Коронавирус в Украине 16 июня: новая угроза из России, конец эпидемии в Словении

Еще одна угроза из РФ: в Украину может попасть новый, очень опасный штамм коронавируса. Почему у больных COVID-19 образуются тромбы: ученые нашли причину. Словения объявила об окончании эпидемии коронавируса. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 16 июня.

Новости о коронавирусе в Украине 16 июня

Распространение вируса в стране

Источник: Минздрав Украины

В Украине за прошедшие сутки обнаружили 1 045 больных коронавирусом. Среди них – 46 детей и 23 медработника.

Днем ранее Новости о коронавирусе 15 июня: Delta-вариант в мире, Иран создал вакцину

За минувшие сутки госпитализировали 699 пациентов с COVID-19. От осложнений болезни умерли 78 пациентов, в то же время выздоровели – 4 802 человека.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 28 321 человек,

методом ИФА – 9 718 человек,

экспресс-тестами – 20 814 человек.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

Киев – 243 случая;

Винницкая область – 18 случаев;

Волынская область – 28 случаев;

Днепропетровская область – 55 случаев;

Донецкая область – 47 случаев;

Житомирская область – 12 случаев;

Закарпатская область – 22 случая;

Запорожская область – 52 случая;

Ивано-Франковская область – 10 случаев;

Киевская область – 75 случаев;

Кировоградская область – 13 случаев;

Луганская область – 23 случая;

Львовская область – 14 случаев;

Николаевская область – 46 случаев;

Одесская область – 36 случаев;

Полтавская область – 32 случая;

Ровненская область – 27 случаев;

Сумская область – 31 случай;

Тернопольская область – 6 случаев;

Харьковская область – 64 случая;

Херсонская область – 53 случая;

Хмельницкая область – 50 случаев;

Черкасская область – 42 случая;

Черновицкая область – 22 случая;

Черниговская область – 11 случаев.

За все время пандемии в Украине заболели – 2 226 037 человек. По состоянию на 16 июня выздоровели – 2 140 978 человек. Жертвами коронавируса в стране стали 51 847 человек.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Правила зеленой карантинной зоны / Инфографика 24 канала

Какими вакцинами прививают украинцев чаще всего

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки в Украине против коронавируса вакцинировали 62 591 человека. Первую дозу получили 35 462 человека, вторую – 27 129 человек. Всего в Украине проведено 1 831 147 прививок.

С начала вакцинальной кампании вакцинированы 1 543 265 граждан, из них получили 1 дозу – 1 543 263 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 287 884 человека.

Какие вакцины использовали:

Covishield (AstraZeneca) – 487 105,

Coronavac – 382 453,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 318 349,

AstraZeneca – 354 496,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Еще одна угроза из РФ: в Украину может попасть новый, очень опасный штамм коронавируса

Источник: НАН Украины

Новая волна COVID-19 может прийти в Украину из России через восточные территории, начаться раньше осени и быть сильнее предыдущей волны, пик которой пришелся на начало апреля 2021 года.

К теме Пандемия движется быстрее, чем распределение вакцин, – ВОЗ

Новости о коронавирусе в мире 16 июня

Ситуация с заболеваемостью в мире

Источник: СНБО Украины

По состоянию на 16 июня коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 обнаружили у более 176 миллионов человек по всему миру. И хотя более 114 миллионов из них уже выздоровели, болезнь стала причиной смерти по меньшей мере 3 821 653 инфицированных.

Словения объявила об окончании эпидемии коронавируса

Источник: IBNA

Власти Словении во вторник провели пресс-конференцию, на которой снова объявили об окончании эпидемии COVID-19 в стране. В Минздраве Словении подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшилась благодаря всем тем, кто придерживался коронавирусных ограничений и вакцинировался. Кампания вакцинации продолжается. Также в стране сохраняется требование по ношению масок в закрытых помещениях, ограничение по количеству присутствующих в помещениях и соблюдение дистанции.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Исследования, связанные с COVID-19 и вакцинами

Немецкие ученые заявили, что смешанная вакцинация является более эффективной: детали

Источник: medRxiv

Ученые проверили смешанный режим вакцинации против коронавируса и пришли к впечатляющим результатам. Так, если человек получил первую дозу векторной вакцины (Oxford-AstraZeneca), то получение второй дозы мРНК-вакциной (Pfizer-BioNTech или Moderna) даст усиленный и безопасный иммунный ответ.



Какие существуют вакцины против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Сколько пациентов страдают от постковидного синдрома: новые данные

Источник: CNN

Американские эксперты заявили, что 23,2% пациентов с COVID-19 имели хотя бы один симптом постковидного синдрома через 30 и более дней после диагноза. Чаще всего люди жаловались: на боль (5,1%), одышку (3,5%), гиперлипидемию (3%), недомогание и утомляемость (2,9%), гипертонию (2,4%).

Долговременный COVID-19 чаще всего фиксировали у людей, которые имели тяжелое течение заболевания (50%). Но признаки синдрома выявляли и у тех, кто переболел коронавирусом в легкой форме (27,5%), а также у "значительной" части бессимптомных пациентов (19%).

Почему у больных COVID-19 образуются тромбы: ученые нашли причину

Источник: MedicalxPress

У 39 человек из миллиона инфицированных COVID-19 образуются опасные для жизни тромбы – сгустки в крови являются частой причиной смерти пациентов. Во время исследования ученые обнаружили, что у таких пациентов более высокие уровни молекул VWF, которые способствуют свертыванию, а также низкие уровни ADAMTS13, препятствующие свертыванию крови. Кроме того, исследователи определили другие изменения в белках, которые вызывали снижение ADAMTS13.