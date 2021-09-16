Новости о коронавирусе в Украине 16 сентября
Статистика заболеваемости COVID-19
Источник: МОЗ
По состоянию на 16 сентября суточный показатель заболеваемости коронавирусом в Украине вырос на 5 744 случая. Среди инфицированных 629 детей и 95 медработников.
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В больницы госпитализировали 1 507 пациентов с симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли, 101 человек. В то же время 1 499 человек выздоровели.
Лаборатории провели 72 931 тест на обнаружение коронавируса, в частности:
- методом ПЦР – 34 420 человек,
- методом ИФА – 7 942 человека,
- экспресс-тестами – 30 569 человек.
Количество больных в регионах за сутки:
- город Киев – 362 случая;
- Винницкая область – 185 случаев;
- Волынская область – 91 случай;
- Днепропетровская область – 415 случаев;
- Донецкая область – 259 случаев;
- Житомирская область – 278 случаев;
- Закарпатская область – 54 случая;
- Запорожская область – 239 случаев;
- Ивано-Франковская область – 203 случая;
- Киевская область – 120 случаев;
- Кировоградская область – 40 случаев;
- Луганская область – 229 случаев;
- Львовская область – 552 случая;
- Николаевская область – 93 случая;
- Одесская область – 347 случаев;
- Полтавская область – 132 случая;
- Ровенская область – 210 случаев;
- Сумская область – 213 случаев;
- Тернопольская область – 244 случая;
- Харьковская область – 498 случаев;
- Херсонская область – 180 случаев;
- Хмельницкая область – 223 случая;
- Черкасская область – 163 случаев;
- Черновицкая область – 245 случаев;
- Черниговская область – 169 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Статистика COVID-вакцинации в Украине
За вчера вакцинировали против коронавируса еще 118 786 граждан: первую дозу получили – 68 806 человек, вторую дозу, а затем завершили иммунизацию – 49 980 человек.
В течение суток работали:
- 899 мобильных бригад,
- 2 919 пунктов прививки;
- 321 центр вакцинации
3 сценария развития пандемии в Украине
Источник: 24 канал
В Министерстве здравоохранения прогнозируют рост количества случаев коронавирусной болезни и предусматривают 3 возможных сценария развития ситуации. Глава ведомства Виктор Ляшко отметил, что в осенний период есть основания для усиленной циркуляции вируса.
Виктор Ляшко – глава Минздрава
"У нас есть несколько вариантов развития событий – умеренный, оптимистичный и пессимистичный. Понимаем, какое количество мест нужно подготовить, чтобы все 3 варианта прошли безболезненно для нашей страны".
Какие области имеют наихудшую динамику госпитализаций
Источник: Минздрав
По состоянию на 16 сентября все области Украины находятся в зеленой зоне адаптивного карантина. Однако, в 7 областях превышен показатель госпитализаций пациентов с коронавирусом. Так, не соответствуют показателям зеленой зоны:
- Винницкая;
- Ивано-Франковская;
- Львовская;
- Николаевская;
- Полтавская;
- Ровенская;
- Сумская области.
Расходы на борьбу с коронавирусом в 2021 году
Источник: Минфин
В Украине с начала года на борьбу с коронавирусом уже потратили более 30 миллиардов гривен. Всего в 2021 году предусмотрено более 36 миллиардов.
Ляшко ответил антивакцинаторам
Источник: 24 канал
В Украине вакцинация против коронавируса является бесплатной и добровольной. Никто никого не заставляет делать прививки. В то же время в нашем государстве есть четкая законодательная и нормативная база. Об этом в программе "Что это было?"сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он считает, что не надо слушать антивакцинаторов. Ведь делать прививку нужно – это престижно и круто.
Привилегии для вакцинированных / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Киевлянин умер от COVID-19 из-за отказа от госпитализации
Источник: фейсбук Леси Литвиновой
Пожилой житель Киева не захотел ехать в больницу несмотря на наличие всех для этого показаний. Родным мужчины пришлось просить у волонтеров кислородный концентратор.
Ляшко сказал, почему количество больных COVID-19 увеличилось
Источник: 24 канал
Украина вошла в эпидемический сезон острых респираторных вирусных инфекций. Как и прогнозировали в Минздраве, количество инфицирований COVID-19 растет, но такой процесс был неотвратим. Он отметил, что есть несколько факторов, которые влияют на увеличение количества заболеваемости:
- дети пошли в школу;
- температурные условия;
- циркуляция вируса в этот период обычно более всего распространяется между людьми.
Как изменятся зарплаты врачей и медсестер
Источник: 24 канал
Медики в 2022 году будут получать более высокую заработную плату. Сумма также будет зависеть от того, в каком отделении они работают и сильно ли нагружены работой. Так, планируют выплачивать 13 тысяч 500 гривен для медсестры и 20 тысяч гривен для врача.
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Можно ли подделать паспорт вакцинации
Источник: 24 канал
В Министерстве здравоохранения активно работают над тем, чтобы как можно больше украинцев были вакцинированы и получили соответствующий паспорт. Однако глава ведомства не исключает, что документ могут подделывать. Подделка паспорта вакцинации возможна так же как и обычного паспорта гражданина. Но в электронном варианте это сделать будет невозможно.
Как получить COVID-сертификат / Инфографика 24 канала
Вакцинация беременных от коронавируса
Источник: 24 канал
Вакцина против COVID-19, по информации Министерства здравоохранения Украины, не вредит здоровью матери и ребенка. В то же время Виктор Ляшко назвал прививку для беременных нужной.
Новости о коронавирусе в мире 16 сентября
Статистика заболеваемости
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 16 сентября по всему миру зафиксировали более 226 миллионов случаев заражений, более чем 4,6 миллиона из которых, к сожалению, умерли.
Больше всего инфицированных с начала пандемии обнаружили в США – более 41,5 миллиона. Всего COVID-19 унес жизни более 666,6 тысячи американцев.
ВОЗ приостановила регистрацию российской вакцины "Спутник V"
Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс сертификации российской вакцины против коронавируса "Спутник V". В организации нуждаются в больших данных о вакцине, поэтому запросили ее у производителя.
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Исследование коронавируса
Moderna заявила о снижении эффективности вакцины
Источник: U.S. News
Американская компания Moderna опубликовала новые результаты испытания своей вакцины против COVID-19. Исследование выявило снижение эффективности препарата, поэтому исследователи заявили о необходимости третьей (бустерной) дозы.