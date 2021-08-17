Награда за вакцинацию, условия для желтой зоны в Украине: новости о коронавирусе 17 августа

В Минздраве назвали условия, при которых некоторые регионы или вся страна перейдет в желтую зону карантина. Учителей будут побуждать к вакцинации. За сутки в Украине заболели коронавирусом 890 человек. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 17 августа.

Новости о коронавирусе в Украине 17 августа

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За сутки в Украине заболели коронавирусом 890 человек, среди них 81 ребенок и 10 медработников. В больницы были госпитализированы 379 человек с симптомами COVID-19. 27 пациентов умерли от осложнений болезни. В то же время выздоровели – 433 человека.

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Количество больных в регионах: суточный показатель

Киев – 127 случаев;

Винницкая область – 7 случаев;

Волынская область – 6 случаев;

Днепропетровская область – 49 случаев;

Донецкая область – 16 случаев;

Житомирская область – 12 случаев;

Закарпатская область – 22 случая;

Запорожская область – 74 случая;

Ивано-Франковская область – 24 случая;

Киевская область – 48 случаев;

Кировоградская область – 1 случай;

Луганская область – 68 случаев;

Львовская область – 49 случаев;

Николаевская область – 16 случаев;

Одесская область – 111 случаев;

Полтавская область – 10 случаев;

Ровненская область – 21 случай;

Сумская область – 28 случаев;

Тернопольская область – 6 случаев;

Харьковская область – 86 случаев;

Херсонская область -12 случаев;

Хмельницкая область – 43 случая;

Черкасская область – 13 случаев;

Черновицкая область – 41 случай;

Черниговская область – 0 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 2 267 219 случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 17 августа о выздоровлении сообщили по меньшей мере 2 197 508 человек. В то же время официально смерть вследствие коронавируса зарегистрировали в 53 296 случаях инфицирования.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Невакцинированных студентов могут не пускать в общежития

Источник: "Укринформ"

Министерство здравоохранения должно обнародовать официальную позицию относительно внедрения нормы, которая урегулирует вопрос поселения студентов в общежития. Там считают, что лучше быть вакцинированным, чем две недели быть на самоизоляции. Главный санврач Игорь Кузин говорит, что поселение в общежития только вакцинированных студентов должно быть нормировано.

Сколько украинцев вакцинировали против коронавируса

Источник: Минздрав

В течение прошлых суток, 16 августа в Украине вакцинировали против коронавируса 123 637 человек. Одну дозу получили 70 405 человек, две дозы вакцины, а следовательно завершили курс иммунизации – 53 232 человека. Всего в Украине проведено 7 584 403 прививки.

Украинцы смогут получить награду за вакцинацию

Источник: 24 канал

В Минздраве придумали интересное поощрение для украинцев, чтобы те вакцинировались против коронавируса. За прививки будут давать билет на концерт. Говорится о праздновании Дня Независимости в Киеве на НСК "Олимпийский".

Вакцинация учителей

Источник: "Укринформ"

В Министерстве здравоохранения заявили, что будут побуждать как можно больше педагогов к вакцинации против COVID-19. Все для того, чтобы 1 сентября состоялось, и дети пошли в школу.

В Минздраве назвали условия введения желтой карантинной зоны в Украине

Источник: Минздрав

По всей территории Украины пока действует зеленый уровень эпидемической опасности. Однако его могут усилить при наличии в течение трех дней подряд одного из показателей Минздрава.

Важно Две области Украины не соответствуют зеленой зоне карантина: много госпитализированных

Новости о коронавирусе в мире 17 августа

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

С начала пандемии болезнь обнаружили более чем у 207,9 миллиона человек по всему миру. Болезнь унесла жизни почти 4,37 миллиона инфицированных.

Больше всего переболевших коронавирусом зафиксировали в США – заболевание диагностировали у более 36,8 миллиона человек, по меньшей мере 622 тысячи, к сожалению, умерли.

Как пандемия повлияла на экономические планы Индии

Источник: The Economic Times

До пандемии коронавируса Индия планировала к 2025 году стать экономикой с 5 триллионами долларов. Однако, похоже, что последние почти два года несколько скорректировали планы государства, и не в лучшую сторону. Кроме того, вполне вероятно из пандемии индийская экономика выйдет с худшими показателями по сравнению с 2019 годом.

Исследования коронавируса

Может появиться штамм коронавируса, против которого вакцины бессильны

Источник: The Guardian

Мутации SARS-CoV-2 могут значительно замедлить борьбу с пандемией. Ученые опасаются, что в ближайшее время может появиться опасный штамм, который нельзя будет сдержать вакцинацией. Чтобы справиться с этой задачей человечеству понадобятся месяцы интенсивной работы и новые меры ограничений.

Как не подхватить коронавирус в машине

Источник: Swansea University

Поскольку вирус передается с каплями и аэрозолем при кашле, чихании, во время разговора или дыхания, это означает, что в условиях небольшого замкнутого пространства риск заражения очень высокий. Для начала, стоит пользоваться только задним сиденьем.

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