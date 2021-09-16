3 сценария развития эпидемии, Ляшко об антивакцинаторах: новости о коронавирусе 16 сентября

Минздрав прогнозирует рост количества случаев коронавируса и предусматривает 3 возможных сценария развития ситуации. Виктор Ляшко считает, что не надо слушать антивакцинаторов. В 7 областях превышен показатель госпитализаций пациентов. Это последние новости о коронавирусе в Украине и мире 16 сентября.

Новости о коронавирусе в Украине 16 сентября

Статистика заболеваемости COVID-19

Источник: МОЗ

По состоянию на 16 сентября суточный показатель заболеваемости коронавирусом в Украине вырос на 5 744 случая. Среди инфицированных 629 детей и 95 медработников.

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В больницы госпитализировали 1 507 пациентов с симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли, 101 человек. В то же время 1 499 человек выздоровели.

Лаборатории провели 72 931 тест на обнаружение коронавируса, в частности:

методом ПЦР – 34 420 человек,

методом ИФА – 7 942 человека,

экспресс-тестами – 30 569 человек.

Внимание! С начала пандемии COVID-19 в Украине официально сообщили о 2 331 540 случаях заболевания коронавирусом.

По состоянию на 16 сентября выздоровели 2 226 629 человек. Впрочем, от осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 54 651 больной.

Количество больных в регионах за сутки:

город Киев – 362 случая;

Винницкая область – 185 случаев;

Волынская область – 91 случай;

Днепропетровская область – 415 случаев;

Донецкая область – 259 случаев;

Житомирская область – 278 случаев;

Закарпатская область – 54 случая;

Запорожская область – 239 случаев;

Ивано-Франковская область – 203 случая;

Киевская область – 120 случаев;

Кировоградская область – 40 случаев;

Луганская область – 229 случаев;

Львовская область – 552 случая;

Николаевская область – 93 случая;

Одесская область – 347 случаев;

Полтавская область – 132 случая;

Ровенская область – 210 случаев;

Сумская область – 213 случаев;

Тернопольская область – 244 случая;

Харьковская область – 498 случаев;

Херсонская область – 180 случаев;

Хмельницкая область – 223 случая;

Черкасская область – 163 случаев;

Черновицкая область – 245 случаев;

Черниговская область – 169 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Статистика COVID-вакцинации в Украине

За вчера вакцинировали против коронавируса еще 118 786 граждан: первую дозу получили – 68 806 человек, вторую дозу, а затем завершили иммунизацию – 49 980 человек.

В течение суток работали:

899 мобильных бригад,

2 919 пунктов прививки;

321 центр вакцинации

С начала вакцинальной кампании привито 6 097 685 человек:

из них получили одну дозу – 6 097 683 человека,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 009 066 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего провели 11 106 749 прививок.

3 сценария развития пандемии в Украине

Источник: 24 канал

В Министерстве здравоохранения прогнозируют рост количества случаев коронавирусной болезни и предусматривают 3 возможных сценария развития ситуации. Глава ведомства Виктор Ляшко отметил, что в осенний период есть основания для усиленной циркуляции вируса.

Виктор Ляшко – глава Минздрава "У нас есть несколько вариантов развития событий – умеренный, оптимистичный и пессимистичный. Понимаем, какое количество мест нужно подготовить, чтобы все 3 варианта прошли безболезненно для нашей страны".

Какие области имеют наихудшую динамику госпитализаций

Источник: Минздрав

По состоянию на 16 сентября все области Украины находятся в зеленой зоне адаптивного карантина. Однако, в 7 областях превышен показатель госпитализаций пациентов с коронавирусом. Так, не соответствуют показателям зеленой зоны:

Винницкая;

Ивано-Франковская;

Львовская;

Николаевская;

Полтавская;

Ровенская;

Сумская области.

Расходы на борьбу с коронавирусом в 2021 году

Источник: Минфин

В Украине с начала года на борьбу с коронавирусом уже потратили более 30 миллиардов гривен. Всего в 2021 году предусмотрено более 36 миллиардов.

Ляшко ответил антивакцинаторам

Источник: 24 канал

В Украине вакцинация против коронавируса является бесплатной и добровольной. Никто никого не заставляет делать прививки. В то же время в нашем государстве есть четкая законодательная и нормативная база. Об этом в программе "Что это было?"сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он считает, что не надо слушать антивакцинаторов. Ведь делать прививку нужно – это престижно и круто.

Привилегии для вакцинированных / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Киевлянин умер от COVID-19 из-за отказа от госпитализации

Источник: фейсбук Леси Литвиновой

Пожилой житель Киева не захотел ехать в больницу несмотря на наличие всех для этого показаний. Родным мужчины пришлось просить у волонтеров кислородный концентратор.

Ляшко сказал, почему количество больных COVID-19 увеличилось

Источник: 24 канал

Украина вошла в эпидемический сезон острых респираторных вирусных инфекций. Как и прогнозировали в Минздраве, количество инфицирований COVID-19 растет, но такой процесс был неотвратим. Он отметил, что есть несколько факторов, которые влияют на увеличение количества заболеваемости:

дети пошли в школу;

температурные условия;

циркуляция вируса в этот период обычно более всего распространяется между людьми.

Как изменятся зарплаты врачей и медсестер

Источник: 24 канал

Медики в 2022 году будут получать более высокую заработную плату. Сумма также будет зависеть от того, в каком отделении они работают и сильно ли нагружены работой. Так, планируют выплачивать 13 тысяч 500 гривен для медсестры и 20 тысяч гривен для врача.

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Можно ли подделать паспорт вакцинации

Источник: 24 канал

В Министерстве здравоохранения активно работают над тем, чтобы как можно больше украинцев были вакцинированы и получили соответствующий паспорт. Однако глава ведомства не исключает, что документ могут подделывать. Подделка паспорта вакцинации возможна так же как и обычного паспорта гражданина. Но в электронном варианте это сделать будет невозможно.

Как получить COVID-сертификат / Инфографика 24 канала

Вакцинация беременных от коронавируса

Источник: 24 канал

Вакцина против COVID-19, по информации Министерства здравоохранения Украины, не вредит здоровью матери и ребенка. В то же время Виктор Ляшко назвал прививку для беременных нужной.

Новости о коронавирусе в мире 16 сентября

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 16 сентября по всему миру зафиксировали более 226 миллионов случаев заражений, более чем 4,6 миллиона из которых, к сожалению, умерли.

Больше всего инфицированных с начала пандемии обнаружили в США – более 41,5 миллиона. Всего COVID-19 унес жизни более 666,6 тысячи американцев.

ВОЗ приостановила регистрацию российской вакцины "Спутник V"

Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс сертификации российской вакцины против коронавируса "Спутник V". В организации нуждаются в больших данных о вакцине, поэтому запросили ее у производителя.

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Исследование коронавируса

Moderna заявила о снижении эффективности вакцины

Источник: U.S. News

Американская компания Moderna опубликовала новые результаты испытания своей вакцины против COVID-19. Исследование выявило снижение эффективности препарата, поэтому исследователи заявили о необходимости третьей (бустерной) дозы.