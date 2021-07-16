Новости о коронавирусе в Украине 16 июля

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине выявили 737 новых больных коронавирусом. Из них – 50 детей и 16 медработников. В больницы госпитализировали 422 больных. К сожалению, еще 17 пациентов умерли. А 616 человек выписали.

Днем ранее Новости о коронавирусе 15 июля: опасные симптомы после прививки, смертность в России

Вчера на коронавирус протестировали 41 590 человек:

методом ПЦР – 18 276,

методом ИФА – 8 942,

экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 14 372.

Обратите внимание! За все время пандемии в стране выявили – 2 243 605 больных COVID-19. По состоянию на 15 июля выздоровел – 2 180 281 пациент. В то же время жертвами коронавируса стали 52 702 гражданина страны.

Суточный прирост больных в регионах:

Киев – 224 случая;

Винницкая область – 10 случаев;

Волынская область – 10 случаев;

Днепропетровская область – 27 случаев;

Донецкая область – 37 случаев;

Житомирская область – 15 случаев;

Закарпатская область – 4 случая;

Запорожская область – 18 случаев;

Ивано-Франковская область – 9 случаев;

Киевская область – 30 случаев;

Кировоградская область – 6 случаев;

Луганская область – 26 случаев;

Львовская область – 24 случая;

Николаевская область – 27 случаев;

Одесская область – 95 случаев;

Полтавская область – 32 случая;

Ровненская область – 8 случаев;

Сумская область – 13 случаев;

Тернопольская область – 14 случаев;

Харьковская область – 26 случаев;

Херсонская область – 16 случаев;

Хмельницкая область – 5 случаев;

Черкасская область – 23 случая;

Черновицкая область – 9 случаев;

Черниговская область – 29 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Новый рекорд привитых против COVID-19 в Украине

Источник: Минздрав

В течение 15 июля в Украине против коронавируса вакцинировали 117 376 человек – это наибольшее число с начала вакцинальной кампании. Первую дозу препарата за минувшие сутки получили 63 002 человека. Между тем закончили иммунизацию, введя вторую дозу, 54 374 человека.

В целом в Украине вакцинировали 2 539 636 человек. 2 539 634 из них получили первую дозу препарата. А вот полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 360 256 украинцев.

На Львовщине не хватает доз Pfizer в центрах вакцинации

Источник: "Львовский портал"

В Минздраве анонсировали, что вакцина Pfizer вскоре появится в центрах вакцинации. Прививки этим препаратом будут делать всем желающим, однако в приоритете – люди пожилого возраста и с сопутствующими заболеваниями.

Медучреждение Киева требует COVID-вакцинации от работников

Источник: ТСН

Одна из медицинских структур в Киеве начала требовать от своих сотрудников обязательной вакцинации против коронавируса. Людей, которые будут отказываться от прививки, угрожают отправить в отпуск без сохранения зарплаты.

Врач-эпидемиолог Олег Рубан заметил, что это является нарушением прав человека.

Новости о коронавирусе в мире 16 июля

Статистика распространения COVID - 19 в мире

Источник: СНБО

По состоянию на 15 июля в мире зарегистрировали свыше 188 миллионов случаев инфицирования SARS-CoV-2. От осложнений болезни умерли больше 4 миллионов больных. В то же время более 124 миллионов пациентов выздоровели.

Нашли суперантитело против коронавируса

Источник: Nature

Новые мутации SARS-CoV-2 имеют свойство снижать эффективность антител, которые вырабатывают вакцины.

Но ученые из Центра исследований рака имени Фреда Хатчинсона захотели изменить ситуацию, начав поиски более эффективных средств для лечения и профилактики COVID-19, и открыли антитело S2H97 против коронавирусов.

Оно не только имеет сильные нейтрализующие способности, но и может защитить животных от инфицирования COVID-19. Это позволит улучшить эффективность будущих лекарств и COVID-вакцин.