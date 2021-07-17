Новости о коронавирусе в Украине 17 июля
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
В Украине в течение минувших суток заболел коронавирусом 591 гражданин. В госпитализации нуждались 438 пациентов с симптомами, которые нуждались в медицинском наблюдении.
Днем ранее Новости о коронавирусе 16 июля: какие антитела нейтрализуют мутации, принудительная вакцинация
От осложнений коронавируса со вчера умерли 16 пациентов. В то же время выздоровели 676 больных с диагнозом COVID-19.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 18 006 человек,
- методом ИФА – 8 718 человек,
- экспресс-тестами – 14 648 человек.
Статистика коронавируса в регионах
- Киев – 171 случай;
- Винницкая область – 21 случай;
- Волынская область – 1 случай;
- Днепропетровская область – 40 случаев;
- Донецкая область – 26 случаев;
- Житомирская область – 11 случаев;
- Закарпатская область – 2 случая;
- Запорожская область – 30 случаев;
- Ивано-Франковская область – 10 случаев;
- Киевская область – 33 случая;
- Кировоградская область – 3 случая;
- Луганская область – 12 случаев;
- Львовская область – 24 случая;
- Николаевская область – 10 случаев;
- Одесская область – 60 случаев;
- Полтавская область – 7 случаи;
- Ровненская область – 7 случаев;
- Сумская область – 17 случаев;
- Тернопольская область – 2 случая;
- Харьковская область – 35 случаев;
- Херсонская область – 21 случай;
- Хмельницкая область – 5 случаев;
- Черкасская область – 21 случай;
- Черновицкая область – 9 случаев;
- Черниговская область – 13 случаев.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
В Украине сделали уже 4 миллиона COVID-прививок
Источник: Минздрав
В Украине более 4 миллионов прививок провели с начала вакцинации – в течение прошлых суток вакцинировали 111 150 человек: первую дозу получили для 65 226 человек, вторую дозу – 45 924 человека.
Сколько украинцев получили прививки против коронавируса / Инфографика Минздрав
Актуально В Киеве – огромная очередь на вакцинацию от COVID-19: люди паникуют и ссорятся
Во Львове открыли новый центр вакцинации
Источник: 24 канал
Во Львове 17 июля заработал новый центр вакцинации. Он расположен в ТРЦ Spartak. Теперь таких центров в городе 7.
Сейчас в центре вакцина CoronaVac.
Центр вакцинации во Львове / Фото Алены Захаровой, 24 канал
В Украину отправили партию Moderna
Источник: Kyiv Post
США отправили в Украину 2 миллиона доз вакцины против COVID-19 от производителя Moderna.
Партия вакцин Moderna является частью обещания президента США Джо Байдена поделиться вакцинами с другими странами мира через COVAX или напрямую.
В Украине разрешат прививать детей
Источник: Укринформ
Во время пятой волны вакцинации в Украине по рекомендациям врачей позволят прививать против ковида детей. Это подтвердил руководитель национальной программы иммунизации Центра общественного здоровья Александр Заика.
В Крыму рекордная заболеваемость, оккупанты вводят карантин
Источник: Радио Свобода
В оккупированном Крыму зафиксировали новый суточный рекорд заболеваемости коронавирусом. В субботу, 17 июля, на полуострове 401 случай инфицирования.
В связи с рекордной заболеваемостью оккупанты усилили карантинные ограничения на полуострове:
- с 1 августа детские лагеря с невакцинированным персоналом закрывают;
- также в закрытый режим работы переводят и стационарные учреждения социального обслуживания с неиммунизированным персоналом;
- до 17 августа приостановили диспансеризацию населения.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 17 июля
Статистика распространения COVID-19 в мире
Источник: СНБО
По состоянию на утро 17 июня в мире зарегистрировали почти 189 миллионов случаев инфицирования SARS-CoV-2. От осложнений болезни умерли более 4 миллионов больных. В то же время более 124 миллионов пациентов выздоровели.
В Олимпийской деревне в Токио обнаружили первый случай COVID-19
Источник: 3.nhk.or.jp
Олимпийские игры-2020 в Токио еще не начались, а в спортивном поселке уже обнаружили первый случай коронавируса. Положительный тест получил один из членов иностранной сборной.
Исследования о SARS-CoV-2
Pfizer формирует в среднем в 10 раз больше антител, чем CoronaVac
Источник: The Lancet
В Гонконге опубликовали результаты нового исследования эффективности вакцин против коронавируса. Ученые изучали иммунный ответ у людей, которых вакцинировали двумя препаратами Pfizer и CoronaVac.
Оказалось, те, кто получил Pfizer, имеют в среднем в 10 раз больше антител, чем вакцинированные CoronaVac.
Группа известных препаратов на 50% снизила риск смерти при COVID-19
Источник: UC San Diego News Center
Ученые обнаружили группу препаратов, которые эффективны против тяжелого течения коронавируса. Лучший результат лекарства показали в группе пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями.