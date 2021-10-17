Новости о коронавирусе в Украине 17 октября

Коронавирус в Украине: за сутки в больницы госпитализировали более 4 тысяч человек

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 11 288 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. В больницы были госпитализированы 4 747 человек. К сожалению, еще 219 инфицированных умерли. В то же время 3 541 больной выздоровел.

Днем ранее Условие отмены масок, справка о противопоказаниях вакцинации: новости о коронавирусе 16 октября

За этот же период в Украине провели 72 970 исследований на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 33 545,

методом ИФА – 5 350,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 34 075.

Всего с начала пандемии в Украине провели 13 557 776 тестирований методом ПЦР.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 2 635 170 больных коронавирусом, 2 325 997 из которых уже выздоровели. Но по меньшей мере 60 633 пациента умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Суточный прирост заболеваемости в регионах: сколько новых случаев обнаружили

Киев – 451 случай;

Винницкая область – 178 случаев;

Волынская область – 269 случаев;

Днепропетровская область – 748 случаев;

Донецкая область – 934 случая;

Житомирская область – 258 случаев;

Закарпатская область – 68 случаев;

Запорожская область – 678 случаев;

Ивано-Франковская область – 283 случая;

Киевская область – 334 случая;

Кировоградская область – 72 случая;

Луганская область – 297 случаев;

Львовская область – 588 случаев;

Николаевская область – 294 случая;

Одесская область – 1 396 случаев;

Полтавская область – 310 случаев;

Ровненская область – 309 случаев;

Сумская область – 638 случаев;

Тернопольская область – 344 случая;

Харьковская область – 948 случаев;

Херсонская область – 609 случаев;

Хмельницкая область – 384 случая;

Черкасская область – 334 случая;

Черновицкая область – 436 случаев;

Черниговская область – 128 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации в Украине

В субботу против коронавируса вакцинировались 82 800 жителей страны. 48 646 из них получили первую дозу препарата, а остальные 34 154 завершили свою иммунизацию, сделав вторую прививку.

С начала вакцинальной кампании COVID-прививки получили 7 922 415 человек. 7 922 413 сделали хотя бы одну дозу. А вот полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 467 945 человек (из них двое получили одну дозу за границей).

В целом в стране провели 14 390 358 прививок против коронавируса.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

"Будет 10 сложных дней": В СНБО назвали дату начала пика пандемии COVID-19 в Украине

Источник: 24 канал

Пик заболеваемости коронавирусом в Украине начнется 25 октября. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По прогнозам, в конце октября и в начале ноября в стране будут самые сложные 10 дней, а в больницах будет 50 – 55 тысяч человек одномоментно.

Минздрав подготовил необходимые документы о COVID-вакцинации детей

Источник: 24 канал

Министерство здравоохранения подготовило документы о вакцинации против коронавируса детей в возрасте от 14 лет. Но когда будут иммунизировать подростков, пока неизвестно. Об этом рассказал начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

На Херсонщине планируют открыть еще одну больницу под COVID-19: какова ситуация в регионе

Источник: "Главком"

Херсонская область первой вошла в красную карантинную зону. Достаточно напряженная ситуация в больницах, которым теперь нужно в 2 – 4 раза больше кислорода, чем раньше. Власти планируют открыть еще одно учреждение для лечения COVID-больных. Кроме этого, на Херсонщине планируют развернуть еще до 400 коек.

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Новости о коронавирусе в мире 17 октября

Распространение COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 17 октября по всему миру зафиксировали более 240,5 миллиона больных COVID-19 и 4,8 миллиона смертей в результате болезни. Между тем в ВОЗ считают, что на самом деле эти цифры значительно больше, ведь в бедных странах низкий уровень тестирования населения.

С начала пандемии больше всего инфицированных вирусом SARS-CoV-2 обнаружили в США – более чем 44,9 миллиона. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают: Великобритания, Турция, Россия, Индия и Бразилия.

Сидней отменяет карантин для вакцинированных

Источник: BBC

Сидней позволит с 1 ноября полностью вакцинированным путешествовать из-за границы без обязательного 14-дневного карантина. Но ослабление жесткого контроля въезда сначала будет касаться только граждан Австралии и родителей резидентов.

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Последние исследования

Может ли COVID-вакцина защитить от других коронавирусов: исследование

Источник: Journal of Clinical Investigation

Исследование ученых из Northwestern Medicine показало, что плазма людей, вакцинированных против SARS-CoV-2, производила антитела, которые обеспечивали защиту против SARS-CoV-1 и коронавируса простуды (OC43). Кроме этого, мыши, иммунизированные вакциной против SARS-CoV-1, которую изготовили в 2004 году, производили иммунные ответы против SARS-CoV-2. В целом это первое исследование, которое показывает, что предыдущие коронавируснаые инфекции могут защитить от заражений другими коронавирусами.