Новости о коронавирусе в Украине 17 июля

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

В Украине в течение минувших суток заболел коронавирусом 591 гражданин. В госпитализации нуждались 438 пациентов с симптомами, которые нуждались в медицинском наблюдении.

Днем ранее Новости о коронавирусе 16 июля: какие антитела нейтрализуют мутации, принудительная вакцинация

От осложнений коронавируса со вчера умерли 16 пациентов. В то же время выздоровели 676 больных с диагнозом COVID-19.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 18 006 человек,
  • методом ИФА – 8 718 человек,
  • экспресс-тестами – 14 648 человек.

Статистика коронавируса в регионах

  • Киев – 171 случай;
  • Винницкая область – 21 случай;
  • Волынская область – 1 случай;
  • Днепропетровская область – 40 случаев;
  • Донецкая область – 26 случаев;
  • Житомирская область – 11 случаев;
  • Закарпатская область – 2 случая;
  • Запорожская область – 30 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 10 случаев;
  • Киевская область – 33 случая;
  • Кировоградская область – 3 случая;
  • Луганская область – 12 случаев;
  • Львовская область – 24 случая;
  • Николаевская область – 10 случаев;
  • Одесская область – 60 случаев;
  • Полтавская область – 7 случаи;
  • Ровненская область – 7 случаев;
  • Сумская область – 17 случаев;
  • Тернопольская область – 2 случая;
  • Харьковская область – 35 случаев;
  • Херсонская область – 21 случай;
  • Хмельницкая область – 5 случаев;
  • Черкасская область – 21 случай;
  • Черновицкая область – 9 случаев;
  • Черниговская область – 13 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Украине сделали уже 4 миллиона COVID-прививок

Источник: Минздрав

В Украине более 4 миллионов прививок провели с начала вакцинации – в течение прошлых суток вакцинировали 111 150 человек: первую дозу получили для 65 226 человек, вторую дозу – 45 924 человека.


Сколько украинцев получили прививки против коронавируса / Инфографика Минздрав

Актуально В Киеве – огромная очередь на вакцинацию от COVID-19: люди паникуют и ссорятся

Во Львове открыли новый центр вакцинации

Источник: 24 канал

Во Львове 17 июля заработал новый центр вакцинации. Он расположен в ТРЦ Spartak. Теперь таких центров в городе 7.

Сейчас в центре вакцина CoronaVac.


Центр вакцинации во Львове / Фото Алены Захаровой, 24 канал

В Украину отправили партию Moderna

Источник: Kyiv Post

США отправили в Украину 2 миллиона доз вакцины против COVID-19 от производителя Moderna.

Партия вакцин Moderna является частью обещания президента США Джо Байдена поделиться вакцинами с другими странами мира через COVAX или напрямую.

В Украине разрешат прививать детей

Источник: Укринформ

Во время пятой волны вакцинации в Украине по рекомендациям врачей позволят прививать против ковида детей. Это подтвердил руководитель национальной программы иммунизации Центра общественного здоровья Александр Заика.

В Крыму рекордная заболеваемость, оккупанты вводят карантин

Источник: Радио Свобода

В оккупированном Крыму зафиксировали новый суточный рекорд заболеваемости коронавирусом. В субботу, 17 июля, на полуострове 401 случай инфицирования.

В связи с рекордной заболеваемостью оккупанты усилили карантинные ограничения на полуострове:

  • с 1 августа детские лагеря с невакцинированным персоналом закрывают;
  • также в закрытый режим работы переводят и стационарные учреждения социального обслуживания с неиммунизированным персоналом;
  • до 17 августа приостановили диспансеризацию населения.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 17 июля

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: СНБО

По состоянию на утро 17 июня в мире зарегистрировали почти 189 миллионов случаев инфицирования SARS-CoV-2. От осложнений болезни умерли более 4 миллионов больных. В то же время более 124 миллионов пациентов выздоровели.

В Олимпийской деревне в Токио обнаружили первый случай COVID-19

Источник: 3.nhk.or.jp

Олимпийские игры-2020 в Токио еще не начались, а в спортивном поселке уже обнаружили первый случай коронавируса. Положительный тест получил один из членов иностранной сборной.

Исследования о SARS-CoV-2

Pfizer формирует в среднем в 10 раз больше антител, чем CoronaVac

Источник: The Lancet

В Гонконге опубликовали результаты нового исследования эффективности вакцин против коронавируса. Ученые изучали иммунный ответ у людей, которых вакцинировали двумя препаратами Pfizer и CoronaVac.

Оказалось, те, кто получил Pfizer, имеют в среднем в 10 раз больше антител, чем вакцинированные CoronaVac.

Группа известных препаратов на 50% снизила риск смерти при COVID-19

Источник: UC San Diego News Center

Ученые обнаружили группу препаратов, которые эффективны против тяжелого течения коронавируса. Лучший результат лекарства показали в группе пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями.

Статины – что это за препараты?

Статины назначаются людям для снижения уровня холестерина.