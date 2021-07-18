Новости о коронавирусе 18 июля: Moderna в Украине, протесты во Франции

Украина получила 2 миллиона доз вакцины Moderna от США. Шестой раз за неделю: в оккупированном Крыму снова рекордное количество больных COVID-19. Румыния предоставила Украине около 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Массовые протесты во Франции. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 18 июля.

Новости о коронавирусе в Украине 18 июля

Статистика распространения вируса в стране

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине выявили 299 больных коронавирусом. Среди новых пациентов 27 детей и 4 медика.

Днем ранее Новости о коронавирусе 17 июля: насколько больше антител формирует Pfizer, вакцинация детей

В больницы госпитализировали 382 больных с установленным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 8 пациентов умерли. При этом 241 человек выздоровел.

За сутки в Украине провели 26 082 теста на коронавирус:

методом ПЦР – 13 429 человек,

методом ИФА – 3 158 человек,

экспресс-тестами – 9 495 человек.

С начала пандемии в Украине провели 11 151 481 ПЦР-тестирование.

обнаружили – 2 244 495 больных;

выздоровели – 2 181 198 человека;

умерли – 52 726 пациента.

Суточный прирост инфицированных в регионах

Киев – 43 случая;

Винницкая область – 19 случаев;

Волынская область – 4 случая;

Днепропетровская область – 50 случаев;

Донецкая область – 13 случаев;

Житомирская область – 11 случаев;

Запорожская область – 10 случаев;

Ивано – Франковская область – 6 случаев;

Киевская область – 17 случаев;

Кировоградская область – 2 случая;

Луганская область – 1 случай;

Львовская область – 8 случаев;

Николаевская область – 9 случаев;

Одесская область – 35 случаев;

Полтавская область – 6 случаев;

Ровенская область – 3 случая;

Сумская область – 17 случаев;

Тернопольская область – 1 случай;

Харьковская область – 11 случаев;

Херсонская область – 15 случаев;

Хмельницкая область – 5 случаев;

Черкасская область – 8 случаев;

Черновицкая область – 5 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса

Украина получила 2 миллиона доз вакцины Moderna от США

Источник: ЮНИСЕФ

В Украину доставили 2 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Moderna. Эту партию препаратов предоставило правительство США через механизм COVAX. Вакцина из этой поставки предназначена для прививки организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации.

Шестой раз за неделю: в оккупированном Крыму снова рекордное количество больных COVID-19

Источник: Интерфакс

В течение 17 июля в оккупированном Крыму зарегистрировали 409 случаев заражения коронавирусом. Это наибольшее количество с начала пандемии. Более того, это уже шестой за неделю рекорд на полуострове по приросту инфицированных.

Румыния предоставила Украине около 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Источник: Минздрав

Украина получила от Румынии около 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Их нам предоставили при поддержке механизма гражданской защиты ЕС. Препараты используют для введения второй дозы людям, которые уже получили первую прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca.

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Новости о коронавирусе в мире 18 июля

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: СНБО

По состоянию на утро 18 июля в мире зарегистрировали свыше 190 миллионов случаев инфицирования SARS-CoV-2. От осложнений болезни умерли более 4 миллионов больных. В то же время более 125 миллионов пациентов выздоровели.

ВОЗ требует контроля над лабораториями в Китае

Источник: Le Fiagro

Всемирная организация здравоохранения требует контроля над лабораториями в Китае, в которых и установили первые случаи COVID-19. Все для того, чтобы выяснить происхождение коронавируса.

"Правительство заходит слишком далеко": во Франции массовые протесты из-за COVID-вакцинации

Источник: The Associated Press

В субботу 17 июля во Франции более 100 тысяч человек вышли протестовать против последних решений правительства об обязательной вакцинации всех медицинских работников и требования свидетельства о вакцинации, отрицательного теста или наличия антител после выздоровления от коронавируса. Без документа французы не могут посещать рестораны и общественные места.