Условие отмены масок, справка о противопоказаниях вакцинации: новости о коронавирусе 16 октября

В Украине несмотря на выходные высокая заболеваемость коронавирусом – в течение суток болезнь диагностировали у почти 13 тысяч человек. Высоки также показатели госпитализации, однако в Минздраве говорят, что большинство пациентов невакцинированные. В США отсрочили одобрение вакцинации подростков препаратом Moderna. В России рекорд смертей. Это новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 16 октября.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

В Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 12 983 человека, среди них 1 105 детей, и 204 медработника. Против коронавируса вакцинировали еще более 148 тысяч украинцев. В больницы госпитализировали 2 859 человек, от осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 277 пациентов. В то же время выздоровели 5 874 человека.

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Лаборатории провели 90 186 тестирований на выявление коронавирусной инфекции, в частности:

методом ПЦР – 41 360,

методом ИФА – 7 686,

исследований экспресс-тестами на антиген – 41 140.

COVID-19 в областях: суточный прирост больных

г. Киев – 525 случаев;

Винницкая область – 208 случаев;

Волынская область – 229 случаев;

Днепропетровская область – 669 случаев;

Донецкая область – 563 случая;

Житомирская область – 666 случаев;

Закарпатская область – 96 случаев;

Запорожская область – 917 случаев;

Ивано-Франковская область – 232 случая;

Киевская область – 365 случаев;

Кировоградская область – 69 случаев;

Луганская область – 592 случая;

Львовская область – 927 случаев;

Николаевская область – 207 случаев;

Одесская область – 1 321 случай;

Полтавская область – 152 случая;

Ровненская область – 514 случаев;

Сумская область – 749 случаев;

Тернопольская область – 163 случая;

Харьковская область – 1 293 случая;

Херсонская область – 831 случай;

Хмельницкая область – 423 случая;

Черкасская область – 291 случай;

Черновицкая область – 516 случаев;

Черниговская область – 465 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине подтвердили 2 623 882 случая заболевания. По состоянию на 16 октября выздоровели 2 322 456 человек. Жертвами коронавируса стали 60 414 человек.

*В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым и города Севастополя.

Статистика вакцинации против COVID-19

Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 148 438 человек. Так, 79 580 человек получили первую прививку, еще 68 858 человек получили вторую дозу вакцины и завершили процесс иммунизации.

В общем, с начала вакцинальной кампании привито 7 873 769 человек:

из них получили одну дозу – 7 873 767 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 433 791 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).

Всего проведено 14 307 558 прививок.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

В Украине закончится масочный режим, когда будет вакцинировано 70% населения

Источник: Радио Свобода

В Украине пока не могут отменить ношение масок в общественных местах. Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что сначала необходимо вакцинировать от коронавируса 70 – 80% населения.

По словам министра, сейчас вопрос отмены ношения масок является нецелесообразным.

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Справку о противопоказаниях к вакцинации будут выдавать семейные врачи

Источник: Радио Свобода

Справку о медицинских противопоказаниях к прививке против COVID-19 учителя могут получить у своего семейного врача. Справка о противопоказаниях будет выдаваться в том же порядке, что и о прививках.

В Минздраве подчеркнули, что предоставление справок о наличии противопоказаний будет находиться под строгим контролем. Ляшко также отметил, что в целом процент учителей, которые имеют противопоказания, является небольшим.



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 16 октября

Распространение COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 16 октября в мире зарегистрировали более 240 миллионов больных COVID-19 и официально зарегистрировали 4,8 миллиона смертей среди пациентов. В то же время в ВОЗ считают, что на самом деле эти цифры могут быть больше, ведь в бедных странах низкий охват тестирования.

С начала пандемии больше всего больных коронавирусом обнаружили в США – более 44,8 миллиона. Следующими идут Великобритания, Турция, Индия, Россия и Бразилия.

В России за сутки более 1 тысячи смертей и рекордная заболеваемость

Источник: СтопКоронавирус РФ

В России за минувшие сутки зарегистрировали рекордное количество смертей от коронавируса. Умерли 1 002 пациента. Также высока и заболеваемость – за прошедшие сутки обнаружили 33 208 инфицированных.

Общее число заболевших с начала пандемии в России достигло почти 8 миллионов человек, умерли от COVID-19 более 222 тысяч человек.

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В США отложили одобрение Moderna для вакцинации подростков

Источник: WSJ

В США пока отсрочили одобрение препарата Moderna для вакцинации людей до 18 лет. Сейчас идет проверка связи между вакцинацией и редкими ишемическими нарушениями у молодых парней после второй прививки этим препаратом.

В то же время представители FDA отметили, что польза от вакцинации против COVID-19 перевешивает любые риски. Сейчас замедлять темпы вакцинации нельзя!