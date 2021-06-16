Новости о коронавирусе в Украине 16 июня
Распространение вируса в стране
Источник: Минздрав Украины
В Украине за прошедшие сутки обнаружили 1 045 больных коронавирусом. Среди них – 46 детей и 23 медработника.
Днем ранее Новости о коронавирусе 15 июня: Delta-вариант в мире, Иран создал вакцину
За минувшие сутки госпитализировали 699 пациентов с COVID-19. От осложнений болезни умерли 78 пациентов, в то же время выздоровели – 4 802 человека.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 28 321 человек,
- методом ИФА – 9 718 человек,
- экспресс-тестами – 20 814 человек.
Суточный прирост заболеваемости в регионах
- Киев – 243 случая;
- Винницкая область – 18 случаев;
- Волынская область – 28 случаев;
- Днепропетровская область – 55 случаев;
- Донецкая область – 47 случаев;
- Житомирская область – 12 случаев;
- Закарпатская область – 22 случая;
- Запорожская область – 52 случая;
- Ивано-Франковская область – 10 случаев;
- Киевская область – 75 случаев;
- Кировоградская область – 13 случаев;
- Луганская область – 23 случая;
- Львовская область – 14 случаев;
- Николаевская область – 46 случаев;
- Одесская область – 36 случаев;
- Полтавская область – 32 случая;
- Ровненская область – 27 случаев;
- Сумская область – 31 случай;
- Тернопольская область – 6 случаев;
- Харьковская область – 64 случая;
- Херсонская область – 53 случая;
- Хмельницкая область – 50 случаев;
- Черкасская область – 42 случая;
- Черновицкая область – 22 случая;
- Черниговская область – 11 случаев.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Правила зеленой карантинной зоны / Инфографика 24 канала
Какими вакцинами прививают украинцев чаще всего
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки в Украине против коронавируса вакцинировали 62 591 человека. Первую дозу получили 35 462 человека, вторую – 27 129 человек. Всего в Украине проведено 1 831 147 прививок.
С начала вакцинальной кампании вакцинированы 1 543 265 граждан, из них получили 1 дозу – 1 543 263 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 287 884 человека.
Какие вакцины использовали:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 105,
- Coronavac – 382 453,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 318 349,
- AstraZeneca – 354 496,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
Еще одна угроза из РФ: в Украину может попасть новый, очень опасный штамм коронавируса
Источник: НАН Украины
Новая волна COVID-19 может прийти в Украину из России через восточные территории, начаться раньше осени и быть сильнее предыдущей волны, пик которой пришелся на начало апреля 2021 года.
К теме Пандемия движется быстрее, чем распределение вакцин, – ВОЗ
Новости о коронавирусе в мире 16 июня
Ситуация с заболеваемостью в мире
Источник: СНБО Украины
По состоянию на 16 июня коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 обнаружили у более 176 миллионов человек по всему миру. И хотя более 114 миллионов из них уже выздоровели, болезнь стала причиной смерти по меньшей мере 3 821 653 инфицированных.
Словения объявила об окончании эпидемии коронавируса
Источник: IBNA
Власти Словении во вторник провели пресс-конференцию, на которой снова объявили об окончании эпидемии COVID-19 в стране. В Минздраве Словении подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшилась благодаря всем тем, кто придерживался коронавирусных ограничений и вакцинировался. Кампания вакцинации продолжается. Также в стране сохраняется требование по ношению масок в закрытых помещениях, ограничение по количеству присутствующих в помещениях и соблюдение дистанции.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
Исследования, связанные с COVID-19 и вакцинами
Немецкие ученые заявили, что смешанная вакцинация является более эффективной: детали
Источник: medRxiv
Ученые проверили смешанный режим вакцинации против коронавируса и пришли к впечатляющим результатам. Так, если человек получил первую дозу векторной вакцины (Oxford-AstraZeneca), то получение второй дозы мРНК-вакциной (Pfizer-BioNTech или Moderna) даст усиленный и безопасный иммунный ответ.
Какие существуют вакцины против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Сколько пациентов страдают от постковидного синдрома: новые данные
Источник: CNN
Американские эксперты заявили, что 23,2% пациентов с COVID-19 имели хотя бы один симптом постковидного синдрома через 30 и более дней после диагноза. Чаще всего люди жаловались: на боль (5,1%), одышку (3,5%), гиперлипидемию (3%), недомогание и утомляемость (2,9%), гипертонию (2,4%).
Долговременный COVID-19 чаще всего фиксировали у людей, которые имели тяжелое течение заболевания (50%). Но признаки синдрома выявляли и у тех, кто переболел коронавирусом в легкой форме (27,5%), а также у "значительной" части бессимптомных пациентов (19%).
Почему у больных COVID-19 образуются тромбы: ученые нашли причину
Источник: MedicalxPress
У 39 человек из миллиона инфицированных COVID-19 образуются опасные для жизни тромбы – сгустки в крови являются частой причиной смерти пациентов. Во время исследования ученые обнаружили, что у таких пациентов более высокие уровни молекул VWF, которые способствуют свертыванию, а также низкие уровни ADAMTS13, препятствующие свертыванию крови. Кроме того, исследователи определили другие изменения в белках, которые вызывали снижение ADAMTS13.