Новости о коронавирусе 17 июня: "новый" тип ковидного грибка, эффективность немецкой вакцины

В Украине заболеваемость коронавирусом остается на уровне тысячи пациентов ежесуточно. В то же время растут темпы вакцинации – вчера иммунизировали более 75 тысяч граждан. В Индии обнаружили новый тип постковидного осложнения – "зеленую плесень". Немецкая вакцина оказалась недостаточно эффективной. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 17 июня.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

В течение последних суток зафиксировали 1188 случаев заболевания COVID-19. Среди новых заболевших – 62 ребенка и 6 медработников. В госпитализации нуждался 601 пациент. К сожалению, 55 пациентов умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. В то же время выздоровели 4 682 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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За сутки протестировано:

️ методом ПЦР – 27 036 человек,

️ методом ИФА – 10 538 человек,

экспресс-тестами – 17 722 человека.

заболело – 2 227 225 человек;

выздоровело – 2 145 660 человек;

летальных исходов – 51 902;

проведено ПЦР-тестирований – 10 603 856.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

Киев – 251 случай;

Винницкая область – 43 случая;

Волынская область – 36 случаев;

Днепропетровская область – 78 случаев;

Донецкая область – 51 случай;

Житомирская область – 35 случаев;

Закарпатская область – 26 случаев;

Запорожская область – 58 случаев;

Ивано-Франковская область – 14 случаев;

Киевская область – 60 случаев;

Кировоградская область – 12 случаев;

Луганская область – 21 случай;

Львовская область – 45 случаев;

Николаевская область – 43 случая;

Одесская область – 21 случай;

Полтавская область – 54 случаев;

Ровненская область – 23 случая;

Сумская область – 46 случаев;

Тернопольская область – 13 случаев;

Харьковская область – 96 случаев;

Херсонская область – 37 случаев;

Хмельницкая область – 42 случая;

Черкасская область – 41 случай;

Черновицкая область – 232 случая;

Черниговская область – 19 случаев.

* Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала

За сутки вакцинировали 76 538 украинцев

Источник: Минздрав Украины

В Украине за минувшие сутки, 16 июня, 76 538 людей вакцинированы против COVID-19. Одну дозу препарата получили 50 818 людей, полностью иммунизированы – 25 720 человек.

В течение суток работали 679 мобильных бригад и 933 пункта прививки.

Вакцинацию проводили такими препаратами:

Covishield (AstraZeneca) – 210,

Coronavac – 19 864,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 33 256,

AstraZeneca – 23 208.

Сейчас в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 702 205 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 1 594 083 человек, из них получили 1 дозу – 1 594 081 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 313 604 человека (из них двое человек получили одну дозу за границей).

С начала кампании проведено всего 1 907 685 прививок.

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Новости о коронавирусе в мире 17 июня

Ситуация с заболеваемостью в мире

Источник: СНБО Украины

По состоянию на 17 июня коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 обнаружили у более 177 миллионов человек по всему миру. И хотя более 115 миллионов из них уже выздоровели, недуг стал причиной смерти по меньшей мере 3 831 677 человек.

Зеленая плесень: в Индии появился "новый" тип постковидного грибка

Источник: Hindustan Times

В Индии у человека, который выздоровел от коронавируса, зафиксировали инфицирование аспергиллезом, который еще называют зеленым грибком. Случай инфицирования зеленым грибком обнаружили в Индоре (штат Мадхья-Прадеш). 34-летнего мужчину госпитализировали в больницу в Мумбаи.

Аспергиллез – что это? Аспергиллез – это заболевание органов дыхания животных и людей, которое вызывает плесневый гриб Aspergillus niger из рода аспергилл.

ВОЗ бьет тревогу из-за распространения индийского штамма коронавируса

Источник: CNBC

Эксперты в области здравоохранения утверждают, что штамм из Индии передается быстрее, чем другие. Некоторые отчеты, отмечают в ВОЗ, показали, что он также вызывает более серьезные симптомы, но для подтверждения этих выводов необходимы дополнительные исследования.

Опасный штамм коронавируса из Латинской Америки

Источник: DW

Всемирная организация здравоохранения изучает вариант коронавируса, впервые выявленного в Латинской Америке. Новый штамм коронавируса получил название лямбда. Эксперты ВОЗ не исключают, что он может быть опасней обычного вируса и представляет большую угрозу иммунной системе человека.

Мутация была обнаружена впервые в Перу в августе 2020 года, 81% всех зарегистрированных в стране случаев заражения приходятся на этот вариант.

В Чехии запустят приложение для проверки сертификатов вакцинации против COVID-19

Источник: idnes.cz

Уже в течение этой недели в Чехии запустят новое мобильное приложение под названием ČTečka. С его помощью будут проверять подлинность сертификатов вакцинации и тестов на коронавирус.

В приложении будет отображаться зеленая или красная полоса в зависимости от того, действителен ли документ и соответствует ли он действующим в настоящее время правилам.

Больше здесь Как будет работать приложение

Исследования коронавируса

Немецкая вакцина CureVac показала эффективность в 47%

Источник: Politico

Вакцина против коронавирусной инфекции, которую создала немецкой компании CureVac, показала эффективность лишь в 47%.

Компания заявила, что вакцина "не соответствует ранее определенным статистическим критериям успешности" на основе второго анализа масштабного исследования эффективности.

Лечение антителами эффективно против COVID-19

Источник: RECOVERY

Применение комбинации антител против коронавируса SARS-CoV-2 производства компании Regeneron снизило риск смерти пациентов с тяжелой формой COVID-19.

В исследовании во время распределения пациентов в группы разного лечения ученые проверили наличие антител к коронавирусу.

Из почти 10 тысяч участников антитела были у половины, отсутствовали – у трети.

У пациентов с тяжелым течением COVID-19, которые получали стандартное (не экспериментальное) лечение, риск смерти был на 30% – в два раза выше, чем у серопозитивных.

Некоторым людям нужно 3 дозы вакцины против коронавируса

Источник: Annals of Internal Medicine

Пациенты, перенесшие трансплантацию органов, входят в особую группу риска COVID-19 из-за ослабленного иммунитета. Поэтому они нуждаются в повышенной защите от коронавирусной инфекции, для которой двух стандартных доз вакцины чаще всего не хватает.