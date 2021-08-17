Новости о коронавирусе в Украине 17 августа
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
За сутки в Украине заболели коронавирусом 890 человек, среди них 81 ребенок и 10 медработников. В больницы были госпитализированы 379 человек с симптомами COVID-19. 27 пациентов умерли от осложнений болезни. В то же время выздоровели – 433 человека.
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Количество больных в регионах: суточный показатель
- Киев – 127 случаев;
- Винницкая область – 7 случаев;
- Волынская область – 6 случаев;
- Днепропетровская область – 49 случаев;
- Донецкая область – 16 случаев;
- Житомирская область – 12 случаев;
- Закарпатская область – 22 случая;
- Запорожская область – 74 случая;
- Ивано-Франковская область – 24 случая;
- Киевская область – 48 случаев;
- Кировоградская область – 1 случай;
- Луганская область – 68 случаев;
- Львовская область – 49 случаев;
- Николаевская область – 16 случаев;
- Одесская область – 111 случаев;
- Полтавская область – 10 случаев;
- Ровненская область – 21 случай;
- Сумская область – 28 случаев;
- Тернопольская область – 6 случаев;
- Харьковская область – 86 случаев;
- Херсонская область -12 случаев;
- Хмельницкая область – 43 случая;
- Черкасская область – 13 случаев;
- Черновицкая область – 41 случай;
- Черниговская область – 0 случаев.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
Невакцинированных студентов могут не пускать в общежития
Источник: "Укринформ"
Министерство здравоохранения должно обнародовать официальную позицию относительно внедрения нормы, которая урегулирует вопрос поселения студентов в общежития. Там считают, что лучше быть вакцинированным, чем две недели быть на самоизоляции. Главный санврач Игорь Кузин говорит, что поселение в общежития только вакцинированных студентов должно быть нормировано.
Сколько украинцев вакцинировали против коронавируса
Источник: Минздрав
В течение прошлых суток, 16 августа в Украине вакцинировали против коронавируса 123 637 человек. Одну дозу получили 70 405 человек, две дозы вакцины, а следовательно завершили курс иммунизации – 53 232 человека. Всего в Украине проведено 7 584 403 прививки.
Украинцы смогут получить награду за вакцинацию
Источник: 24 канал
В Минздраве придумали интересное поощрение для украинцев, чтобы те вакцинировались против коронавируса. За прививки будут давать билет на концерт. Говорится о праздновании Дня Независимости в Киеве на НСК "Олимпийский".
Вакцинация учителей
Источник: "Укринформ"
В Министерстве здравоохранения заявили, что будут побуждать как можно больше педагогов к вакцинации против COVID-19. Все для того, чтобы 1 сентября состоялось, и дети пошли в школу.
В Минздраве назвали условия введения желтой карантинной зоны в Украине
Источник: Минздрав
По всей территории Украины пока действует зеленый уровень эпидемической опасности. Однако его могут усилить при наличии в течение трех дней подряд одного из показателей Минздрава.
Важно Две области Украины не соответствуют зеленой зоне карантина: много госпитализированных
Новости о коронавирусе в мире 17 августа
Статистика заболеваемости
Источник: Университет Хопкинса
С начала пандемии болезнь обнаружили более чем у 207,9 миллиона человек по всему миру. Болезнь унесла жизни почти 4,37 миллиона инфицированных.
Больше всего переболевших коронавирусом зафиксировали в США – заболевание диагностировали у более 36,8 миллиона человек, по меньшей мере 622 тысячи, к сожалению, умерли.
Как пандемия повлияла на экономические планы Индии
Источник: The Economic Times
До пандемии коронавируса Индия планировала к 2025 году стать экономикой с 5 триллионами долларов. Однако, похоже, что последние почти два года несколько скорректировали планы государства, и не в лучшую сторону. Кроме того, вполне вероятно из пандемии индийская экономика выйдет с худшими показателями по сравнению с 2019 годом.
Исследования коронавируса
Может появиться штамм коронавируса, против которого вакцины бессильны
Источник: The Guardian
Мутации SARS-CoV-2 могут значительно замедлить борьбу с пандемией. Ученые опасаются, что в ближайшее время может появиться опасный штамм, который нельзя будет сдержать вакцинацией. Чтобы справиться с этой задачей человечеству понадобятся месяцы интенсивной работы и новые меры ограничений.
Как не подхватить коронавирус в машине
Источник: Swansea University
Поскольку вирус передается с каплями и аэрозолем при кашле, чихании, во время разговора или дыхания, это означает, что в условиях небольшого замкнутого пространства риск заражения очень высокий. Для начала, стоит пользоваться только задним сиденьем.
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