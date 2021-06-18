Новости о коронавирусе 18 июня: рекорд привитых в Украине, COVID-паспорта в Италии

В Украине зафиксировали рекорд привитых против COVID-19 в сутки. Италия начала выдавать "паспорта вакцинации". Назвали группы людей, которые чаще всего повторно болеют коронавирусом. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 18 июня.
Новости о коронавирусе в Украине 18 июня
Распространение инфекции в Украине
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 967 новых случаев заражения коронавирусом. Среди новых заболевших – 32 ребенка и 6 медработников.
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В больницы были госпитализированы 585 человек. К сожалению, еще 50 пациентов умерли. 2 312 человек выздоровели.
За сутки протестировано:
- ️ методом ПЦР – 25 888 человек
- ️ методом ИФА – 9 342 человека,
- ️ экспресс-тестами – 15 969 человек.
- ️ заболели – 2 228 192 граждан;
- выздоровели – 2 147 972 человека;️
- умерли – 51 952 пациента
- проведено ПЦР-тестов – 10 629 744.
Суточный прирост заболеваемости в регионах
- Киев – 207 случаев;
- Винницкая область – 7 случаев;
- Волынская область – 16 случаев;
- Днепропетровская область – 50 случаев;
- Донецкая область – 61 случай;
- Житомирская область – 27 случаев;
- Закарпатская область – 9 случаев;
- Запорожская область – 43 случая;
- Ивано-Франковская область – 6 случаев;
- Киевская область – 54 случая;
- Кировоградская область – 10 случаев;
- Луганская область – 14 случаев;
- Львовская область – 38 случаев;
- Николаевская область – 38 случаев;
- Одесская область – 42 случая;
- Полтавская область – 30 случаев;
- Ровненская область – 41 случай;
- Сумская область – 38 случаев;
- Тернопольская область – 14 случаев;
- Харьковская область – 68 случаев;
- Херсонская область – 23 случая;
- Хмельницкая область – 35 случаев;
- Черкасская область – 46 случаев;
- Черновицкая область – 28 случаев;
- Черниговская область – 22 случая.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
В Украине зафиксировали рекорд привитых против COVID-19 за сутки
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки в Украине против коронавируса вакцинировали 81 713 человек. 57 970 из них получили первую дозу вакцины, полностью иммунизированы – 23 743 человека. С начала прививочной кампании в стране вакцинировали 1 652 055 граждан, из них 1 652 053 получили 1 дозу препарата, а 337 345 – завершили иммунизацию, получив вторую дозу.
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Новости о коронавирусе в мире 18 июня
Ситуация с заболеваемостью в мире
Источник: СНБО Украины
По состоянию на 18 июня в мире зафиксировали более 177 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. И хотя более чем 115 миллионов инфицированных выздоровели, болезнь унесла жизни по меньшей мере 3 841 275 человек.
Израиль передаст палестинцам более 1 миллиона вакцин против COVID-19
Источник: The Jerusalem Post
Израильские власти планируют передать палестинцам 1,2 миллиона доз вакцины против коронавирусной инфекции компании Pfizer.
Какие существуют вакцины против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Италия начала выдавать "паспорта вакцинации"
Источник: DPA
Италия в четверг, 17 июня, запустила схему сертификации вакцинации "зеленый пропуск", которая облегчит жителям страны возвращение к нормальной жизни. Кроме того, Италия рассматривает возможность отмены масочного режима на открытом воздухе.
Исследование COVID-19
Назвали группы людей, которые чаще всего повторно болеют коронавирусом
Источник: Oxford Academic
У курильщиков вероятность реинфекции коронавирусом почти в два раза выше, чем у людей без никотиновой зависимости. Наличие бронхиальной астмы повышает риск повторного COVID-19 в три раза, принадлежность к темнокожей расе – в два раза.