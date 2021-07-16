Новости о коронавирусе 16 июля: какие антитела нейтрализуют мутации, принудительная вакцинация
Источник:24 канал
В Украине новый рекорд количества вакцинированных от коронавируса за сутки. А заболеваемость стабильно не превышает тысячу человек. На Львовщине в центрах массовой вакцинации не хватает доз Pfizer. На Киевщине медиков хотели обязать вакцинироваться. Ученые нашли новое антитело, которое формирует иммунитет к мутированным версиям коронавируса. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире.
Новости о коронавирусе в Украине 16 июля
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
За минувшие сутки в Украине выявили 737 новых больных коронавирусом. Из них – 50 детей и 16 медработников. В больницы госпитализировали 422 больных. К сожалению, еще 17 пациентов умерли. А 616 человек выписали.
Днем ранее Новости о коронавирусе 15 июля: опасные симптомы после прививки, смертность в России
Вчера на коронавирус протестировали 41 590 человек:
- методом ПЦР – 18 276,
- методом ИФА – 8 942,
- экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 14 372.
Суточный прирост больных в регионах:
- Киев – 224 случая;
- Винницкая область – 10 случаев;
- Волынская область – 10 случаев;
- Днепропетровская область – 27 случаев;
- Донецкая область – 37 случаев;
- Житомирская область – 15 случаев;
- Закарпатская область – 4 случая;
- Запорожская область – 18 случаев;
- Ивано-Франковская область – 9 случаев;
- Киевская область – 30 случаев;
- Кировоградская область – 6 случаев;
- Луганская область – 26 случаев;
- Львовская область – 24 случая;
- Николаевская область – 27 случаев;
- Одесская область – 95 случаев;
- Полтавская область – 32 случая;
- Ровненская область – 8 случаев;
- Сумская область – 13 случаев;
- Тернопольская область – 14 случаев;
- Харьковская область – 26 случаев;
- Херсонская область – 16 случаев;
- Хмельницкая область – 5 случаев;
- Черкасская область – 23 случая;
- Черновицкая область – 9 случаев;
- Черниговская область – 29 случаев.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
Новый рекорд привитых против COVID-19 в Украине
Источник: Минздрав
В течение 15 июля в Украине против коронавируса вакцинировали 117 376 человек – это наибольшее число с начала вакцинальной кампании. Первую дозу препарата за минувшие сутки получили 63 002 человека. Между тем закончили иммунизацию, введя вторую дозу, 54 374 человека.В целом в Украине вакцинировали 2 539 636 человек. 2 539 634 из них получили первую дозу препарата. А вот полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 360 256 украинцев.
На Львовщине не хватает доз Pfizer в центрах вакцинации
Источник: "Львовский портал"
В Минздраве анонсировали, что вакцина Pfizer вскоре появится в центрах вакцинации. Прививки этим препаратом будут делать всем желающим, однако в приоритете – люди пожилого возраста и с сопутствующими заболеваниями.
Медучреждение Киева требует COVID-вакцинации от работников
Источник: ТСН
Одна из медицинских структур в Киеве начала требовать от своих сотрудников обязательной вакцинации против коронавируса. Людей, которые будут отказываться от прививки, угрожают отправить в отпуск без сохранения зарплаты.
Врач-эпидемиолог Олег Рубан заметил, что это является нарушением прав человека.
Новости о коронавирусе в мире 16 июля
Статистика распространения COVID - 19 в мире
Источник: СНБО
По состоянию на 15 июля в мире зарегистрировали свыше 188 миллионов случаев инфицирования SARS-CoV-2. От осложнений болезни умерли больше 4 миллионов больных. В то же время более 124 миллионов пациентов выздоровели.
Нашли суперантитело против коронавируса
Источник: Nature
Новые мутации SARS-CoV-2 имеют свойство снижать эффективность антител, которые вырабатывают вакцины.
Но ученые из Центра исследований рака имени Фреда Хатчинсона захотели изменить ситуацию, начав поиски более эффективных средств для лечения и профилактики COVID-19, и открыли антитело S2H97 против коронавирусов.
Оно не только имеет сильные нейтрализующие способности, но и может защитить животных от инфицирования COVID-19. Это позволит улучшить эффективность будущих лекарств и COVID-вакцин.