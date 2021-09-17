Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

По состоянию на 17 сентября в Украине выросла заболеваемость коронавирусом – 6 624 новых случаев. Такой суточный показатель заболеваемости – один из крупнейших с середины мая 2021 года.

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В больницы госпитализировали 1 568 пациентов с симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 99 человек. В то же время 1 914 человек выздоровели.

Лаборатории провели более 75 тысяч тестов на выявление коронавируса, в частности:

  • методом ПЦР – 35 171 человек,
  • методом ИФА – 8 230 человек,
  • экспресс-тестами – 31 879 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 426 случаев;
  • Винницкая область – 155 случаев;
  • Волынская область – 169 случаев;
  • Днепропетровская область – 426 случаев;
  • Донецкая область – 364 случая;
  • Житомирская область – 196 случаев;
  • Закарпатская область – 46 случаев;
  • Запорожская область – 238 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 156 случаев;
  • Киевская область – 257 случаев;
  • Кировоградская область – 25 случаев;
  • Луганская область – 273 случая;
  • Львовская область – 644 случая;
  • Николаевская область – 150 случаев;
  • Одесская область – 530 случаев;
  • Полтавская область – 133 случая;
  • Ровенская область – 207 случаев;
  • Сумская область – 147 случаев;
  • Тернопольская область – 247 случаев;
  • Харьковская область – 649 случаев;
  • Херсонская область – 200 случаев;
  • Хмельницкая область – 307 случаев;
  • Черкасская область – 209 случаев;
  • Черновицкая область – 345 случаев;
  • Черниговская область – 125 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Показатели COVID-госпитализаций не соответствуют зеленой зоне в 8 областях

Источник: Минздрав

По состоянию на 17 сентября все области Украины находятся в зеленой зоне адаптивного карантина. Однако, аж в 8 из 24 областей превышены нормы по одному из показателей.

  • Винницкая – 80,6%. Там превышение по этому показателю наблюдается уже третий день подряд;
  • Днепропетровска – 52,9%;
  • Ивано-Франковская область – 61,9%, днями ранее – в пределах 60 – 66%;
  • Львовская область – 79,2%, хотя два дня подряд эти показатели перевалили за 80%, цифры все равно высокие;
  • Николаевская – 104,7%. Это самый большой показатель по Украине по состоянию на сегодня;
  • Ровенская область – 60,0%;
  • Сумская – 58,9%;
  • Харьковская – 56,8%.

Вместе с тем, уровень заболеваемости превышен почти во всех областях Украины. Он должен составлять не более 75 на 100 тысяч населения. В норме он только на Закарпатье, в Кировоградской области, Николаевской и Полтавской.

Статистика вакцинации

Со вчерашнего дня 122 906 человек вакцинировали против коронавируса. Одну дозу получили 72 201 человек, полностью иммунизированные, то есть получили две прививки – 50 705 человек.

В течение суток работали:

  • 833 мобильные бригады;
  • 2 884 пункта прививки;
  • 316 центров вакцинации.

На Харьковщине среди умерших от COVID-19 ни одного вакцинированного

Источник: Харьковская ОГА

На Харьковщине стремительно растет заболеваемость коронавирусом. Среди тех, кто сейчас находится в реанимациях – ни одного привитого. Об этом заявил на брифинге 16 сентября заместитель председателя облгосадминистрации Михаил Черняк.

По его словам, сейчас в ковидных больницах области находится 947 пациентов с коронавирусом. Из них – только 3,5% являются вакцинированными.

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Новости о коронавирусе в мире 17 сентября

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 16 сентября по всему миру зафиксировали более 227 миллионов случаев заражений, более чем 4,6 миллиона из которых, к сожалению, умерли.

Больше всего инфицированных с начала пандемии обнаружили в США – более 41,7 миллиона. Всего COVID-19 унес жизни более 670 тысяч американцев.

Исследование коронавируса

Пандемия COVID-19 провоцирует рост ожирения среди детей

Источник: MedicalXpress

Исследователи отметили, что пандемия коронавируса усилила один из факторов риска тяжелого COVID-19. Они связывают болезнь с ростом ожирения среди детей и подростков в США, начиная с 2020 года.

Главные выводы ученых:

  • 22% детей и подростков США страдали ожирением в августе 2020 года. Годом ранее эта цифра составляла 19%.
  • До пандемии: дети со здоровым весом набирали в среднем 3,4 фунта (1,5 килограмма) в год.
  • Во время пандемии: эта цифра выросла до 5,4 фунта (2,4 килограмма).

Почему дети не болеют коронавирусом так, как взрослые

Источник: Smithsonian Magazine

Известно, что дети обычно подхватывают коронавирус значительно реже, чем взрослые, и если болеют, то переносят недуг в более легкой форме. Ученые пытаются понять, почему так происходит.

Отчасти объяснение устойчивости детей может заключаться в их общем здоровье. Они реже болеют такими заболеваниями, как ожирение и диабет, которые приводят к тяжелым осложнениям коронавируса.

Подробно Почему дети не болеют коронавирусом так же, как взрослые