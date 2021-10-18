Новости о коронавирусе в Украине 18 октября
Заболеваемость высокая: в Украине за сутки 9,5 тысяч инфицированных
Источник: Минздрав
В Украине в течение суток обнаружили 9 524 больных коронавирусом. В больницы были госпитализированы 3 127 человек. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 177 пациентов. В то же время выздоровел 3 421 человек.
Днем ранее Назвали дату пика пандемии в Украине, рост госпитализаций: новости о коронавирусе 17 октября
Лаборатории провели 49 449 тестов на выявление SARS-CoV-2, в частности:
- методом ПЦР – 23 992,
- методом ИФА – 2 946,
- исследований экспресс-тестами на антиген – 22 511.
Распространение коронавируса в регионах: суточный прирост
- Киев – 416 случаев;
- Винницкая область – 110 случаев;
- Волынская область – 284 случая;
- Днепропетровская область – 782 случая;
- Донецкая область – 537 случаев;
- Житомирская область – 703 случая;
- Закарпатская область – 47 случаев;
- Запорожская область – 542 случая;
- Ивано-Франковская область – 184 случая;
- Киевская область – 195 случаев;
- Кировоградская область – 71 случай;
- Луганская область – 194 случая;
- Львовская область – 546 случаев;
- Николаевская область – 178 случаев;
- Одесская область – 1 367 случаев;
- Полтавская область – 81 случай;
- Ровненская область – 169 случаев;
- Сумская область – 488 случаев;
- Тернопольская область – 287 случаев;
- Харьковская область – 823 случая;
- Херсонская область – 469 случаев;
- Хмельницкая область – 251 случай;
- Черкасская область – 283 случая;
- Черновицкая область – 391 случай;
- Черниговская область – 126 случаев.
* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Статистика вакцинации против COVID-19
В течение суток прививки против коронавируса получили 55 897 человек, в частности, первую дозу – 33 680 человек, вторую дозу получили еще 22 217 человек.
С начала прививочной кампании провакцинировано 7 956 095 реципиентов, 7 956 093 получили по меньшей мере одну дозу, а 6 490 162 – обе (из них двое получили одну дозу за рубежом).
В целом в стране сделали 14 446 255 прививок против коронавируса.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал
В Минздраве допустили расширение красной зоны в ближайшее время
Источник: 24 канал
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин отметил, что темпы вакцинации нужно увеличить, чтобы избежать роста заболеваемости. Он не исключает, что в ближайшее время "красный" уровень могут установить и в других областях.
Сливают вакцину в умывальник за 2 тысячи: как медики подделывают сертификаты вакцинации
Источник: ТСН
Карантинные ограничения и требования работодателей поспособствовали тому, что в Украине все чаще подделывают сертификаты о вакцинации. В частности, циничная антивакцинационная схема особенно распространилась в приграничных регионах. Чтобы получить необходимый для работы в Евросоюзе международный сертификат о вакцинации препаратом Pfizer, люди платят, чтобы не получить прививку. Местные медики в пунктах прививки, вместо укола просто сливают дозу препарата в рукомойник. Люди платят за такие мошеннические действия медиков от 2 до 2,5 тысяч гривен.
Введут ли в Украине общенациональный локдаун: Радуцкий назвал условия
Источник: 24 канал
В Украине ежедневно фиксируют высокие показатели заболеваемости коронавирусом. Несмотря на это, "закрывать" страну на очередной локдаун правительство пока не планирует. Помочь противостоянию COVID-19 должна вакцинация.
Во Львове начал действовать усиленный карантин
Источник: 24 канал
Из-за роста количества больных COVID-19 во Львове с 18 октября усилили карантинные ограничения. Они касаются всех сфер – образования, торговли, культуры и тому подобное.
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Новости о коронавирусе в мире 18 октября
Распространение COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 18 октября по всему миру зафиксировали более чем 240,7 миллионов больных COVID-19 и 4,9 миллиона смертей в результате болезни. Между тем в ВОЗ считают, что на самом деле эти цифры значительно больше, ведь в бедных странах низкий уровень тестирования населения.
С начала пандемии больше всего инфицированных вирусом SARS-CoV-2 обнаружили в США – более чем 44,9 миллиона. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают: Великобритания, Турция, Россия, Индия и Бразилия.
Одобрили лекарство от астмы, которое поможет и от коронавируса
Источник: Sky News
Национальная служба здравоохранения в Англии одобрила препарат, который применяют в тяжелых случаях астмы, когда препараты первой линии не могут помочь пациенту. Этот препарат, вероятно, можно применять и против коронавируса. Этот препарат – моноклональное антитело – из группы лекарств, которые также используются для лечения COVID-19. Предварительно, в апреле, его одобрили для использования в Шотландии.
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Исследования коронавируса
Как вредные привычки влияют на риск заражения коронавирусом после вакцинации
Источник: Online library
Табак, алкоголь и наркотики также повышают вероятность развития тяжелых осложнений при COVID-19 даже с учетом полной вакцинации.
Насколько чаще умирают невакцинированные люди от коронавируса штамма Дельта
Источник: CDC
У людей, которые не вакцинированы против COVID-19, в 11 раз выше риск умереть при заражении особо опасным штаммом вируса Дельта, чем у вакцинированных.