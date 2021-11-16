Новости о коронавирусе в Украине 16 ноября

Суточная статистика

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 15 ноября, в Украине обнаружили 16 308 новых больных COVID-19. Известно, что среди них 1 168 детей и 327 медработников.

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К сожалению, коронавирус унес жизни еще 838 человек. Это наибольшее количество с начала пандемии в Украине. Самый высокий суточный прирост смертности зафиксировали в Донецкой области, где вчера умерли аж 102 инфицированных.

За этот же период в больницы госпитализировали 2 264 пациента с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. Тем временем выздоровели 21 914 больных.

Охват тестирования населения

В течение 15 ноября в Украине провели 112 896 тестов на коронавирус различными способами, в частности:

методом ПЦР – 45 674,

методом ИФА – 13 529,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 53 693.

Ситуация в регионах

Вчера наибольшее количество новых больных коронавирусом зафиксировали в Днепропетровской (1 635), Одесской (1 549), Запорожской (1 084), Полтавской (1 000) областях и в Киеве (1 481).

Новые случаи заболевания в регионах за сутки:

Киев – 1 481 случай;

Винницкая область – 619 случаев;

Волынская область – 627 случаев;

Днепропетровская область – 1 635 случаев;

Донецкая область – 736 случаев;

Житомирская область – 301 случай;

Закарпатская область – 379 случаев;

Запорожская область – 1 084 случая;

Ивано-Франковская область – 325 случаев;

Киевская область – 754 случая;

Кировоградская область – 127 случаев;

Луганская область – 337 случаев;

Львовская область – 770 случаев;

Николаевская область – 842 случая;

Одесская область – 1 549 случаев;

Полтавская область – 1 000 случаев;

Ровненская область – 653 случая;

Сумская область – 387 случаев;

Тернопольская область – 280 случаев;

Харьковская область – 547 случаев;

Херсонская область – 153 случая;

Хмельницкая область – 387 случаев;

Черкасская область – 762 случая;

Черновицкая область – 247 случаев;

Черниговская область – 326 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика: За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали 3 244 749 жителям страны. 2 664 373 человека уже преодолели заболевание. Но умерли, к сожалению, 77 985 инфицированных. С начала пандемии в Украине провели 15 292 648 ПЦР-тестирований.



Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канал

Вакцинация в Украине

Источник: Минздрав

Вакцинальная кампания против коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. С тех пор в стране провели более 21 миллиона прививок обеими дозами.

За минувшие сутки, 15 ноября, прививки против коронавируса получили 268 088 людей. 102 908 из них получили первую дозу вакцины, остальные 165 180 – вторую.

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Прививки проводились 1 169 мобильными бригадами по иммунизации, в 3 222 пунктах прививки и в 445 центрах вакцинации населения.

Общее количество вакцинированных в стране

С начала вакцинальной кампании против коронавируса привили 12 331 552 человека, 12 331 550 из них получили первую дозу вакцины. Зато полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 887 415 человек.

Всего в стране провели 21 218 965 прививок, для этого использовались следующие препараты:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 991 454,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 189 617,

AstraZeneca – 1 522 617,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 119 997.

В Минздраве отмечают! 88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели ни одной дозы вакцины. Известно, что 10% "вакцинированных" купили COVID-сертификаты. По меньшей мере "на руках" есть 800 тысяч фальшивых паспортов. Реальная статистика, вероятно, еще выше.

Записаться на вакцинацию – очень просто

Записаться на вакцинацию можно через семейного врача или сервис Helsi. В крайнем случае можно просто прийти и стать в живую очередь.

Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 или с помощью своего врача.

Заметим, что для вакцинации необязательно иметь заключенную декларацию с врачом – достаточно взять с собой паспорт и ИНН. Если же у вас есть семейный врач, то никаких документов брать не нужно, поскольку вся необходимая информация уже есть в базе.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / инфографика 24 канал

Киевский крематорий начал работать вдвое больше

Источник: AFP

С началом новой волны коронавируса киевский крематорий начал сжигать вдвое больше тел умерших, чем летом. Это напрямую связано с высокой смертностью среди инфицированных и недостаточным уровнем вакцинации населения. Если летом было в среднем 60 процессий в день, то сейчас их от 100 до 120.

Филарет поддерживает вакцинацию, но сам прививку не сделал

Источник: 24 канал

Почетный патриарх Филарет заявил, что поддерживает вакцинацию против коронавируса, потому что этого "требует медицина". Однако сам он пока не планирует делать прививку.

Я поддерживаю вакцинацию, потому что этого требует медицина. Хотя сам я не вакцинировался. Ну, не пришло время,

– сказал Филарет.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский рассказал, что государство выплатит по 1 тысяче гривен тем, кто сделал 2 прививки. Потратить деньги можно будет на конкретные сферы: креативный, спортивный и транспортный сектора экономики, а также путешествия в пределах Украины. Стартует такой "подарок" от государства с 19 декабря.

Ковидная амнистия в Украине

Источник: 24 канал

В Министерстве здравоохранения Украины раздумывают над введением "ковидной амнистии". То есть, люди, которые купили поддельный сертификат о вакцинации, смогут сообщить о том, где они его взяли, и получат возможность сделать настоящую прививку.

Эксперты сомневаются в том, что такая инициатива, которую предлагает ввести правительство и полиция, вообще будет работать, ведь украинцы отказываются делать прививки не из-за отсутствия вакцины, а в силу личных убеждений.

Больше здесь Ковидная амнистия в Украине: можно ли будет избежать наказания за подделку сертификатов

Будут ли требовать от выпускников ПЦР или сертификат для ВНО-2022

Источник: "Обозреватель"

В Украинском центре оценивания качества образования рассказали, что пробное ВНО организуют с соблюдением всех противоэпидемических мер как на входе в пункты тестирования, так и во время него. Будут ли требовать от участников ВНО отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или прививку? В УЦОКО отвечают, что нет, не будут требовать. По крайней мере пока такого решения нет.

Новости о коронавирусе в мире 16 ноября

Распространение вируса в мире

Источник: Университет Джонса Хопкинса

С начала пандемии в мире зафиксировали более 253,9 миллиона больных коронавирусом. По состоянию на сегодня вирус унес жизни не менее 5 110 098 человек.

В страны с наибольшим количеством случаев заражения COVID-19 входят США, Великобритания, Россия, Турция, Германия и Украина.

В Чехии обнаружили новый штамм коронавируса

Источник: іDnes

В Чехии впервые зарегистрировали 3 случая инфицирования AY 4.2 – это разновидность варианта коронавируса Дельта. Распространение этого штамма сейчас тщательно контролируется.

У россиян, заболевших после прививки, аннулируют COVID-сертификат

Источник: Минздрав России

В России QR-код после вакцинации должен был действовать в течение года. Но, согласно новому приказу Минздрава, если человек заразился коронавирусом после прививки, срок действия сертификата о вакцинации будет аннулирован. После выздоровления ему оформят другой сертификат, о перенесении болезни.

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В торговые центры Польши предлагают пускать только вакцинированных

Источник: Ассоциация польских работодателей в сфере торговли и услуг

В Польше стремительно растет количество новых больных коронавирусом. Чтобы предотвратить тотальный локдаун, но в то же время остановить распространение вируса, в торговые центры предлагают пускать только вакцинированных.

Исследование коронавируса

Как пандемия влияет на депрессию

Источник: Intermountain healthcare

По самым скромным оценкам, каждый третий человек в мире имеет хронический стресс, и все больше людей страдают от депрессии и тревожности. Как показало новое исследование, еще более уязвимыми являются пациенты, у которых диагностировали депрессию до пандемии. Анализ данных показал, что у пациентов с депрессией, которую диагностировали к началу 2020 года, показатели депрессии стали выше.