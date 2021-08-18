Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
За минувшие сутки, 17 августа, в Украине зарегистрировали 1 447 больных коронавирусом. Среди них 104 ребенка и 38 медработников.
В больницы госпитализировали 677 человек с установленным диагнозом COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 40 больных умерли. Зато выздоровели еще 712 пациентов.
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Темпы тестирования на COVID-19
В течение 17 августа в Украине провели 60 654 теста на коронавирус, из них:
- методом ПЦР – 27 053,
- методом ИФА – 9 171,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 24 430.
В то же время с начала пандемии в Украине провели 11 726 235 тестов методом ПЦР.
Статистика новых случаев в регионах:
- Киев – 181 случай;
- Винницкая область – 52 случая;
- Волынская область – 13 случаев;
- Днепропетровская область – 93 случая;
- Донецкая область – 155 случаев;
- Житомирская область – 38 случаев;
- Закарпатская область – 17 случаев;
- Запорожская область – 51 случай;
- Ивано-Франковская область – 23 случая;
- Киевская область – 54 случая;
- Кировоградская область – 8 случаев;
- Луганская область – 65 случаев;
- Львовская область – 35 случаев;
- Николаевская область – 19 случаев;
- Одесская область – 130 случаев;
- Полтавская область – 44 случая;
- Ровненская область – 31 случай;
- Сумская область – 33 случая;
- Тернопольская область – 47 случаев;
- Харьковская область – 89 случаев;
- Херсонская область – 76 случаев;
- Хмельницкая область – 45 случаев;
- Черкасская область – 62 случая;
- Черновицкая область – 58 случаев;
- Черниговская область – 28 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Украина официально признала вакцину Johnson & Johnson против COVID-19
Источник: 24 канал
Кабинет Министров 18 августа признал вакцину компании Janssen (Johnson & Johnson). Теперь украинцам после прививки этой вакциной будут выдавать COVID-сертификат.
Особенность вакцины заключается в том, что для полной вакцинации ею нужна лишь одна доза.
Кто чаще всего умирает от коронавируса в Украине
Источник: Минздрав
Более 80% умерших от коронавируса в Украине составляют люди в возрасте от 60 лет. Единственный способ защититься от болезни или тяжелых ее последствий – вакцинация.
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На Оболони можно сделать прививку от COVID-19 в автобусе
Источник: Оболонская РГА
В Киеве на Оболони можно сделать прививку от коронавируса в переоборудованном автобусе. Своеобразный мобильный центр расположен возле станции метро "Героев Днепра".
Людям предлагают уколоть вакцины CoronaVac или AstraZeneca. Мобильный центр в этом месте будет работать с 19 по 22 августа с 09:00 до 13:00.
Украинские СOVID-сертификаты признают в Европе одними из первых
Источник: Громадське радіо
Украина является одной из первых стран не из ЕС, которая получит признание своих СOVID-сертификатов на территории Евросоюза. В то же время на территории Украины признают европейские сертификаты.
Я анонсирую: Украина одна из первых в списке третьих стран, то есть не членов Европейского Союза, чей паспорт вакцинации будет признан, полностью будет использоваться, как и европейский сертификат, на территории ЕС. И так же европейские сертификаты будут признаваться у нас,
– отметил глава Минздрава Виктор Ляшко.
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Новости о коронавирусе в мире
Статистика заболеваемости
Источник: Университет Хопкинса
С начала пандемии недуг обнаружили более чем у 208 миллионов людей по всему миру. Болезнь унесла жизни почти 4,38 миллиона инфицированных.
Больше всего больных коронавирусом зафиксировали в США – болезнь диагностировали у более 37 миллионов человек, по меньшей мере 623 тысячи, к сожалению, умерли.
Ким Чен Ын уверяет, что в КНДР ни одного случая заболевания коронавирусом
Источник: Yonhap
Северная Корея уведомила Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о том, что страна протестировала на коронавирус примерно 36 тысяч человек. Но, мол, они якобы не обнаружили ни одного подтвержденного случая инфицирования.
Исследования коронавируса
Насколько восстанавливаются легкие после коронавируса
Источник: MedicalXpress
Исследование показало, что у людей, которые полностью выздоровели после COVID-19, в легких не осталось никаких патологических изменений. Их легочная ткань не отличалась от легких людей, не болевших коронавирусной инфекцией.
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Антибиотики при коронавирусе не эффективнее, чем плацебо
Источник: MedicalXpress
Антибиотик азитромицин не эффективнее, чем плацебо, для предотвращения симптомов COVID-19 среди госпитализированных пациентов и может увеличить шанс на госпитализацию.
В исследовании приняли участие 263 участника, у которых был подтвержден коронавирус. В процессе случайного отбора 171 участник получил одноразовую пероральную дозу 1,2 г азитромицина, а 92 участника получили плацебо.
Через две недели у 50% участников в обеих группах симптомы не наблюдались. Через три недели, 5 участников, получавших азитромицин, были госпитализированы с тяжелыми симптомами COVID-19. В то же время ни один человек из группы плацебо не был госпитализирован.
Молодые люди болеют коронавирусом чаще, чем считалось
Источник: Annals of Internal Medicine
Большинство считает, что пожилые люди чаще болеют коронавирусом, чем молодежь. Но ученые в новом исследовании доказали, что это не так.
- После такой коррекции оказалось, что COVID-19 реже других болеют дети и люди старше 70 лет.
- У последних инфекция встречалась на 50% реже, чем в среднем у населения.
- Количество случаев инфекции среди подростков и мужчин в возрасте 20 – 49 лет было существенно выше среднего.