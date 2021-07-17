Новости о коронавирусе в Украине 17 июля

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

В Украине в течение минувших суток заболел коронавирусом 591 гражданин. В госпитализации нуждались 438 пациентов с симптомами, которые нуждались в медицинском наблюдении.

Днем ранее Новости о коронавирусе 16 июля: какие антитела нейтрализуют мутации, принудительная вакцинация

От осложнений коронавируса со вчера умерли 16 пациентов. В то же время выздоровели 676 больных с диагнозом COVID-19.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 18 006 человек,

методом ИФА – 8 718 человек,

экспресс-тестами – 14 648 человек.

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 2 244 196 больных COVID-19. По состоянию на 17 июля выздоровели – 2 180 957 человек. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 52 718 пациентов.

Статистика коронавируса в регионах

Киев – 171 случай;

Винницкая область – 21 случай;

Волынская область – 1 случай;

Днепропетровская область – 40 случаев;

Донецкая область – 26 случаев;

Житомирская область – 11 случаев;

Закарпатская область – 2 случая;

Запорожская область – 30 случаев;

Ивано-Франковская область – 10 случаев;

Киевская область – 33 случая;

Кировоградская область – 3 случая;

Луганская область – 12 случаев;

Львовская область – 24 случая;

Николаевская область – 10 случаев;

Одесская область – 60 случаев;

Полтавская область – 7 случаи;

Ровненская область – 7 случаев;

Сумская область – 17 случаев;

Тернопольская область – 2 случая;

Харьковская область – 35 случаев;

Херсонская область – 21 случай;

Хмельницкая область – 5 случаев;

Черкасская область – 21 случай;

Черновицкая область – 9 случаев;

Черниговская область – 13 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Обратите внимание! Вчера, 16 июля члены СНБО обсудили ситуацию с коронавирусом COVID-19 в Украине, в частности – его штаммы Дельта и Лямбда. Из-за их распространения правительство планирует усилить карантинные ограничения.

В Украине сделали уже 4 миллиона COVID-прививок

Источник: Минздрав

В Украине более 4 миллионов прививок провели с начала вакцинации – в течение прошлых суток вакцинировали 111 150 человек: первую дозу получили для 65 226 человек, вторую дозу – 45 924 человека.

Статистика вакцинации: С начала вакцинальной кампании привиты 2 604 862 человека, из них получили 1 дозу – 2 604 860 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 406 180 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 011 040 прививок.



Сколько украинцев получили прививки против коронавируса / Инфографика Минздрав

Актуально В Киеве – огромная очередь на вакцинацию от COVID-19: люди паникуют и ссорятся

Во Львове открыли новый центр вакцинации

Источник: 24 канал

Во Львове 17 июля заработал новый центр вакцинации. Он расположен в ТРЦ Spartak. Теперь таких центров в городе 7.

Сейчас в центре вакцина CoronaVac.



Центр вакцинации во Львове / Фото Алены Захаровой, 24 канал

В Украину отправили партию Moderna

Источник: Kyiv Post

США отправили в Украину 2 миллиона доз вакцины против COVID-19 от производителя Moderna.

Партия вакцин Moderna является частью обещания президента США Джо Байдена поделиться вакцинами с другими странами мира через COVAX или напрямую.

В Украине разрешат прививать детей

Источник: Укринформ

Во время пятой волны вакцинации в Украине по рекомендациям врачей позволят прививать против ковида детей. Это подтвердил руководитель национальной программы иммунизации Центра общественного здоровья Александр Заика.

В Крыму рекордная заболеваемость, оккупанты вводят карантин

Источник: Радио Свобода

В оккупированном Крыму зафиксировали новый суточный рекорд заболеваемости коронавирусом. В субботу, 17 июля, на полуострове 401 случай инфицирования.

В связи с рекордной заболеваемостью оккупанты усилили карантинные ограничения на полуострове:

с 1 августа детские лагеря с невакцинированным персоналом закрывают;

также в закрытый режим работы переводят и стационарные учреждения социального обслуживания с неиммунизированным персоналом;

до 17 августа приостановили диспансеризацию населения.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 17 июля

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: СНБО

По состоянию на утро 17 июня в мире зарегистрировали почти 189 миллионов случаев инфицирования SARS-CoV-2. От осложнений болезни умерли более 4 миллионов больных. В то же время более 124 миллионов пациентов выздоровели.

В Олимпийской деревне в Токио обнаружили первый случай COVID-19

Источник: 3.nhk.or.jp

Олимпийские игры-2020 в Токио еще не начались, а в спортивном поселке уже обнаружили первый случай коронавируса. Положительный тест получил один из членов иностранной сборной.

Обратите внимание! Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Открытие Олимпиады стартует в 14:00 (по киевскому времени).

Исследования о SARS-CoV-2

Pfizer формирует в среднем в 10 раз больше антител, чем CoronaVac

Источник: The Lancet

В Гонконге опубликовали результаты нового исследования эффективности вакцин против коронавируса. Ученые изучали иммунный ответ у людей, которых вакцинировали двумя препаратами Pfizer и CoronaVac.

Оказалось, те, кто получил Pfizer, имеют в среднем в 10 раз больше антител, чем вакцинированные CoronaVac.

Группа известных препаратов на 50% снизила риск смерти при COVID-19

Источник: UC San Diego News Center

Ученые обнаружили группу препаратов, которые эффективны против тяжелого течения коронавируса. Лучший результат лекарства показали в группе пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями.