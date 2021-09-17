8 регионов с худшими показателями, ситуация в реанимациях: новости о коронавирусе 17 сентября

В Украине значительно возросла заболеваемость коронавирусом, суточный прирост инфицированных максимальный с мая этого года. В то же время темпы вакцинации продолжают расти, две прививки против коронавируса получили уже более 5 миллионов граждан. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 17 сентября.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

По состоянию на 17 сентября в Украине выросла заболеваемость коронавирусом – 6 624 новых случаев. Такой суточный показатель заболеваемости – один из крупнейших с середины мая 2021 года.

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В больницы госпитализировали 1 568 пациентов с симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 99 человек. В то же время 1 914 человек выздоровели.

Лаборатории провели более 75 тысяч тестов на выявление коронавируса, в частности:

методом ПЦР – 35 171 человек,

методом ИФА – 8 230 человек,

экспресс-тестами – 31 879 человек.

Общая статистика

От начала пандемии COVID-19 в Украине официально сообщили о 2 338 164 случаях заболевания коронавирусом.

По состоянию на 16 сентября выздоровели 2 228 543 человек. Впрочем, от осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 54 750 больных.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 426 случаев;

Винницкая область – 155 случаев;

Волынская область – 169 случаев;

Днепропетровская область – 426 случаев;

Донецкая область – 364 случая;

Житомирская область – 196 случаев;

Закарпатская область – 46 случаев;

Запорожская область – 238 случаев;

Ивано-Франковская область – 156 случаев;

Киевская область – 257 случаев;

Кировоградская область – 25 случаев;

Луганская область – 273 случая;

Львовская область – 644 случая;

Николаевская область – 150 случаев;

Одесская область – 530 случаев;

Полтавская область – 133 случая;

Ровенская область – 207 случаев;

Сумская область – 147 случаев;

Тернопольская область – 247 случаев;

Харьковская область – 649 случаев;

Херсонская область – 200 случаев;

Хмельницкая область – 307 случаев;

Черкасская область – 209 случаев;

Черновицкая область – 345 случаев;

Черниговская область – 125 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Показатели COVID-госпитализаций не соответствуют зеленой зоне в 8 областях

Источник: Минздрав

По состоянию на 17 сентября все области Украины находятся в зеленой зоне адаптивного карантина. Однако, аж в 8 из 24 областей превышены нормы по одному из показателей.

Винницкая – 80,6%. Там превышение по этому показателю наблюдается уже третий день подряд;

– 80,6%. Там превышение по этому показателю наблюдается уже третий день подряд; Днепропетровска – 52,9%;

– 52,9%; Ивано-Франковская область – 61,9%, днями ранее – в пределах 60 – 66%;

область – 61,9%, днями ранее – в пределах 60 – 66%; Львовская область – 79,2%, хотя два дня подряд эти показатели перевалили за 80%, цифры все равно высокие;

область – 79,2%, хотя два дня подряд эти показатели перевалили за 80%, цифры все равно высокие; Николаевская – 104,7%. Это самый большой показатель по Украине по состоянию на сегодня;

– 104,7%. Это самый большой показатель по Украине по состоянию на сегодня; Ровенская область – 60,0%;

область – 60,0%; Сумская – 58,9%;

– 58,9%; Харьковская – 56,8%.

Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Вместе с тем, уровень заболеваемости превышен почти во всех областях Украины. Он должен составлять не более 75 на 100 тысяч населения. В норме он только на Закарпатье, в Кировоградской области, Николаевской и Полтавской.

Статистика вакцинации

Со вчерашнего дня 122 906 человек вакцинировали против коронавируса. Одну дозу получили 72 201 человек, полностью иммунизированные, то есть получили две прививки – 50 705 человек.

В течение суток работали:

833 мобильные бригады;

2 884 пункта прививки;

316 центров вакцинации.

Всего с начала вакцинальной кампании иммунизировали против коронавируса 6 169 886 граждан, из них:

получили одну дозу – 6 169 884 человека;

полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 059 771 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего провели 11 229 655 прививок.

На Харьковщине среди умерших от COVID-19 ни одного вакцинированного

Источник: Харьковская ОГА

На Харьковщине стремительно растет заболеваемость коронавирусом. Среди тех, кто сейчас находится в реанимациях – ни одного привитого. Об этом заявил на брифинге 16 сентября заместитель председателя облгосадминистрации Михаил Черняк.

По его словам, сейчас в ковидных больницах области находится 947 пациентов с коронавирусом. Из них – только 3,5% являются вакцинированными.

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Новости о коронавирусе в мире 17 сентября

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 16 сентября по всему миру зафиксировали более 227 миллионов случаев заражений, более чем 4,6 миллиона из которых, к сожалению, умерли.

Больше всего инфицированных с начала пандемии обнаружили в США – более 41,7 миллиона. Всего COVID-19 унес жизни более 670 тысяч американцев.

Исследование коронавируса

Пандемия COVID-19 провоцирует рост ожирения среди детей

Источник: MedicalXpress

Исследователи отметили, что пандемия коронавируса усилила один из факторов риска тяжелого COVID-19. Они связывают болезнь с ростом ожирения среди детей и подростков в США, начиная с 2020 года.

Главные выводы ученых:

22% детей и подростков США страдали ожирением в августе 2020 года. Годом ранее эта цифра составляла 19%.

До пандемии: дети со здоровым весом набирали в среднем 3,4 фунта (1,5 килограмма) в год.

дети со здоровым весом набирали в среднем 3,4 фунта (1,5 килограмма) в год. Во время пандемии: эта цифра выросла до 5,4 фунта (2,4 килограмма).

Почему дети не болеют коронавирусом так, как взрослые

Для детей с умеренным ожирением ожидаемая прибавка в весе увеличилась с 6,5 фунтов (3 кг) в год пандемии до 12 фунтов (5,4 килограмма) после начала пандемии.

Источник: Smithsonian Magazine

Известно, что дети обычно подхватывают коронавирус значительно реже, чем взрослые, и если болеют, то переносят недуг в более легкой форме. Ученые пытаются понять, почему так происходит.

Отчасти объяснение устойчивости детей может заключаться в их общем здоровье. Они реже болеют такими заболеваниями, как ожирение и диабет, которые приводят к тяжелым осложнениям коронавируса.

Подробно Почему дети не болеют коронавирусом так же, как взрослые