Условие отмены масок, справка о противопоказаниях вакцинации: новости о коронавирусе 16 октября
Источник:24 канал
В Украине несмотря на выходные высокая заболеваемость коронавирусом – в течение суток болезнь диагностировали у почти 13 тысяч человек. Высоки также показатели госпитализации, однако в Минздраве говорят, что большинство пациентов невакцинированные. В США отсрочили одобрение вакцинации подростков препаратом Moderna. В России рекорд смертей. Это новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 16 октября.
Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
В Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 12 983 человека, среди них 1 105 детей, и 204 медработника. Против коронавируса вакцинировали еще более 148 тысяч украинцев. В больницы госпитализировали 2 859 человек, от осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 277 пациентов. В то же время выздоровели 5 874 человека.
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Лаборатории провели 90 186 тестирований на выявление коронавирусной инфекции, в частности:
- методом ПЦР – 41 360,
- методом ИФА – 7 686,
- исследований экспресс-тестами на антиген – 41 140.
COVID-19 в областях: суточный прирост больных
- г. Киев – 525 случаев;
- Винницкая область – 208 случаев;
- Волынская область – 229 случаев;
- Днепропетровская область – 669 случаев;
- Донецкая область – 563 случая;
- Житомирская область – 666 случаев;
- Закарпатская область – 96 случаев;
- Запорожская область – 917 случаев;
- Ивано-Франковская область – 232 случая;
- Киевская область – 365 случаев;
- Кировоградская область – 69 случаев;
- Луганская область – 592 случая;
- Львовская область – 927 случаев;
- Николаевская область – 207 случаев;
- Одесская область – 1 321 случай;
- Полтавская область – 152 случая;
- Ровненская область – 514 случаев;
- Сумская область – 749 случаев;
- Тернопольская область – 163 случая;
- Харьковская область – 1 293 случая;
- Херсонская область – 831 случай;
- Хмельницкая область – 423 случая;
- Черкасская область – 291 случай;
- Черновицкая область – 516 случаев;
- Черниговская область – 465 случаев.
*В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым и города Севастополя.
Статистика вакцинации против COVID-19
Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 148 438 человек. Так, 79 580 человек получили первую прививку, еще 68 858 человек получили вторую дозу вакцины и завершили процесс иммунизации.
В общем, с начала вакцинальной кампании привито 7 873 769 человек:
- из них получили одну дозу – 7 873 767 человек,
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 433 791 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).
Всего проведено 14 307 558 прививок.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
В Украине закончится масочный режим, когда будет вакцинировано 70% населения
Источник: Радио Свобода
В Украине пока не могут отменить ношение масок в общественных местах. Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что сначала необходимо вакцинировать от коронавируса 70 – 80% населения.
По словам министра, сейчас вопрос отмены ношения масок является нецелесообразным.
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Справку о противопоказаниях к вакцинации будут выдавать семейные врачи
Источник: Радио Свобода
Справку о медицинских противопоказаниях к прививке против COVID-19 учителя могут получить у своего семейного врача. Справка о противопоказаниях будет выдаваться в том же порядке, что и о прививках.
В Минздраве подчеркнули, что предоставление справок о наличии противопоказаний будет находиться под строгим контролем. Ляшко также отметил, что в целом процент учителей, которые имеют противопоказания, является небольшим.
Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 16 октября
Распространение COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 16 октября в мире зарегистрировали более 240 миллионов больных COVID-19 и официально зарегистрировали 4,8 миллиона смертей среди пациентов. В то же время в ВОЗ считают, что на самом деле эти цифры могут быть больше, ведь в бедных странах низкий охват тестирования.
С начала пандемии больше всего больных коронавирусом обнаружили в США – более 44,8 миллиона. Следующими идут Великобритания, Турция, Индия, Россия и Бразилия.
В России за сутки более 1 тысячи смертей и рекордная заболеваемость
Источник: СтопКоронавирус РФ
В России за минувшие сутки зарегистрировали рекордное количество смертей от коронавируса. Умерли 1 002 пациента. Также высока и заболеваемость – за прошедшие сутки обнаружили 33 208 инфицированных.
Общее число заболевших с начала пандемии в России достигло почти 8 миллионов человек, умерли от COVID-19 более 222 тысяч человек.
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В США отложили одобрение Moderna для вакцинации подростков
Источник: WSJ
В США пока отсрочили одобрение препарата Moderna для вакцинации людей до 18 лет. Сейчас идет проверка связи между вакцинацией и редкими ишемическими нарушениями у молодых парней после второй прививки этим препаратом.
В то же время представители FDA отметили, что польза от вакцинации против COVID-19 перевешивает любые риски. Сейчас замедлять темпы вакцинации нельзя!