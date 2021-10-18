Новости о коронавирусе в Украине 18 октября

Заболеваемость высокая: в Украине за сутки 9,5 тысяч инфицированных

Источник: Минздрав

В Украине в течение суток обнаружили 9 524 больных коронавирусом. В больницы были госпитализированы 3 127 человек. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 177 пациентов. В то же время выздоровел 3 421 человек.

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Лаборатории провели 49 449 тестов на выявление SARS-CoV-2, в частности:

методом ПЦР – 23 992,

методом ИФА – 2 946,

исследований экспресс-тестами на антиген – 22 511.

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 2 644 694 случая коронавирусной болезни. По состоянию на 18 октября выздоровели – 2 329 418 человек. В то же время умерли от болезни 60 810 жителей страны.

Распространение коронавируса в регионах: суточный прирост

Киев – 416 случаев;

Винницкая область – 110 случаев;

Волынская область – 284 случая;

Днепропетровская область – 782 случая;

Донецкая область – 537 случаев;

Житомирская область – 703 случая;

Закарпатская область – 47 случаев;

Запорожская область – 542 случая;

Ивано-Франковская область – 184 случая;

Киевская область – 195 случаев;

Кировоградская область – 71 случай;

Луганская область – 194 случая;

Львовская область – 546 случаев;

Николаевская область – 178 случаев;

Одесская область – 1 367 случаев;

Полтавская область – 81 случай;

Ровненская область – 169 случаев;

Сумская область – 488 случаев;

Тернопольская область – 287 случаев;

Харьковская область – 823 случая;

Херсонская область – 469 случаев;

Хмельницкая область – 251 случай;

Черкасская область – 283 случая;

Черновицкая область – 391 случай;

Черниговская область – 126 случаев.

* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика вакцинации против COVID-19

В течение суток прививки против коронавируса получили 55 897 человек, в частности, первую дозу – 33 680 человек, вторую дозу получили еще 22 217 человек.

С начала прививочной кампании провакцинировано 7 956 095 реципиентов, 7 956 093 получили по меньшей мере одну дозу, а 6 490 162 – обе (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В целом в стране сделали 14 446 255 прививок против коронавируса.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал

В Минздраве допустили расширение красной зоны в ближайшее время

Источник: 24 канал

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин отметил, что темпы вакцинации нужно увеличить, чтобы избежать роста заболеваемости. Он не исключает, что в ближайшее время "красный" уровень могут установить и в других областях.

Сливают вакцину в умывальник за 2 тысячи: как медики подделывают сертификаты вакцинации

Источник: ТСН

Карантинные ограничения и требования работодателей поспособствовали тому, что в Украине все чаще подделывают сертификаты о вакцинации. В частности, циничная антивакцинационная схема особенно распространилась в приграничных регионах. Чтобы получить необходимый для работы в Евросоюзе международный сертификат о вакцинации препаратом Pfizer, люди платят, чтобы не получить прививку. Местные медики в пунктах прививки, вместо укола просто сливают дозу препарата в рукомойник. Люди платят за такие мошеннические действия медиков от 2 до 2,5 тысяч гривен.

Введут ли в Украине общенациональный локдаун: Радуцкий назвал условия

Источник: 24 канал

В Украине ежедневно фиксируют высокие показатели заболеваемости коронавирусом. Несмотря на это, "закрывать" страну на очередной локдаун правительство пока не планирует. Помочь противостоянию COVID-19 должна вакцинация.

Во Львове начал действовать усиленный карантин

Источник: 24 канал

Из-за роста количества больных COVID-19 во Львове с 18 октября усилили карантинные ограничения. Они касаются всех сфер – образования, торговли, культуры и тому подобное.

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Новости о коронавирусе в мире 18 октября

Распространение COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 18 октября по всему миру зафиксировали более чем 240,7 миллионов больных COVID-19 и 4,9 миллиона смертей в результате болезни. Между тем в ВОЗ считают, что на самом деле эти цифры значительно больше, ведь в бедных странах низкий уровень тестирования населения.

С начала пандемии больше всего инфицированных вирусом SARS-CoV-2 обнаружили в США – более чем 44,9 миллиона. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают: Великобритания, Турция, Россия, Индия и Бразилия.

Одобрили лекарство от астмы, которое поможет и от коронавируса

Источник: Sky News

Национальная служба здравоохранения в Англии одобрила препарат, который применяют в тяжелых случаях астмы, когда препараты первой линии не могут помочь пациенту. Этот препарат, вероятно, можно применять и против коронавируса. Этот препарат – моноклональное антитело – из группы лекарств, которые также используются для лечения COVID-19. Предварительно, в апреле, его одобрили для использования в Шотландии.

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Исследования коронавируса

Как вредные привычки влияют на риск заражения коронавирусом после вакцинации

Источник: Online library

Табак, алкоголь и наркотики также повышают вероятность развития тяжелых осложнений при COVID-19 даже с учетом полной вакцинации.

Насколько чаще умирают невакцинированные люди от коронавируса штамма Дельта

Источник: CDC

У людей, которые не вакцинированы против COVID-19, в 11 раз выше риск умереть при заражении особо опасным штаммом вируса Дельта, чем у вакцинированных.