Новости о коронавирусе 18 июня: рекорд привитых в Украине, COVID-паспорта в Италии

В Украине зафиксировали рекорд привитых против COVID-19 в сутки. Италия начала выдавать "паспорта вакцинации". Назвали группы людей, которые чаще всего повторно болеют коронавирусом. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 18 июня.

Новости о коронавирусе в Украине 18 июня

Распространение инфекции в Украине

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 967 новых случаев заражения коронавирусом. Среди новых заболевших – 32 ребенка и 6 медработников.

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В больницы были госпитализированы 585 человек. К сожалению, еще 50 пациентов умерли. 2 312 человек выздоровели.

За сутки протестировано:

️ методом ПЦР – 25 888 человек

️ методом ИФА – 9 342 человека,

️ экспресс-тестами – 15 969 человек.

️ заболели – 2 228 192 граждан;

выздоровели – 2 147 972 человека;️

умерли – 51 952 пациента

проведено ПЦР-тестов – 10 629 744.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

Киев – 207 случаев;

Винницкая область – 7 случаев;

Волынская область – 16 случаев;

Днепропетровская область – 50 случаев;

Донецкая область – 61 случай;

Житомирская область – 27 случаев;

Закарпатская область – 9 случаев;

Запорожская область – 43 случая;

Ивано-Франковская область – 6 случаев;

Киевская область – 54 случая;

Кировоградская область – 10 случаев;

Луганская область – 14 случаев;

Львовская область – 38 случаев;

Николаевская область – 38 случаев;

Одесская область – 42 случая;

Полтавская область – 30 случаев;

Ровненская область – 41 случай;

Сумская область – 38 случаев;

Тернопольская область – 14 случаев;

Харьковская область – 68 случаев;

Херсонская область – 23 случая;

Хмельницкая область – 35 случаев;

Черкасская область – 46 случаев;

Черновицкая область – 28 случаев;

Черниговская область – 22 случая.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

В Украине зафиксировали рекорд привитых против COVID-19 за сутки

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки в Украине против коронавируса вакцинировали 81 713 человек. 57 970 из них получили первую дозу вакцины, полностью иммунизированы – 23 743 человека. С начала прививочной кампании в стране вакцинировали 1 652 055 граждан, из них 1 652 053 получили 1 дозу препарата, а 337 345 – завершили иммунизацию, получив вторую дозу.

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Новости о коронавирусе в мире 18 июня

Ситуация с заболеваемостью в мире

Источник: СНБО Украины

По состоянию на 18 июня в мире зафиксировали более 177 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. И хотя более чем 115 миллионов инфицированных выздоровели, болезнь унесла жизни по меньшей мере 3 841 275 человек.

Израиль передаст палестинцам более 1 миллиона вакцин против COVID-19

Источник: The Jerusalem Post

Израильские власти планируют передать палестинцам 1,2 миллиона доз вакцины против коронавирусной инфекции компании Pfizer.



Какие существуют вакцины против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Италия начала выдавать "паспорта вакцинации"

Источник: DPA

Италия в четверг, 17 июня, запустила схему сертификации вакцинации "зеленый пропуск", которая облегчит жителям страны возвращение к нормальной жизни. Кроме того, Италия рассматривает возможность отмены масочного режима на открытом воздухе.

Исследование COVID-19

Назвали группы людей, которые чаще всего повторно болеют коронавирусом

Источник: Oxford Academic

У курильщиков вероятность реинфекции коронавирусом почти в два раза выше, чем у людей без никотиновой зависимости. Наличие бронхиальной астмы повышает риск повторного COVID-19 в три раза, принадлежность к темнокожей расе – в два раза.