мире 16 августа

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

С начала пандемии недуг обнаружили более чем у 207 миллионов людей по всему миру. Болезнь унесла жизни почти 4,36 миллиона инфицированных.

Больше всего переболевших коронавирусом зафиксировали в США – недуг диагностировали у более 36,6 миллиона человек, по меньшей мере 621 тысяча – умерли.

В России работников увольняют, если они отказываются вакцинироваться

Источник: ТАСС

Недавний опрос, проведенный в России, показал, что более трети российских компаний выступают за увольнение сотрудников, которые отказались от вакцинации против коронавируса. Сообщают, что почти каждая пятая российская компания отстранила от работы или уволила сотрудников, которые отказались от прививок от коронавируса и при этом не имели на то медицинских причин. Формально, это незаконно.

"Чтобы пережить зиму": в США осенью могут прививать третьей дозой вакцины, но не всех

Источник: ABC News

В Соединенных Штатах очень обеспокоены ростом числа инфицированных коронавирусом в стране. Решение о вакцинации третьей дозой вакцины примут в ближайшие недели. Директор Национальных институтов здравоохранения, доктор Фрэнсис Коллинз заявил, что, возможно, вакцинация начнется уже этой осенью. По его словам, первыми могут быть привиты медицинские работники, жители домов престарелых, другие пожилые американцы.

Исследование коронавируса

У детей, родившихся во времена пандемии, снижен уровень интеллекта

Источник: medRxiv

У всех детей, родившихся во время пандемии, были значительно ниже показатели IQ, когнитивных способностей, а также вербальных и моторных функций. Чем ниже был уровень социально-экономического положения родителей, тем хуже были у ребенка интеллектуальные, когнитивные, вербальные и двигательные способности. Более того, средний уровень IQ участников не превышал 78, в то время, как до пандемии этот показатель у американских детей был не меньше 100.

*В исследование включили 672 ребенка, из них 188 родились после июля 2020 года, 308 – до января 2019 года, а 176 появились на свет в период с января 2019 года по март 2020 года.

Ученые разработали необычный способ подавить распространение всех штаммов коронавируса

Источник: The Jerusalem Post

Ученые из Израиля и США обнаружили, что смесь из нанотел определенного животного может остановить распространение коронавируса, в частности и такие мутации как Дельта-штамм. Так, ламы и альпаки дают антитела, которые ученые могут превратить в эффективное оружие против коронавируса.