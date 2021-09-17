8 регионов с худшими показателями, ситуация в реанимациях: новости о коронавирусе 17 сентября
Источник:24 канал
В Украине значительно возросла заболеваемость коронавирусом, суточный прирост инфицированных максимальный с мая этого года. В то же время темпы вакцинации продолжают расти, две прививки против коронавируса получили уже более 5 миллионов граждан. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 17 сентября.
Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
По состоянию на 17 сентября в Украине выросла заболеваемость коронавирусом – 6 624 новых случаев. Такой суточный показатель заболеваемости – один из крупнейших с середины мая 2021 года.
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В больницы госпитализировали 1 568 пациентов с симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 99 человек. В то же время 1 914 человек выздоровели.
Лаборатории провели более 75 тысяч тестов на выявление коронавируса, в частности:
- методом ПЦР – 35 171 человек,
- методом ИФА – 8 230 человек,
- экспресс-тестами – 31 879 человек.
Общая статистика
От начала пандемии COVID-19 в Украине официально сообщили о 2 338 164 случаях заболевания коронавирусом.
По состоянию на 16 сентября выздоровели 2 228 543 человек. Впрочем, от осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 54 750 больных.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 426 случаев;
- Винницкая область – 155 случаев;
- Волынская область – 169 случаев;
- Днепропетровская область – 426 случаев;
- Донецкая область – 364 случая;
- Житомирская область – 196 случаев;
- Закарпатская область – 46 случаев;
- Запорожская область – 238 случаев;
- Ивано-Франковская область – 156 случаев;
- Киевская область – 257 случаев;
- Кировоградская область – 25 случаев;
- Луганская область – 273 случая;
- Львовская область – 644 случая;
- Николаевская область – 150 случаев;
- Одесская область – 530 случаев;
- Полтавская область – 133 случая;
- Ровенская область – 207 случаев;
- Сумская область – 147 случаев;
- Тернопольская область – 247 случаев;
- Харьковская область – 649 случаев;
- Херсонская область – 200 случаев;
- Хмельницкая область – 307 случаев;
- Черкасская область – 209 случаев;
- Черновицкая область – 345 случаев;
- Черниговская область – 125 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Показатели COVID-госпитализаций не соответствуют зеленой зоне в 8 областях
Источник: Минздрав
По состоянию на 17 сентября все области Украины находятся в зеленой зоне адаптивного карантина. Однако, аж в 8 из 24 областей превышены нормы по одному из показателей.
- Винницкая – 80,6%. Там превышение по этому показателю наблюдается уже третий день подряд;
- Днепропетровска – 52,9%;
- Ивано-Франковская область – 61,9%, днями ранее – в пределах 60 – 66%;
- Львовская область – 79,2%, хотя два дня подряд эти показатели перевалили за 80%, цифры все равно высокие;
- Николаевская – 104,7%. Это самый большой показатель по Украине по состоянию на сегодня;
- Ровенская область – 60,0%;
- Сумская – 58,9%;
- Харьковская – 56,8%.
Вместе с тем, уровень заболеваемости превышен почти во всех областях Украины. Он должен составлять не более 75 на 100 тысяч населения. В норме он только на Закарпатье, в Кировоградской области, Николаевской и Полтавской.
Статистика вакцинации
Со вчерашнего дня 122 906 человек вакцинировали против коронавируса. Одну дозу получили 72 201 человек, полностью иммунизированные, то есть получили две прививки – 50 705 человек.
В течение суток работали:
- 833 мобильные бригады;
- 2 884 пункта прививки;
- 316 центров вакцинации.
Всего с начала вакцинальной кампании иммунизировали против коронавируса 6 169 886 граждан, из них:
- получили одну дозу – 6 169 884 человека;
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 059 771 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
Всего провели 11 229 655 прививок.
На Харьковщине среди умерших от COVID-19 ни одного вакцинированного
Источник: Харьковская ОГА
На Харьковщине стремительно растет заболеваемость коронавирусом. Среди тех, кто сейчас находится в реанимациях – ни одного привитого. Об этом заявил на брифинге 16 сентября заместитель председателя облгосадминистрации Михаил Черняк.
По его словам, сейчас в ковидных больницах области находится 947 пациентов с коронавирусом. Из них – только 3,5% являются вакцинированными.
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Новости о коронавирусе в мире 17 сентября
Статистика заболеваемости
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 16 сентября по всему миру зафиксировали более 227 миллионов случаев заражений, более чем 4,6 миллиона из которых, к сожалению, умерли.
Больше всего инфицированных с начала пандемии обнаружили в США – более 41,7 миллиона. Всего COVID-19 унес жизни более 670 тысяч американцев.
Исследование коронавируса
Пандемия COVID-19 провоцирует рост ожирения среди детей
Источник: MedicalXpress
Исследователи отметили, что пандемия коронавируса усилила один из факторов риска тяжелого COVID-19. Они связывают болезнь с ростом ожирения среди детей и подростков в США, начиная с 2020 года.
Главные выводы ученых:
- 22% детей и подростков США страдали ожирением в августе 2020 года. Годом ранее эта цифра составляла 19%.
- До пандемии: дети со здоровым весом набирали в среднем 3,4 фунта (1,5 килограмма) в год.
- Во время пандемии: эта цифра выросла до 5,4 фунта (2,4 килограмма).
Почему дети не болеют коронавирусом так, как взрослые
Источник: Smithsonian Magazine
Известно, что дети обычно подхватывают коронавирус значительно реже, чем взрослые, и если болеют, то переносят недуг в более легкой форме. Ученые пытаются понять, почему так происходит.
Отчасти объяснение устойчивости детей может заключаться в их общем здоровье. Они реже болеют такими заболеваниями, как ожирение и диабет, которые приводят к тяжелым осложнениям коронавируса.
Подробно Почему дети не болеют коронавирусом так же, как взрослые