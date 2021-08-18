Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 17 августа, в Украине зарегистрировали 1 447 больных коронавирусом. Среди них 104 ребенка и 38 медработников.

В больницы госпитализировали 677 человек с установленным диагнозом COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 40 больных умерли. Зато выздоровели еще 712 пациентов.

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Обратите внимание! Сейчас суточный прирост инфицированных (1 447) является самым высоким за последние 2 месяца. Большее количество больных, а именно 1 603, регистрировали аж 11 июня.

Темпы тестирования на COVID-19

В течение 17 августа в Украине провели 60 654 теста на коронавирус, из них:

методом ПЦР – 27 053,

методом ИФА – 9 171,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 24 430.

В то же время с начала пандемии в Украине провели 11 726 235 тестов методом ПЦР.

Общие показатели заболеваемости по состоянию на утро 18 августа: Обнаружили – 2 268 666 инфицированных,

Выздоровели – 2 198 220 пациентов,

Умерли – 53 336 больных.

Статистика новых случаев в регионах:

Киев – 181 случай;

Винницкая область – 52 случая;

Волынская область – 13 случаев;

Днепропетровская область – 93 случая;

Донецкая область – 155 случаев;

Житомирская область – 38 случаев;

Закарпатская область – 17 случаев;

Запорожская область – 51 случай;

Ивано-Франковская область – 23 случая;

Киевская область – 54 случая;

Кировоградская область – 8 случаев;

Луганская область – 65 случаев;

Львовская область – 35 случаев;

Николаевская область – 19 случаев;

Одесская область – 130 случаев;

Полтавская область – 44 случая;

Ровненская область – 31 случай;

Сумская область – 33 случая;

Тернопольская область – 47 случаев;

Харьковская область – 89 случаев;

Херсонская область – 76 случаев;

Хмельницкая область – 45 случаев;

Черкасская область – 62 случая;

Черновицкая область – 58 случаев;

Черниговская область – 28 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Украина официально признала вакцину Johnson & Johnson против COVID-19

Источник: 24 канал

Кабинет Министров 18 августа признал вакцину компании Janssen (Johnson & Johnson). Теперь украинцам после прививки этой вакциной будут выдавать COVID-сертификат.

Особенность вакцины заключается в том, что для полной вакцинации ею нужна лишь одна доза.

Janssen – что известно о вакцине Janssen является так называемой "векторной вакциной", то есть содержит вирус, который не вредит организму человека. Его задача состоит в том, чтобы доставить в клетку ген болезнетворного вируса, против которого нужно выработать иммунитет.

Кто чаще всего умирает от коронавируса в Украине

Источник: Минздрав

Более 80% умерших от коронавируса в Украине составляют люди в возрасте от 60 лет. Единственный способ защититься от болезни или тяжелых ее последствий – вакцинация.

Смертность от коронавируса в Украине среди пожилых людей: доля умерших людей в возрасте 60 – 69 лет составляет 29% (15 533 человека),

в возрасте более 70 лет – 52% (28 033 человека).

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На Оболони можно сделать прививку от COVID-19 в автобусе

Источник: Оболонская РГА

В Киеве на Оболони можно сделать прививку от коронавируса в переоборудованном автобусе. Своеобразный мобильный центр расположен возле станции метро "Героев Днепра".

Людям предлагают уколоть вакцины CoronaVac или AstraZeneca. Мобильный центр в этом месте будет работать с 19 по 22 августа с 09:00 до 13:00.

Украинские СOVID-сертификаты признают в Европе одними из первых

Источник: Громадське радіо

Украина является одной из первых стран не из ЕС, которая получит признание своих СOVID-сертификатов на территории Евросоюза. В то же время на территории Украины признают европейские сертификаты.

Я анонсирую: Украина одна из первых в списке третьих стран, то есть не членов Европейского Союза, чей паспорт вакцинации будет признан, полностью будет использоваться, как и европейский сертификат, на территории ЕС. И так же европейские сертификаты будут признаваться у нас,

– отметил глава Минздрава Виктор Ляшко.

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Новости о коронавирусе в мире

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

С начала пандемии недуг обнаружили более чем у 208 миллионов людей по всему миру. Болезнь унесла жизни почти 4,38 миллиона инфицированных.

Больше всего больных коронавирусом зафиксировали в США – болезнь диагностировали у более 37 миллионов человек, по меньшей мере 623 тысячи, к сожалению, умерли.

Ким Чен Ын уверяет, что в КНДР ни одного случая заболевания коронавирусом

Источник: Yonhap

Северная Корея уведомила Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о том, что страна протестировала на коронавирус примерно 36 тысяч человек. Но, мол, они якобы не обнаружили ни одного подтвержденного случая инфицирования.

Исследования коронавируса

Насколько восстанавливаются легкие после коронавируса

Источник: MedicalXpress

Исследование показало, что у людей, которые полностью выздоровели после COVID-19, в легких не осталось никаких патологических изменений. Их легочная ткань не отличалась от легких людей, не болевших коронавирусной инфекцией.

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Антибиотики при коронавирусе не эффективнее, чем плацебо

Источник: MedicalXpress

Антибиотик азитромицин не эффективнее, чем плацебо, для предотвращения симптомов COVID-19 среди госпитализированных пациентов и может увеличить шанс на госпитализацию.

В исследовании приняли участие 263 участника, у которых был подтвержден коронавирус. В процессе случайного отбора 171 участник получил одноразовую пероральную дозу 1,2 г азитромицина, а 92 участника получили плацебо.

Через две недели у 50% участников в обеих группах симптомы не наблюдались. Через три недели, 5 участников, получавших азитромицин, были госпитализированы с тяжелыми симптомами COVID-19. В то же время ни один человек из группы плацебо не был госпитализирован.

Молодые люди болеют коронавирусом чаще, чем считалось

Источник: Annals of Internal Medicine

Большинство считает, что пожилые люди чаще болеют коронавирусом, чем молодежь. Но ученые в новом исследовании доказали, что это не так.